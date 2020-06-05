Transfer Turu | Günün öne çıkan son dakika transfer haberleri (5 Haziran 2020)
Corona virüsü sebebiyle ara verilen Süper Lig'de takımlar transfer operasyonları için düğmeye bastı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Süper Lig'in başlangıcına kısa süre kaldı, gözler transferde. Mevcut sezonun bitimiyle birlikte futbolu yoğun bir trafik bekliyor ve takımlar şimdiden transferleri bitiriyor.
2
Abone Ol
THIAGO SILVA - FENERBAHÇE
Fenerbahçe'nin son bombası Thiago Silva oldu. PSG ile bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Thiago Silva geleceği konusunda hala karar vermedi Fransız basınında Foot Mercato'nun haberine göre, Thiago Silva ile ilgilenen takımlar arasında Fenerbahçe ile Milan da olduğu öğrenildi. Ancak Thiago Silva'nın menajeri Milan'dan henüz kimseyle temasa geçmediğini söyledi.. 2012 yılından bu yana PSG forması giyen 35 yaşındaki Thiago Silva'nın yeni sözleşmedeki düşük maaşı kabul edip etmeyeceği henüz kesinleşmedi. (Sabah)
3
Abone Ol
FEGHOULI - LA LIGA
Galatasaray'dan primler hariç yıllık 3.850.000 Euro net ücret kazanan Sofiane Feghouli için İspanyol ekipleri sıraya girdi. Real Betis ve Sevilla'nın Cezayirli yıldızı transfer etmek için kısa süre içerisinde Galatasaray'la masaya oturacağı iddia edildi. (Fanatik)
4
Abone Ol
HAKAN ÇALHANOĞLU - GALATASARAY
Yeniden başlayacak olan Süper Lig'e hazırlanan Galatasaray, gelecek sezon için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Milan'da eleştirilerin odağında yer alan ve bir yıl sözleşmesi kalan Hakan Çalhanoğlu'nu alarak yine ses getirecek bir transfere imza atacak. Müjdeli haber, Todofichajes.com adlı internet sitesinden geldi. Fotomaç'ın derlediği haberde, "Galatasaray bu yaz Milanlı oyuncu Hakan Çalhanoğlu'na imzayı attıracak" ifadesini kullandı. (Sabah)
5
Abone Ol
BARIŞ SUNGUR - FENERBAHÇE
Kadrosunu gençleştirmek isteyen Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekiplerinden 1928 Bucaspor’dan orta saha oyuncusu Barış Sungur’u renklerine bağladı. Hürriyet’in daha önce duyurduğu bu transfer için taraflar prensip anlaşmasına varırken, resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor. Sarı lacivertlilerde ‘kazan-kazan’ projesi olarak düşünülen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu gelişimini tamamlamak için gelecek sezon da 1928 Bucaspor forması giyecek.
6
Abone Ol
Beşiktaş'ın Feyenoord’lu Leroy Fer’i transfer etmek istediği günlendir Hollanda medyasında sayfaları süslerken dün ise transferin bitme noktasına geldiği öne sürüldü. rtlnieuws.nl adlı haber sitesi “Fer, bedelsiz olarak Türkiye’ye transfer olmak istiyor” başlığı ile duyurduğu haberde “Fer’in Rotterdam’daki kariyeri bir sezon sürecek gibi duruyor. Orta saha oyuncusu, Feyenoord’dan ayrılmayı düşündüğünü ve Beşiktaş’a gitmek istediğini bildirdi” yorumu yapıldı.
7
Abone Ol
ALDIN CAJIC - BEŞİKTAŞ
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Maliyeti uygun isimlere yönelen Kara Kartal'ın TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da forma giyen Aldin Cajic'i transfer etmek istediği iddia edildi. İtalyan basınında yer alan habere göre, Cajic'in peşinde Beşiktaş'la birlikte Fiorentina ve Genoa da var. (Fanatik)
8
Abone Ol
SLOUKAS - OLYMPIAKOS
Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyun kurucusu Kostas Sloukas, eski takımı Olympiacos'a dönüyor. Yunan yıldızın Olympiacos ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi.