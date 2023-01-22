Gaziantep FK 1-2 Sivasspor (Maçın özeti)

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Süper Lig 20. hafta maçında Gaziantep FK ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan ve hakem Cihan Aydın'ın düdük çaldığı maçı Sivasspor 2-1 kazandı. Konuk ekibin gollerini 17. dakikada Yatabare ve 48. dakikada Caner Osmanpaşa atarken Gaziantep FK'nın sayısı 60. dakikada Mustafa Eskihellaç'tan geldi.

Bu sonuçla ligde 3 maç sonra kazanan Sivasspor puanını 18'e yükseltti. Galibiyet hasreti 9 maça çıkan Gaziantep FK ise 19 puanda kaldı.

"EROL BULUT İSTİFA" SESLERİ

Gaziantep FK taraftarları, maçın son anları ve son düdük sonrasında teknik direktör Erol Bulut'u istifaya davet eden tezahüratlar yaptı.

GAZİANTEP FK 1-2 SİVASSPOR

GOLLER: 17' Yatabare, 48' Caner, 60' Mustafa

İlk yarı sonucu: 0-1

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Toşça, Jevtovic, Halil İbrahim, Mustafa, Figueiredo, Maxim, Markovic, Merkel, Kitsiou.



Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Goutas, Uğur, Charisis, Cofie, Ulvestad, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)



2. dakikada rakip alana atılan uzun pasta Figueiredo'nun kafayla indirdiği topu savunmadan sektikten sonra önünde bulunan Markovic'in şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.

17. dakikada Alaaddin'in sol çizgiden yaptığı ortaya arka direkte bomboş pozisyonda Yatabare'nin yaptığı kafa vuruşu meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

24. dakikada Erdoğan'ın sağ çaprazdan kale önüne çevirdiği topa gelişine vuran Ulvestad'ın şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

26. dakikada Erdoğan'ın ceza sahasına girmeden topla buluştuktan sonra ceza alanına girerek sağ çaprazdan vuruşu yan direğe çarparak oyun alanını terk etti.

42. dakikada rakip ceza yayı üzerinde topla buluşan Maxim'in şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.

45+2. dakikada Ulvestad'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Erdoğan'ın şutunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



48. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan Gradel ile kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Caner'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

50. dakikada savunmanın ters vuruşunda topu önünde bulan Yatabare'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Ulvestad'ın şutunda Djilobodji meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

59. dakikada Kitsiou'nun ceza sahası içi sağ çaprazına pasında topla buluşan Mustafa'nın yerden sert şutunda meşin yuvarlak savunmada Uğur'a çarptıktan sonra ağlarla buluştu. 1-2

62. dakikada Gradel'in sol kanattan son çizgiye indikten sonra yaptığı ortaya Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yandan az farkla dışarıya gitti.

84. dakikada sağ kanttan ceza sahası içine giren Erdoğan'ın çaprazdan vuruşunda Günay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

86. dakikada savunmanın büyük hatasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmed Musa'nın vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.