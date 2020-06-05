Transfer Turu | Günün öne çıkan son dakika transfer haberleri (5 Haziran 2020)

THIAGO SILVA - FENERBAHÇE Fenerbahçe'nin son bombası Thiago Silva oldu. PSG ile bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Thiago Silva geleceği konusunda hala karar vermedi Fransız basınında Foot Mercato'nun haberine göre, Thiago Silva ile ilgilenen takımlar arasında Fenerbahçe ile Milan da olduğu öğrenildi. Ancak Thiago Silva'nın menajeri Milan'dan henüz kimseyle temasa geçmediğini söyledi.. 2012 yılından bu yana PSG forması giyen 35 yaşındaki Thiago Silva'nın yeni sözleşmedeki düşük maaşı kabul edip etmeyeceği henüz kesinleşmedi. (Sabah)