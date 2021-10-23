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Gaziantep FK Giresunsspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

#Süper Lig#Gaziantep FK#Giresunsspor
Gaziantep FK Giresunsspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak

Gaziantep FK Süper Lig'in 10. haftasında GZT Giresunspor'u konuk edecek. Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Süper Lig'in ilk 9 haftasında 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 11 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, GZT Giresunspor'u yenerek 3 puan almayı hedefliyor. Güneydoğu temsilcisi Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Gaziantep FK'da Jefferson ve Olkowski sakatlığı nedeniyle GZT Giresunspor karşısında forma giyemeyecek. Şimdi gözler maç saatine çevrildi... İşte canlı yayın bilgileri

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Giresunspor'u konuk ettiği ilk üç lig maçının ikisini kaybeden Gaziantep FK, daha sonraki yedi iç saha karşılaşmasında yenilgi almadı. Gaziantep FK ile Giresunspor arasında oynanan son altı lig maçında da taraflar gol bulmayı başardı.

Evindeki beş maçlık galibiyet hasreti sonrası üst üste üç karşılaşma kazanan Gaziantep FK, en son Aralık 2020-Ocak 2021 arasında iç sahada dört maçlık seri yakalayabildi. Son üç Süper Lig maçında 7 puan toplayan ve son iki karşılaşmayı kazanan Giresunspor, en son Ekim-Aralık 1973 arasında üst üste üç galibiyet alabildi. Bu sezon Süper Lig'de maçları en az gole sahne olan takım Giresunspor. Ligde şu ana kadar rakip filelere en az gol gönderen ekip olan Karadeniz temsilcisi, aynı zamanda Hatayspor'un ardından kalesinde en az gol gören dört takımdan biri konumunda.

2021/22 Süper Lig sezonunun ilk dokuz haftasında kendi kalesine 1'den fazla gol atan tek takım Gaziantep FK. Bu sezonun geride kalan dokuz haftasında en kısa süre skor avantajıyla oynayan takım olan Giresunspor, sadece son iki maçında öne geçebildi ve bu karşılaşmalardan 6 puan çıkardı. Gaziantep FK formasıyla çıktığı son iki iç saha maçında da fileleri havalandıran Alexandru Maxim (toplam 3 gol), Süper Lig kariyerinde 3+ maçlık bir seriyi sadece bir kez yakaladı. Bu sezon Giresunspor'un Süper Lig'de attığı gollerin yarısını oyuna sonradan giren oyuncular kaydetti.

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Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara rakip olduğu son dokuz maçın sadece birini kaybeden Erol Bulut, tek yenilgisini bu sezonun yedinci haftasında Adana Demirspor deplasmanında aldı.

GAZİANTEP FK GİRESUNSSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK Giresunsspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#Süper Lig#Gaziantep FK#Giresunsspor

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