Canlı Anlatım: Gaziantep FK Fenerbahçe maçı

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Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor.

CANLI ANLATIM

İlk yarı oynanıyor

Gaziantep FK: 0

Fenerbahçe: 1

Goller: 8' Valencia

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Halil İbrahim, Jevtovic, Merkel, Sagal, Maxim, Markovic, Figueiredo.

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Crespo, Arao, Mert Hakan, Emre, Valencia, Batshuayi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19'uncu haftasında bu akşam Gaziantep FK deplasmanına çıkıyor. Kalyon Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalıyor. Filiz'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Cem Özbay üstlendi.

Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor

HEDEF GALİBİYET

Galatasaray dersininden mağlup ayrılan Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla dönerek yarasını sarmak istiyor.

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Ligde 35 puanla 2'nci sırada yer alan sarı-lacivertliler, Gaziantep FK mücadelesinden galip ayrılarak lider Galatasaray'la arasındaki 7 puanlık farkı düşürmek için çaba sarf edecek.

İRFAN CAN GÖREV ALAMAYACAK

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Gaziantep FK maçında görev alamayacak. Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan İrfan Can, Gaziantep FK karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak. Sarı-lacivertli ekipte, İrfan Can'ın haricinde sakatlığı bulunan Joao Pedro da forma giyemeyecek.

5 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 5 oyuncu ise sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte; Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş ve Miguel Crespo, Gaziantep FK maçında sarı kart görmeleri durumunda ligin 20'nci haftasındaki Ümraniyespor maçında yer alamayacaklar.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19'uncu haftasında konuk olacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

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