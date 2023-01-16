Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı sonrası Tümer Metin'den Enner Valencia iddiası! "Sitem mi? Anlayamadım..."

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Süper Lig 19. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin 8. dakikasında rakip savunmanın hatası sonrası fileleri havalandıran Enner Valencia'nın attığı gole sevinmemesi sosyal medyada gündem oldu.

Konuyla ilgili Tivibu Spor'da değerlendirmelerde bulunan Tümer Metin, "Ertuğrul'un hatasıyla Valencia en kolay gollerinden birini attı. Valencia'nın gol sevinci dikkatimi çekti. Sitem mi, 'zaten servis edildi gol' mü anlayamadım. Coşku bu işin olmazsa olmazı" dedi.

Emre Mor'a da ayrı bir parantez açan Metin,"Fenerbahçe 'tamam mı, devam mı' maçını oynuyor. Daha çok topa sahip olan Gaziantep. Jorge Jesus'un kadrosunda çok önemli bir detay var, Emre Mor detayı. Ligin en hızlı oyuncularından bir tanesi. O şanslar geldi ama final pasları iyi olmadı" ifadelerini kullandı.

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Enner Valencia'nın attığı gole sevinmemesiyle ilgili konuşan bir diğer yorumcu İlker Yağcıoğlu ise , "Fenerbahçe'de sıkıntı var! Golden sonra kulübeye baktım, hareket yok! Sıradan, hazırlık maçı gibi sanki! Coşku yok! Enner Valencia neden sevinmedi? Onu da anlamadım! Kaybetsen puan farkı 7 olacak, sevinmemeyi anlamadım" şeklinde konuştu.