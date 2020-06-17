Uğur Meleke: Fenerbahçe yönetilmiyor, idare ediliyor

Kruse sakat. Emre atılmış. Rodrigues’in sırtına binen bir yetenek yükü var. Onun da yapabilecekleri belli. İyi bir maç oynadı. Ama ancak bu kadarına yetti onun çabası. Belki ilk 11’de Tolga Ciğerci’nin yerine Mehmet Ekici başlasaydı, üçüncü bölgede daha efektif bir 45 dakika oynayabilirdi sarı-lacivertliler.