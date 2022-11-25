Galler 0-2 İran (Dünya Kupası maçı özeti)

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2022 Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında Galler ile İran karşı karşıya geldi. Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan ve Guatemalalı hakem Mario Escobar'ın düdük çaldığı maçı İran 2-0 kazandı. İran'ın gollerini 90+9'da Cheshmi ve 90+11'de Rezaeian kaydetti.

Gholizadeh ile 15. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilen İran 52. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Art arda iki top direkten döndü, son pozisyonda kaleci Hennessey gole izin vermedi.

Bu sonucun ardından İran puanını 3'e yükseltirken Galler ise 1 puanda kaldı. Galler grubun son maçında İngiltere ile; İran ise ABD ile karşılaşacak.

TURNUVANIN İLK KIRMIZI KARTI ÇIKTI



83. dakikada savunma arkasına sarkan Serdar Azmoun'u kalesini terk ederek faulle durduran Wayne Hennessey önce sarı kart gördü. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen Guatemalalı hakem Hennessey'e 86. dakikada kırmızı kart çıkardı. 2022 Dünya Kupası'nın ilk kırmızı kartı Galler'den Hennessey'e çıkmış oldu. Wayne Hennessey, Dünya Kupası tarihinde kırmızı kart gören üçüncü kaleci oldu

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Galler'de yedek kaleci Danny Ward, yıldız futbolcu Aaron Ramsey'nin yerine oyuna girdi ve son bölümde takımının kalesini korudu.

GALLER 0-2 İRAN

GOL 90+9' Chesmi, 90+11' Rezaeian

KIRMIZI KART: 86' Hennessey

İLK 11'LER

Galler: Hennessey, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Williams, Ampadu, Wilson, Ramsey, Bale, Moore.

İran: Hossein Hosseini, Rezaeian, Pouraliganji, Majid Hosseini, Mohammedi, Gholizadeh, Nooroullahi, Ezzatolahi, Hajsafi, Azmoun, Taremi.

🤯Galler kalesinde inanılmaz pozisyon!



İran art arda iki kez direğe takıldı, son olarak Hennessey gole izin vermedi.#WAL #IRN #WorldCuppic.twitter.com/muhw85OXKj — Spor Arena (@sporarena) November 25, 2022