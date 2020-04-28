Uğur Meleke: 'New York unutulmasın'

MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ Bu kötümser girişten sonra, bir de sporseverleri daha iyi hissettirecek antitezi dile getirmek zorundayım. Madalyonun bir de öbür yüzü var elbette. Mesela Almanya, Bundesliga’yı 9 Mayıs’ta başlatma düşüncesinde. Küçük boyutlu dükkanları mayıs başı itibariyle açacak Alman hükümeti, futbolun da seyircisiz olarak başlamasına sıcak bakıyor. Sanırım Almanlar’ın bu işe öncülük yapmaktaki motivasyonu şu: Almanya’daki mortalite oranı yüzde 3,5 civarında. Taburcu etme oranıysa yüzde 70. Yani Almanya’daki her yüz hastadan 70’i iyileşti, 27’si tedavi sürecinde.