Galler - Türkiye maçında çok konuşulan hakem: Matej Jug! 'Collina'dan sonra favori hakemimiz'

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A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu’ndaki 8. ve son maçında deplasmanda Galler ile 1-1 berabere kalarak grubunu lider tamamladı.

Türkiye'nin golünü 70. dakikada penaltıdan Yusuf Yazıcı kaydetti. Galler'in golü ise 7. dakikada Williams'tan geldi.

Bu sonuçla EURO2024 Elemeleri D Grubu'nu Hırvatistan'ın önünde 17 puanla lider tamamlayan Türkiye, tarihinde ilk kez grup lideri olarak bir şampiyonaya katılma hakkı elde etti.

MONTELLA TARİHE GEÇTİ

Türkiye, tarihinde 6’ncı kez Avrupa Şampiyonası biletini alırken ilk kez yabancı bir teknik direktörle bu başarıyı elde etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, bu başarısıyla tarihe geçti.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ne Alman teknik adam Stefan Kuntz ile başlayan milliler, gruptaki 5’inci maçın ardından yol ayrımına gitmiş ve İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile sözleşme imzalamıştı. 49 yaşındaki Montella, milli takımın tarihindeki 21’inci yabancı teknik direktörü olmuştu.

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A MİLLİ TAKIM'IN 7 BÜYÜK TURNUVASI

Ay-Yıldızlılar; 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de Mustafa Denizli ve 2020'de Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası'na katıldı.

Katılma hakkı elde etmesine rağmen, maddi imkansızlıklar nedeniyle 1950 Dünya Kupası'na gidemeyen Türkiye, 1954 ve 2002 Dünya Kupalarında mücadele etti.

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Engin Kehale, Cardiff'te oynanan mücadeleyi değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: EURO 2024'ÜN EN DEĞERLİ 10. KADROSUYUZ

Değeri 300 milyon Euro’yu aşan bir kadroya sahibiz. tüm sayılar, akıl-bilim, EURO 2024’ün en iyi 10 takımından biri olduğumuzu söylüyor.

Dün Cardiff’teki maça Berlin kadrosundan 8 farklı futbolcuyla başladık. Sadece oyuncularımız değil oyunumuz da farklılaştı bu rotasyonla. İlk devrede Galler bizi sahadan sildi, rakip kalede ilk kez 42’de görünebildik. Sürekli uzun top denedik, Berlin’deki hücum presten de eser yoktu sahada. Montella kademe kademe müdahale etti oyuna. Dakikalar 60’ı gösterdiğinde 4 değişiklik yapmış, oyundaki Berlinli sayısını 3’ten 7’ye çıkarmıştık. Sahadaki Berlin Olimpiyat Stadı personeli sayısı arttıkça, oyuna da ortak olduk. Ve ihtiyacımız olan beraberlikle çıktık Cardiff’ten.

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MONTELLA FARKLI ÇÖZÜMLER ÜRETTi

Montella ile Hırvatlar’a karşı golü erken bulup skoru korumayı başardık. Almanlar’a karşı düellodan galip çıktık. Cardiff’te de uzun süre geride oynamamıza rağmen değişikliklerle müdahale etmeyi başardı oyuna İtalyan Hoca. Farklı sorunlara farklı çözümler üretebilmesi açısından kesinlikle sınavı geçti Montella.

KITANIN EN DEĞERLi 7. LiGiNE SAHiBiZ

Bu bizim 8’inci büyük turnuva deneyimimiz olacak. Yedisini canlı izledim. Üçünü yerinde takip ettim. Belki geçmişte daha yetenekli kadrolarımız oldu, İtalya’90’ın kıyısından dönen Tanju’lu, Rıdvan’lı, Ünal’lı kadro bence hepsinden kaliteliydi. Ancak tüm oyuncularımız yereldi, uluslararası arenada şansımız olmayan bir çağ idi o. Ancak bugünkü durumumuz farklı. Almanya 2024’e (Hakan, Orkun, Arda, Merih ve Enes’i katınca 300 milyonu geçen değeriyle) turnuvanın en pahalı onuncu kadrosuyla gidiyoruz.

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Ligimiz kıtanın en değerli yedinci turnuvası. UEFA sıralamasında kulüpler bazında da dokuzuncuyuz. Yani tüm sayılar, matematik, akıl-mantıkbilim, bizim Euro 2024’ün en iyi 10 takımından biri olduğumuzu söylüyor.

Kuntz, takımımızı dev aynasında gördüğümüze inanıyordu. Neyse ki bugün milli takımın başında jenerasyonumuzun kalitesinin farkında olan, büyük hedeflere sahip bir teknik adam var. Euro 2008’in yarı finalist takımını yakından takip ettim.

Bence bu kadro, onlardan geride değil. Çeyrek final doğal hedef. Biraz şanslı kura, biraz seyirci avantajıyla daha fazlası da neden olmasın diye umutlanmadan edemiyor insan.

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ENGİN KEHALE: GRAZIE MILLE VINCENZO, BEKLE BİZİ ALMANYA

Tarihimizde ilk kez EURO’ya lider gitme biletini aldık.

Cardiff City Stadı’nda maçın başlamasına dakikalar kala, Galler ulusal marşı okunurken maçın ilk düdüğüyle sert bir rakip göreceğimize dair sinyaller vardı. Rob Page ve Vincenzo Montella, birbirlerine gönderme yaparcasına sürpriz hamlelerle sahaya çıkmıştı. Sahnenin ilk perdesinde, oyun olarak kazanan taraf ev sahibiydi.

Page, 9 numarası Kieffer Moore’u yanına alıp önde Johnson, Broadhead ve Wilson üçlüsüyle başladı. Bu ön hat, özellikle biz oyun kurarken birbirine yaklaşıp oyunu kenarlara yönlendirdi. Top Galler’deyken ise Ben Davies’i bir sol bek gibi kenara atıp, Neco Williams’ı kanat oyuncusu gibi ön çizgide konumlandırdılar.

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iLK YARI ÇOK FAZLA UZUN PAS YAPTIK

Zaten gol de benzer bir pozisyonda geldi. Broadhead içeri girip İsmail Yüksek’i yakınına çekince, Neco Williams ile Ferdi birebir kaldılar ve eski Liverpoollu sağına çekip zor ama mükemmel bir vuruşla ağları buldu. Sanki, Ferdi’nin mevki ile oynamak savunmanın iki kenarının performansını da belirgin şekilde etkiliyor.

Montella’nın maç önü planı ise, rakip savunma arkasına özellikle Abdülkerim’in uzun paslarıyla sarkmaktı. Bu seçeneği çok fazla denemekten, rakibin kalabalık olduğu merkezi topla aşamadık ve oyun kuramadık.

İlk yarıyı biri engellenen iki şut ve etkisiz bir performans ile kapatırken, son on dakikada toparlanmaya başladığımızın sinyallerini verdik.

COLLiNA’DAN SONRA YENi FAVORi HAKEMiMiZ JUG

Oyunun ikinci perdesinde İtalyan, 33 ve 60. dakikalar arasında biri zorunlu 4 değişiklik yaparak gidişatı değiştirmeyi başardı. Bizim ivmelenmemize Galler’in fiziksel düşüşü eklenince önce oyunu, sonra golü ve maç sonunda da tarihimizde ilk kez Euro’ya lider gitme biletini aldık.

Cardiff’teki soğuk akşam, istediğimiz skorla evimize dönerken Almanya’daki turnuva öncesi doğru saha planı açısından da önemli mesajları barındırıyordu.

Maçın en çarpıcı notlarından biri de Pierluigi Collina’dan sonra Türk halkı olarak artık yeni bir favori hakemimizin olmasıydı: Matej Jug.

Sloven hakem, karşılaşma içerisindeki tüm gri pozisyonlarda takdir hakkını lehimize kullandı.