Zeynep Sever Demirel'den Volkan Demirel için 'Heracles' paylaşımı
Bu sözler sosyal medyaya damga vurdu
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Zeynep Sever Demirel, Fenerbahçe'de antrenörlük görevini sürdüren Volkan Demirel için çok konuşulan bir paylaşıma imza attı.
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Volkan Demirel ile tatilden fotoğraflarını paylaşan Zeynep Sever Demirel; "Heracles’in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın mübarek" ifadelerini kullandı.
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Zeynep Sever Demirel devamında şunları yazdı: Dünya yakışıklılar günüymüş efenim (Twitter sağolsun) Fonda da kimin kocası bu veya cennetten çiçek varmış farz edin. Volkan Demirel, n'aber yakışıklı
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DOĞUM GÜNÜNDE ÇİFTE SÜRPRİZ YAPMIŞTI
Temmuz ayı başlarında Fenerbahçe ile kampta olan Volkan Demirel, doğum günü için eşine çifte sürpriz yapmıştı.
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Volkan Demirel'in bu jesti çok konuşulmuştu.
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Doğum gününde arkadaşlarıyla bir restoranda yemeğe giden Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel tarafından gönderilen sürpriz pasta ile karşılaşmıştı.
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ZOOM İLE RESTORANA CANLI BAĞLANDI
Volkan Demirel, Zoom uygulaması ile restorana bağlanıp dev ekrandan Zeynep Sever Demirel’e “Seni çok seviyorum” demişti.
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Zeynep Sever Demirel, eşini ekranda görünce hem şaşırdı, hem de duygulandı.
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Volkan Demirel, Instagram’da eşi için şunları yazmıştı:
Seni tanıdığımda 19 yaşında çocuk ruhlu, hayatı çözemeyen, akıllı, zeki ama korkan ve yapacaklarından emin olmayan bir kız vardı karşımda...
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Seneler geçti, zaman aktı ve beraberce o kadar öğrendik, anladık ki hayatı; şimdi hayatımdaki en güçlü insan, en aklı başında ve ne yapacağından emin bir kadın olarak yanımdasın ve her daim yanımda olacaksın.
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Yaşadıklarımız, öğrendiklerimiz ve birlikte olduğumuz her şey için teşekkür ederim . İyi ki doğdun güzel eşim, çocuklarımın idolü hep beraber nice senelere