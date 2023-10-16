×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galler, Hırvatistan'ı devirdi, sonuç A Milli Takım'a yaradı

Güncelleme Tarihi:

#EURO2024#A Milli Takım#Türkiye
Galler, Hırvatistanı devirdi, sonuç A Milli Takıma yaradı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 00:03

EURO 2024 Elemeleri'nde A Milli Takım'ın rakipleri Galler ve Hırvatistan karşı karşıya gelirken maçtan çıkan sonuç Türkiye'ye yaradı.

Haberin Devamı

A Milli Takım'ın yer aldığı EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Galler ile Hırvatistan kozlarını paylaştı.

Galler, nefes kesen mücadelede Hırvatistan'ı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Galler'e galibiyeti getiren golleri 47 ve 60. dakikalarda Harry Wilson attı. Hırvatistan'ın tek golü ise 75. dakikada Mario Pasalic'ten geldi.

Gözden KaçmasınA Milli Takım, EURO 2024 biletini aldı Letonyayı 4 golle devirdikA Milli Takım, EURO 2024 biletini aldı! Letonya'yı 4 golle devirdikHaberi görüntüle

HER İKİ TAKIM DA 10 PUANDA

Bu galibiyetin ardından 6 maça çıkan Galler puanını 10'a yükseltti. 6 maça çıkan bir diğer rakibimiz Hırvatistan ise 10 puanda kaldı.

Galler, bir sonraki maçında Ermenistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Son maçında ise 16 puanı bulunan A Milli Takımımızı ağırlayacak.

Hırvatistan ise Letonya deplasmanına çıktıktan sonra Ermenistan ile karşılaşacak.

Gözden KaçmasınA Milli Takımda Vincenzo Montellanın yine planı tuttu İnanılmaz gol, VARa takıldıktan sonra...A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın yine planı tuttu! İnanılmaz gol, VAR'a takıldıktan sonra...Haberi görüntüle

1 PUAN LİDERLİK İÇİN YETERLİ

Bununla birlikte A Milli Takım, Galler karşısında 1 puan alırsa grup lideri olarak EURO 2024'e gidecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#EURO2024#A Milli Takım#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!