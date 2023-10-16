Galler, Hırvatistan'ı devirdi, sonuç A Milli Takım'a yaradı

Haberin Devamı

A Milli Takım'ın yer aldığı EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Galler ile Hırvatistan kozlarını paylaştı.

Galler, nefes kesen mücadelede Hırvatistan'ı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Galler'e galibiyeti getiren golleri 47 ve 60. dakikalarda Harry Wilson attı. Hırvatistan'ın tek golü ise 75. dakikada Mario Pasalic'ten geldi.

HER İKİ TAKIM DA 10 PUANDA

Bu galibiyetin ardından 6 maça çıkan Galler puanını 10'a yükseltti. 6 maça çıkan bir diğer rakibimiz Hırvatistan ise 10 puanda kaldı.

Galler, bir sonraki maçında Ermenistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Son maçında ise 16 puanı bulunan A Milli Takımımızı ağırlayacak.

Hırvatistan ise Letonya deplasmanına çıktıktan sonra Ermenistan ile karşılaşacak.

1 PUAN LİDERLİK İÇİN YETERLİ

Bununla birlikte A Milli Takım, Galler karşısında 1 puan alırsa grup lideri olarak EURO 2024'e gidecek.