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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 25 Haziran 2020 - 11:18,

Wesley Sneijder her şeyi itiraf etti! Yolanthe Cabau...

Wesley Sneijder, hayatını anlattığı biyografisinde çıkanlardan bir kısmını yayınladı. İşte Wesley Sneijder'den hayat hikayesinin önemli kısımları...

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1
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"Madrid'de gece hayatına kendimi fazla kaptırdım. Gençtim ve başarının, ilginin, şöhretin tadını çıkarıyordum. Daha sonraları her şey kötü gitmeye başladı. Uyuşturucu haplar yoktu ama alkol vardı."

2KRALİYET AİLESİ ÜYESİ GİBİYDİM
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"KRALİYET AİLESİ ÜYESİ GİBİYDİM"

"Kraliyet ailesinin bir üyesi gibi yaşıyordum. Real Madrid fubolcusuysan ilgi görürsün. Fakat, sahada da yeterince iyiydim. Sürekli olarak, 'Sneijder daha iyisini yapabilirsin.' diyorlardı."

3
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"Yalnızdım, bir başımaydım. Etrafımda bu kadar çok arkadaşım varken neden yalnızdım? Votkanın en iyi arkadaşım olduğunu fark edememiştim bile."

4VOTKA EN İYİ ARKADAŞIMDI
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"VOTKA EN İYİ ARKADAŞIMDI"

"Fiziksel olarak bunun etkilerini görmedim. Bir sonraki gün uyanıyor ve her şeye yeniden başlıyordum. Oynamaya devam ediyordum ama artık o kadar iyi değildim ve daha az motiveydim. Davranışlarım, Real Madrid gibi bir kulübün oyuncusuna yakışmıyordu."

5SADECE TEKNİĞİMLE OYNADIM
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"SADECE TEKNİĞİMLE OYNADIM"

6
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"Sahada futbol zekamı kullanarak oynamaya başlamıştım. Fiziksel olarak etkileri artmaya başladıktan sonra sadece tekniğimle oynadım. Kimsenin bunu fark etmeyeceğini düşünmüştüm."

7
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8ETRAFIMDA GUTI VARKEN...
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"ETRAFIMDA GUTI VARKEN..."

"Yaptığın her şey bir gün karşına çıkar. Sokaklarda gezmek, binlerce euro para harcamak veya tüm bunlarla başa çıkma şeklin. Yeterince direndim diyemiyorum. Özellikle, genelde etrafımda Guti gibi biri varken."

9BU NEDENLE RAMONADAN AYRILDIM
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"BU NEDENLE RAMONA'DAN AYRILDIM"

"Ben çok büyük bir hayatı keşfetmiştim. Uzun süre boyunca bu şekilde bir yaşam devam edemedi. Bu nedenle Ramona Streekstra'dan ayrıldım. Buna, böyle denir herhalde."

10GAZETELERDEN OKUDUM
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"GAZETELERDEN OKUDUM"

"Ajax ile iyi zamanlar geçiriyordum. Harika bir kamp dönemindeydik. Sezona başlamayı iple çekiyordum. Sonra gazeteleri okudum. Real Madrid, benim için 24 milyon euro önermiş. Ajax 30 istiyormuş."

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"O dönemler için çok büyük paralardı. Ajax beni bırakmıyordu. Real de vazgeçmiyordu. Ben de büyük hayal kırıklığına uğradım. Rüyalarıma giren forma kaçıp gidiyordu."

12YA KABUL EDERSİN, YA GİDERİM
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"YA KABUL EDERSİN, YA GİDERİM"

"Sonra Real Madrid'in sportif direktörü Predrag Mijatovic, Hollanda'ya geldi. Ajax'tan önce benimle anlaşmayı istemişler. Elindeki çantadan kağıtlar çıkardı. O anı hala dün gibi hatırlıyorum."

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"Bir anda kağıdı bana doğru çevirdi. Orada net 3 milyon euro maaş yazıyordu. 5 yıllık sözleşme. Ajax'ta 1 milyon kazanıyordum. Mijatovic, 'Buraya pazarlık yapmaya gelmedim." dedi. "Ya bunu kabul edersin ya da bu masadan kalkarım.' diye devam etti."

14
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"Menajerim Soren ile birlikte, aynı anda 'Kabul ediyoruz.' dedik. Tam olarak aynı anda. Sonra Ajax ile de anlaştılar. Benim için 27 milyon euro civarında bir para ödendi."

15YOLANTHENİN NUMARASINI BULSANA
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"YOLANTHE'NİN NUMARASINI BULSANA"

"Bir gün, evimin karşısında bulunan bir kahve dükkanında oturuyordum. Birden etrafa gazeteciler doluştu. Etrafa, 'Nerede o?' şeklinde soruyorlardı. Neden bahsettiklerini anlamıyordum bile. Kimi arıyorlar acaba diye düşündüm. Fotoğrafçı Leo Vogelzang'ı gördüm. Konu Yolanthe Cabau'ymuş. Ondan hoşlandığımı söyledim."

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"Yolanthe'nin birkaç hafta önce sevgilisinden ayrıldığını öğrendim ve Leo'ya, 'Bana Yolanthe'nin telefon numarasını bulsana.' dedim. İşte her şey böyle başladı."

17YOLANTHE, HUZURU ARIYORDU
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"YOLANTHE, HUZURU ARIYORDU"

"Yolanthe, düzgün bir ilişki istiyordu. Huzuru arıyordu. Konuşmanın anlamsız bir şekilde devam ettiğini düşünüyordum. Beni merak edip etmediğini öğrenmeyi deniyordum. İlk başlarda benden etkilenmiyor gibiydi. Sonrasında günde 2 saat konuşmaya başladık ve Yolanthe ile geçirdiğim zamanlar beni aşka sürüklemeye başladı."

18PARTİLER, KADINLAR, İÇKİLER
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"PARTİLER, KADINLAR, İÇKİLER"

"Sonra her şey kötü gitmeye başladı. Çünkü, nedeni bendim. Sürekli partiler, sonu gelmez partiler. Yolanthe'nin olmadığı partiler, arkadaşlarla... Kötü arkadaşlarla! Kadınlar ve içkiler. Her şey kontrolümden çıkmıştı. Bedenim oradaydı ama kalbim Yolanthe'nin yanındaydı."

19ACI BENİ BULDU
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"ACI BENİ BULDU"

"Ardı arkası gelmez yalanlardan sonra Yolanthe'ye karşı dürüst oldum. Her şeyi itiraf ettim. Hiçbir şeyi atlamadım. Yolanthe'nin hiçbir hatası yok. Hata nerede? Şöhret, ego, para, güç ve şehvet... Ve evet, acı hepsinin ardından çok güçlü bir şekilde beni buldu." (Takvim)

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