Wesley Sneijder her şeyi itiraf etti! Yolanthe Cabau...

"VOTKA EN İYİ ARKADAŞIMDI" "Fiziksel olarak bunun etkilerini görmedim. Bir sonraki gün uyanıyor ve her şeye yeniden başlıyordum. Oynamaya devam ediyordum ama artık o kadar iyi değildim ve daha az motiveydim. Davranışlarım, Real Madrid gibi bir kulübün oyuncusuna yakışmıyordu."