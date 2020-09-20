Tüm Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor! Tam 16 transfer...

PAPİS CISSE’DE AN MESEESİ Bonservisi elinde bulunan ve henüz bir kulüple anlaşma noktasına gelmeyen Erol Bulut’un Alanyaspor’da ki golcüsü Papis Cisse’ye çok güvendiği ve takımda görmek istediği biliniyor. İkinci forvet için adı geçen Senegalli futbolcunun da durumunun önümüzdeki hafta içinde neteşecek.