A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın yine planı tuttu! İnanılmaz gol, VAR'a takıldıktan sonra...

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A Milli Takım'ın Letonya'yı 4-0 mağlup ettiği ve EURO 2024'te katılmayı garantillediği maçta Vincenzo Montella'nın tercihi ve aldığı sonuç bir kez daha dikkat çekti.

HIRVATİSTAN'DA AÇIKLADIĞI PLAN TUTMUŞTU

İtalyan teknik adam, 1-0 kazanılan Hırvatistan maçından önce "Dün de söyledim, benim futbola bakışımda, derinliğe koşu atan iyi futbolculara ihtiyacımız var. Kerem ve Barış bunlardan biri. O yüzden böyle bir taktik var. Rakip takımda da iki önemli stoper var. Bizim aslında amacımız onları hızımızla zor anlar yaşatmak" şeklinde açıklama yapmıştı.

Montella'nın açıkladığı planla Barış Alper Yılmaz, Salih Özcan'ın pasıyla savunma arkasına sarktı ve Milli Takım'ı öne geçiren golü kaydetmişti.

BARIL ALPER BİR İLK YAŞAMIŞTI

Opta'nın verilerine göre; A Milli Takım formasıyla ilk golünü atan Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu'ndan (Eylül 2016) bu yana Hırvatistan filelerini ceza sahası dışından havalandıran ilk Türk oyuncu olmuştu.

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BU KEZ LETONYA ÖNCESİ KONUŞTU

Montella, deplasmanda 1-0 kazanılan Hırvatistan karşılaşmasının 11inde tek değişikliğe giderek takımını sahaya sürdü. İtalyan teknik adam, sağ kanatta görev yapan İrfan Can Kahveci'nin yerine Yunus Akgün'ü ilk 11de görevlendirdi.

49 yaşındaki teknik adam, karşılaşmadan önce yaptığı tek değişikliği şu ifadelerle açıkladı:

Değişiklik yapma isteğim vardı. Yunus Akgün'ü ekledik ve İrfan Can Kahveci'yi dışarı aldık. İrfan geçen maç fiziksel olarak harika bir maç çıkardı. Bugün Yunus gibi farklı özellikleri olan bir oyuncuya ihtiyacımız vardı.

YUNUS KARŞILIĞINI VERDİ

Hırvatistan'daki maça göre 11'deki tek değişiklik olan Yunus Akgün, ortaya koyduğu performansla hocasının tercihinin karşılığını verdi.

Karşılaşmanın 21. dakikasında Yunus Akgün ağları havalandırırken gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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58'DE İNANILMAZ GOL

İlk yarıda VAR'a takılan Yunus Akgün, 58. dakikada harika bir gole imza attı ve bir kez daha Vincenzo Montella'yı haklı çıkardı.

MONTELLA'YA KOŞTU

Yunus Akgün, golden sonra Adana Demirspor'dan da eski hocası olan Vincenzo Montella'ya koştu ve sevincini İtalyan teknik adamla paylaştı.

HAMLELER DE TUTTU, HEM YUSUF HEM CENK...

Montella, oyuncu değişikliklerden de beklediği verimi almayı başardı. Oyuna sonradan giren Cenk Tosun iki gol atarken Yusuf Sarı da asist yaptı.