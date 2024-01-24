Gana elendi, Djiku Fenerbahçe'ye döndü! Başakşehir maçı kadrosuna alındı...

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Fenerbahçe forması giyen ve Gana Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Alexander Djiku, ülkesinin turnuvaya veda etmesinin ardından Türkiye'ye dönüş yaptı.

Gana, B Grubu'nda 3 maç sonunda 3 puanla toplayıp grubunu 3. sırada bitirerek turnuvaya veda etmişti. Fenerbahçe forması giyen Ganalı stoper, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'ye döndüğü bilgisini paylaştı.

Uçak içinden bir fotoğraf paylaşan Djiku, konum olarak Türkiye'yi etiketledi.

BAŞAKŞEHİR MAÇI KADROSUNA ALINDI

Türkiye'ye dönen Alexander Djiku, Fenerbahçe'nin bugün RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi. Başarılı futbolcu, İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde formasına kavuşacak.

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GANA HALKINA MESAJ: ÇOK ÜZGÜNÜZ

Djiku, Gana'nın turnuvaya vedası sonrasında yaptığı paylaşımda, "Bu hayal kırıklığını silmek için kelimeler kesinlikle yeterli olmayacak. Turnuvanın bu aşamasında başarısız olduğumuz için hayal kırıklığına uğradık ve Gana halkı adına çok üzgünüz" ifadelerini kullanmıştı.