Uğur Meleke: 'New York unutulmasın'

NEW YORK UNUTULMASIN Maskeyle oynanmalı: New York’ta virüsün nasıl yayıldığını ve kısa sürede 300 bin vaka sayısına nasıl ulaşıldığını Dr. Mehmet Öz anlatmıştı: Bir New Yorklu, İtalya’dan dönüyor, rahatsızlanıyor ve komşusu onu hastaneye götürüyor. Önce komşusuna bulaşıyor, sonra onun üç çocuğuna. Ve öbür gün de okullarına dağılan 3 çocuktan 130 çocuğa! Evet futbolculara, antrenöre, masöre, malzemeciye, otel personeline, hepsine test uygulayacaksınız. Ama binde bir hata payının nelere mâl olabileceğini unutmamalıyız.