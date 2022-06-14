Gaziantep ALG’de şampiyonluğun sembolü Casper

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Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi’nin play-off final maçında Karagümrük’ü 2-1 yenerek şampiyonluğu kazanan Gaziantep ekibi ALG Spor’un şampiyonluk sevinci sırasında platformda kaleci Selda Akgöz’ün kucağından görünen sevimli kedi geceye damga vurdu. Kadın takımının içindeki terk erkek olan, futbolcuların maskotu ‘Casper’ın aynı zamanda şampiyonluğun uğuru olduğu da böylece ortaya çıkmış oldu. Sezon boyunca antrenmanlara, deplasmanlara giden 1 yaşındaki British Shorthair cinsi kedi, kupa töreninde de öne çıkmayı başardı.

KEDİ FOBİSİNİ ONUNLA YENDİLER

Selda’nın aktardığına göre Casper takımda öylesine seviliyor ki her yere takımla birlikte gidiyor. Bir gün Tunuslu Maryam’ın yanında bir gün Ebru’nun bir gün Ecem’in odasında... Kedi fobisi olan İlayda ve Beyza bu korkularını Casper’le yenmiş durumda. Selda Akgöz’ün Casper’ı kupa törenine getirme nedeni de takımın, maskotlarını kupanın içine koyup da fotoğraf çektirme planı... Ancak kupa top şeklinde olunca bu planlarını gerçekleştiremeyen ALG’li futbolcular bunun yerine tek tek sevimli kediyi kucaklarına alıp sevinçlerini onunla paylaştı.

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TÜM TAKIM AĞLAYARAK ARADIK

Casper ile ilgili takımın birçok anısı mevcut... Örneğin Kocaeli Kartepe’de 5 katlı otelde temizlikçi kapıyı açık bırakınca Casper odadan çıkıp kaybolmuş. Selda Akgöz o günü şöyle anlatıyor: “Bütün takımımızın güç kaynağı motivasyon sembolümüz kaybolmuştu. Saatlerce ağlaya ağlaya Casper’ı aradık. Sonunda üst katta kamp yapan erkek futbol takımından bir oyuncunun odasında bulundu ve hepimiz rahatladık.” Üç gün önce 29 yaşına giren Selda, Casper’ı çok benimsediğini ve sağ kolumun üst tarafına da onun dövmesini yaptırdığını sözlerine ekledi.

UĞURCAN GiBiYiM, ZOR TOPLARI KOLAY KURTARIRIM

Lise yıllarında kaleci olma isteğiyle 17 yaşında futbola başlayan Selda Akgöz “Kaleci olmak istiyordum çünkü koşmayı çok sevmeyen biriydim. 6 ayda U17 Mili Takımı’na yükseldim Kendimi Uğurcan Çakır’a benzetiyorum. O da ben de zor topları kolay kurtarıyoruz. Kolay topların gol olma ihtimali bizde daha yüksek” dedi.

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KADIN FUTBOLUNA iLGi ARTIYOR

Finalde Antep temsilcisine kupayı veren Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan “Turkcell olarak ‘Kadın futbolcular 1 - Önyargılar 0’ mottosuyla ‘Hayatın her alanında çift forvet’ diyerek çıktığımız bu yolda, artık şunu rahatlıkla dile getirebiliriz; kadın futbolu, Türkiye’de ciddi oranda takip edilen spor dallarından biri haline geldi” dedi. Erkan ayrıca “Biliyoruz ki önümüzde gidilecek çok yol var fakat bu final de gösterdi ki çok doğru yoldayız” ifadelerini kullandı.