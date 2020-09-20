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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 20 Eylül 2020 - 12:39 | 

Tüm Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor! Tam 16 transfer...

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin satılmasının ardından tüm gözler yapılacak yeni forvet transferine çevrilmiş durumda...

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Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satan Fenerbahçe'de uzun süredir konuşulan konu yeni forvetin kim olacağı...

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Lazio’yla görüşmelerin başladığı günden bugüne kadar 1 forma için tam 16 futbolcunun adı telaffuz edilirken, yöneticiler de Emre Belözoğlu ser verip sır vermeye özen gösteriyor.

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Fenerbahçe’nin aradığı santrafor sadece Türk basınını değil, başta İngiltere, Portekiz, İspanya, Fransa olmak üzere birçok Avrupa basınını da aylardır meşgul ediyor.

4BU HAFTA SON
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BU HAFTA SON!

Fenerbahçe ile adı anılan futbolcuların ülkeleri, oynadıkları kulüplerin ülkeleri bu transfer söylentilerini haberleştirip futbolseverlere duyururken yılan hikayesine dönen transferin artık sonuna gelindiği ve bu hafta noktalanacağı tahmin ediliyor.

5EN KUVVETLİ ADAY SAMATTA
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EN KUVVETLİ ADAY SAMATTA

Aston Villa ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tanzanya asıllı golcü Mbwana Samatta’nın kiralık olarak sarı lacivertli formayı giymeye çok yakın olduğu öğrenilirken 27 yaşında, 1.83 boyundaki transferin önümüzdeki birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

6PAPİS CISSE’DE AN MESEESİ
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PAPİS CISSE’DE AN MESEESİ

Bonservisi elinde bulunan ve henüz bir kulüple anlaşma noktasına gelmeyen Erol Bulut’un Alanyaspor’da ki golcüsü Papis Cisse’ye çok güvendiği ve takımda görmek istediği biliniyor. İkinci forvet için adı geçen Senegalli futbolcunun da durumunun önümüzdeki hafta içinde neteşecek.

7FENERBAHÇE İLE ADI ANILAN SANTRAFORLAR
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FENERBAHÇE İLE ADI ANILAN SANTRAFORLAR

Fenerbahçe'nin gündemine gelen forvetlere bakıldığında dikkat çekici isimler göze çarpıyor. İşte hem Türkiye hem de Avrupa'da ismi Fenerbahçe ile anılan golcüler...

8Troy Deeney
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Troy Deeney

9Ze Luis
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Ze Luis

10Stefano Okaka
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Stefano Okaka

11Bas Dost
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Bas Dost

12Kevin Gameiro
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Kevin Gameiro

13Famara Diedhieou
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Famara Diedhieou

14Danny Welbeck
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Danny Welbeck

15Choupo Moting
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Choupo Moting

16Nikola Kalinic
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Nikola Kalinic

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Bazılarını kulüp veya futbolcunun kendisi yalanlasa da uzun süre sarı lacivertli takımla adı anılan futbolcular da şunlar:

18Diego Costa
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Diego Costa

19Diego Perotti
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Diego Perotti

20Eran Zahavi
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Eran Zahavi

21Mario Manzukic
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Mario Manzukic

22Edison Cavani
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Edison Cavani

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