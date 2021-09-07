Gaziantep FK, Ahmed El Messaoudi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekibinden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Hollanda Ligi ekiplerinden Groningen’de forma giyen orta saha futbolcusu Ahmed El Messaoudi ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Ahmed El Messaoudi, kendisini üç yıllığına kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı. El Messaoudi’ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Ahmed El Messaoudi kimdir?

3 Ağustos 1995 yılında Belçika’nın Brussel şehrinde dünyaya gelen Ahmed, futbola Lierse alt yapısında başladı. Aslen Fas uyruklu olan Ahmed El Messaoudi, orta sahanın her mevkisinde forma giyebildiği gibi yüksek fizik gücüyle adından söz ettirmeyi başardı. Kariyerinde Lierse, Standart Liege, Mechelen, Fortuna Sittard ve son olarak da Groningen forması giyen başarılı futbolcu, Fas Milli Takımı adına da bir kez forma giydi. Kariyerinde 199 resmi müsabakaya çıkan Ahmed, 19 gol atıp 14 kez de asist yapma başarısı gösterdi.