Tüm Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor! Tam 16 transfer...
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin satılmasının ardından tüm gözler yapılacak yeni forvet transferine çevrilmiş durumda...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satan Fenerbahçe'de uzun süredir konuşulan konu yeni forvetin kim olacağı...
2
Abone Ol
Lazio’yla görüşmelerin başladığı günden bugüne kadar 1 forma için tam 16 futbolcunun adı telaffuz edilirken, yöneticiler de Emre Belözoğlu ser verip sır vermeye özen gösteriyor.
3
Abone Ol
Fenerbahçe’nin aradığı santrafor sadece Türk basınını değil, başta İngiltere, Portekiz, İspanya, Fransa olmak üzere birçok Avrupa basınını da aylardır meşgul ediyor.
4
Abone Ol
BU HAFTA SON!
Fenerbahçe ile adı anılan futbolcuların ülkeleri, oynadıkları kulüplerin ülkeleri bu transfer söylentilerini haberleştirip futbolseverlere duyururken yılan hikayesine dönen transferin artık sonuna gelindiği ve bu hafta noktalanacağı tahmin ediliyor.
5
Abone Ol
EN KUVVETLİ ADAY SAMATTA
Aston Villa ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tanzanya asıllı golcü Mbwana Samatta’nın kiralık olarak sarı lacivertli formayı giymeye çok yakın olduğu öğrenilirken 27 yaşında, 1.83 boyundaki transferin önümüzdeki birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.
6
Abone Ol
PAPİS CISSE’DE AN MESEESİ
Bonservisi elinde bulunan ve henüz bir kulüple anlaşma noktasına gelmeyen Erol Bulut’un Alanyaspor’da ki golcüsü Papis Cisse’ye çok güvendiği ve takımda görmek istediği biliniyor. İkinci forvet için adı geçen Senegalli futbolcunun da durumunun önümüzdeki hafta içinde neteşecek.
7
Abone Ol
FENERBAHÇE İLE ADI ANILAN SANTRAFORLAR
Fenerbahçe'nin gündemine gelen forvetlere bakıldığında dikkat çekici isimler göze çarpıyor. İşte hem Türkiye hem de Avrupa'da ismi Fenerbahçe ile anılan golcüler...
8
Abone Ol
Troy Deeney
9
Abone Ol
Ze Luis
10
Abone Ol
Stefano Okaka
11
Abone Ol
Bas Dost
12
Abone Ol
Kevin Gameiro
13
Abone Ol
Famara Diedhieou
14
Abone Ol
Danny Welbeck
15
Abone Ol
Choupo Moting
16
Abone Ol
Nikola Kalinic
17
Abone Ol
Bazılarını kulüp veya futbolcunun kendisi yalanlasa da uzun süre sarı lacivertli takımla adı anılan futbolcular da şunlar: