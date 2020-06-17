Volkan Demirel Deniz Türüç'e çıkıştı! Meğer Fenerbahçe...
Fenerbahçe - Trabzonspor maçında çok konuşulan karar ve sonrasında yaşananların perde arkası ortaya çıktı.
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İşte çok konuşulan o detay...
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Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken Fenerbahçe'de Serdar Aziz karşılaşmanın 60. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edememişti.
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Fenerbahçe'de sakatlanan Serdar Aziz'in yerine oyuna Jailson dahil oldu. Aynı dakika içinde Deniz Türüç'ün yerine de Ferdi Kadıoğlu oyuna girdi.
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Değişiklik kararının ardından Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Deniz Türüç adeta şoka girdi
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Attığı muhteşem golle skora dengeyi getiren ve iyi bir futbol sergileyen Deniz Türüç oyundan çıkmasına tepki gösterdi.
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VOLKAN DEMİREL: 'OTUR YERİNE'
Yardımcı antrenör Volkan Demirel ise futbolcuya 'Otur yerine' diyerek bağırdı.
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SOYUNMA ODASINA GİTTİ
Deniz Türüç, bu kararın ardından soyunma odasına gitti.
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PERDE ARKASI
Yaşanan bu olayın perde arkası ortaya çıktı.
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KARAPINAR'IN SÖZLERİ SONRASI ORTAYA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin geçici teknik direktörü Tahir Karapınar, maçın ardından "İkinci yarıda kanat atakları yaptık. Oyunda değişiklikleri yaptık. Mehmet Ekici'yi aldık o da iyi tuttu. Deniz'i çıkardık. Orada hata yapmış olabiliriz çünkü iyi oynuyordu ama maçtan önce planlarımızı yapmıştık." ifadelerini kullandı
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Tahir Karapınar'ın bu yorumları sosyal medyada ise tartışma konusu oldu.
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KARARLARI EMRE BELÖZOĞLU MU VERİYOR?
Fenerbahçe taraftarları, oyuncu değişikliklerini Tahir Karapınar yerine başkasının mı yaptığını sorgularken ''Kararları Emre Belözoğlu mu veriyor?'' yorumlarında bulundular.
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'PLANIMIZI YAPMIŞTIK...'
Karapınar'ın 'Karşılaşmadan önce planlarımızı yapmıştık' açıklaması sarı lacivertlilerin tamamen maç öncesi planı uyguladığını ortaya koydu.
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DEĞİŞİKLİK YAPILINCA...
Ancak Deniz Türüç'in iyi futbolu sonrası bu değişikliklerin yapılması geçici hoca Karapınar'a da eleştirilerin gelmesine neden oldu.
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TELEFON TRAFİĞİ
Volkan Demirel’in oyunun 57. dakikasındaki telefon trafiği kameralara da yansıdı.
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Görüşmenin ardından Fenerbahçe’de yapılan değişiklikler dikkat çekti.
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Fenerbahçe'de sezonun bitimiyle Erol Bulut'un göreve gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Alanyaspor'daki görevine devam ettiği için geçici olarak Karapınar'ı kulübede tutan sarı lacivertlilerde Koç'un işaret ettiği tarife en uygun isimlerden Bulut görev için öne çıkıyor.