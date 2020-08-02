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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 02 Ağustos 2020 - 19:22,

Zeynep Sever Demirel'den Volkan Demirel için 'Heracles' paylaşımı

Bu sözler sosyal medyaya damga vurdu

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Zeynep Sever Demirel, Fenerbahçe'de antrenörlük görevini sürdüren Volkan Demirel için çok konuşulan bir paylaşıma imza attı.

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Volkan Demirel ile tatilden fotoğraflarını paylaşan Zeynep Sever Demirel; "Heracles’in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın mübarek" ifadelerini kullandı.

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Zeynep Sever Demirel devamında şunları yazdı: Dünya yakışıklılar günüymüş efenim (Twitter sağolsun) Fonda da kimin kocası bu veya cennetten çiçek varmış farz edin. Volkan Demirel, n'aber yakışıklı

4DOĞUM GÜNÜNDE ÇİFTE SÜRPRİZ YAPMIŞTI
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DOĞUM GÜNÜNDE ÇİFTE SÜRPRİZ YAPMIŞTI

Temmuz ayı başlarında Fenerbahçe ile kampta olan Volkan Demirel, doğum günü için eşine çifte sürpriz yapmıştı.

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Volkan Demirel'in bu jesti çok konuşulmuştu.

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Doğum gününde arkadaşlarıyla bir restoranda yemeğe giden Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel tarafından gönderilen sürpriz pasta ile karşılaşmıştı.

7ZOOM İLE RESTORANA CANLI BAĞLANDI
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ZOOM İLE RESTORANA CANLI BAĞLANDI

Volkan Demirel, Zoom uygulaması ile restorana bağlanıp dev ekrandan Zeynep Sever Demirel’e “Seni çok seviyorum” demişti.

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Zeynep Sever Demirel, eşini ekranda görünce hem şaşırdı, hem de duygulandı.

9Volkan Demirel, Instagram’da eşi için şunları yazmıştı:
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Volkan Demirel, Instagram’da eşi için şunları yazmıştı:

Seni tanıdığımda 19 yaşında çocuk ruhlu, hayatı çözemeyen, akıllı, zeki ama korkan ve yapacaklarından emin olmayan bir kız vardı karşımda...

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Seneler geçti, zaman aktı ve beraberce o kadar öğrendik, anladık ki hayatı; şimdi hayatımdaki en güçlü insan, en aklı başında ve ne yapacağından emin bir kadın olarak yanımdasın ve her daim yanımda olacaksın.

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Yaşadıklarımız, öğrendiklerimiz ve birlikte olduğumuz her şey için teşekkür ederim . İyi ki doğdun güzel eşim, çocuklarımın idolü hep beraber nice senelere

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