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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTransfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (9 Ağustos 2020)
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Haber Giriş: 09 Ağustos 2020 - 08:42,

Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (9 Ağustos 2020)

Süper Lig'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Gündemdeki haberleri sizler için derledik...

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2020-2021 sezonu öncesi transferde heyecan dorukta. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor cephelerinde arka arkaya son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İşte güne damga vuran sıcak transfer haberleri...

2CAULKER OLMAZSA FALETTE
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CAULKER OLMAZSA FALETTE

Fenerbahçeli kurmayların stoper için öncelikle Alanyasporlu Caulker’i düşündükleri, transferin gerçekleşmemesi durumunda yeniden Falette’ye dönecekleri iddia edildi. (Takvim)

3SAMUEL KALU, ASLAN OLUYOR
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SAMUEL KALU, ASLAN OLUYOR

Galatasaray sağ kanat arayışında ilk hedefi Samuel Kalu olarak belirledi. Teknik Direktör Fatih Terim'in de Nijeryalı oyuncuya onay vermesi üzerine yönetim 6 milyon euro satın alma opsiyonuyla Bordeaux'a kiralama teklifi yaptı. (Takvim)

4BEŞİKTAŞTAN MENSAH İÇİN SON TEKLİF
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BEŞİKTAŞ'TAN MENSAH İÇİN SON TEKLİF

Beşiktaş, Bernard Mensah’tan vazgeçmiyor. Siyah-Beyazlı yönetim Galatasaray’ın da gündeminde olan Mensah için şartları zorlama kararı aldı. Daha önce bu oyuncu için Kayserispor’a 4 futbolcu artı para teklifinde bulunan Başkan Ahmet Nur Çebi’nin Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile bir araya gelerek yeni bir teklif sunacağı öğrenildi. (Takvim)

5HURACAN, GASTON CAMPIYİ İSTİYOR
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HURACAN, GASTON CAMPI'Yİ İSTİYOR

Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Gaston Campi için ülkesinden teklif geldi. Arjantin basınında yer alan habere göre Huracan, 29 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'a 800 bin euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor. (Takvim)

6FENERBAHÇEDEN BRUMA BOMBASI
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FENERBAHÇE'DEN BRUMA BOMBASI

Transfer sezonuna çok hızlı bir giriş yapan Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak ile sözleşme imzaladıktan sonra Sinan Gümüş ile de anlaşma sağlayan Fenerbahçe, yine bilindik bir isim ile dirsek temasına geçti. Fener'in hedefinde şimdi de Bruma var. (Takvim)

7SERIDE KRİTİK HAFTA
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SERI'DE KRİTİK HAFTA

Galatasaray'da Seri defteri henüz kapanmadı. Fildişili futbolcunun Sarı-Kırmızılı takımda kalmak istemesi üzerine harekete geçen menajerinin Fulham’la bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Yapılacak olan bu zirvede yıldız oyuncu için yeniden kiralama teklifinde bulunulması bekleniyor. Galatasaray Yönetimi Fulham’ın cevabını merakla bekliyor. (Takvim)

8TYLER BOYDA RİZESPOR TALİP
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TYLER BOYD'A RİZESPOR TALİP

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon beklentilerin çok altında kalan Tyler Boyd’a Çaykur Rizespor’un talip olduğu öğrenildi. Karadeniz ekibinin ABD’li oyuncu için teklif yapacağı ortaya çıktı. (Takvim)

9TRABZONSPOR, ELNENY İÇİN DEVREDE
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TRABZONSPOR, ELNENY İÇİN DEVREDE

Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Gaston Campi için ülkesinden teklif geldi. Arjantin basınında yer alan habere göre Huracan, 29 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'a 800 bin euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor. (Fotomaç)

10FENERBAHÇEDEN GALATASARAYA 3. GOL: SİNAN GÜMÜŞ
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FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A 3. GOL: SİNAN GÜMÜŞ

Transfer sezonunun en hareketli takımı olan Fenerbahçe, bonservisleri ellerinde bulunan Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak’ın ardından bir transferi daha bitirdi. Fenerbahçe, Galatasaray’ın da transfer listesinde bulunan ve geçen sezonu Antalyaspor’da geçiren Sinan Gümüş ile anlaşma sağladı. (Takvim)

11GALATASARAYDA ROTA UMUT MERAŞ
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GALATASARAY'DA ROTA UMUT MERAŞ

Galatasaray'da sol bek arayışları hızlandı. Sarı-Kırmızılı yönetimin listesinde bulunan isimlerden Hasan Ali Kaldırım’ın Başakşehir, Caner Erkin’in de Fenerbahçe ile anlaşması üzerine rota bu kez Umut Meraş’a çevrildi. Fransa’nın Le Havre takımında forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun kiralanması için harekete geçen Galatasaray yönetiminin ilk teklifi yaptığı öğrenildi. (Takvim)

12YA BALOTELLI, YA SEFEROVIC
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YA BALOTELLI, YA SEFEROVIC

İtalyan yıldız Mario Balotelli'den yanıt bekleyen Beşiktaş, bir yandan da Benfica ile Haris Seferovic için görüşmelere başladı. Yönetim, Portekiz kulübüne 1 yıllık kiralama teklifini iletti. (Takvim)

13VEDAT GİDECEK, SMOLOV VE AKPOM GELECEK
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VEDAT GİDECEK, SMOLOV VE AKPOM GELECEK

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinin önümüzdeki hafta sonuçlanması bekleniyor. Buradan gelecek bonservis santrfor transferini şekillendirecek. Gündemdeki isimlerden biri Rus golcü Fedor Smolov... Bonservisi Lokomotiv Moskova'da bulunan 30 yaşındaki oyuncu için 1 yıllık kiralama girişimleri devam ediyor. Listedeki bir diğer isim ise PAOK'un satma kararı aldığı Chuba Akpom... 24 yaşındaki İngiliz oyuncuya Beşiktaş da talip. Kulübü 3 milyon Euro bonservis talep ediyor. (Sabah)

14FEGHOULIYE 5 MİLYON EUROLUK TEKLİF
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FEGHOULI'YE 5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Feghouli'den iyi haber geldi. Sarı-kırmızılı ekibin satış listesine koyduğu Cezayirli yıldız için Katar'dan teklif geldi. Deneyimli oyuncu bu teklifi kabul ederse Cimbom'un kasasına 5 milyon euro girecek. Takımın adıyla ilgili bilgi verilmezken Al Duhail ya da Al Sadd olabileceği belirtildi. (Fotomaç)

15STUTTGARTTAN RIDVAN YILMAZA TEKLİF
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STUTTGART'TAN RIDVAN YILMAZ'A TEKLİF

Sergen Yalçın’ın göreve gelmesinden sonra forma şansı bulan ve kısa sürede yıldızı parlayan Rıdvan Yılmaz’a Almanya’dan teklif var. Bundesliga’ya yükselen Stuttgart 19 yaşındaki sol beki resmen istedi. Beşiktaş kapıyı 5 milyon Euro’dan açarken pazarlıklar devam ediyor. (Takvim)

16FENERBAHÇENİN RAKİBİ LIVERPOOL
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FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ LIVERPOOL

Savunmanın ortasına takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de gündeme gelen Aissa Mandi konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Betis forması giyen Mandi için Lovren'in ayrılığı sonrası savunma hattında derinlik yaratmayı planlayan Liverpool'un devreye girdiği aktarıldı. (Fanatik)

17GALATASARAY TEKLİFİ REDDETTİ
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GALATASARAY TEKLİFİ REDDETTİ

Galatasaray, elden çıkarmak istediği Belhanda için İtalyan ekibi Benevento'dan gelen 2 milyon Euro'luk teklifi reddetti. Bilindiği üzere Aslan, Younes Belhanda için en az 5 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli istiyor. (Ajansspor)

18FRANCISCO MONTERO, BEŞİKTAŞA GELİYOR
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FRANCISCO MONTERO, BEŞİKTAŞ'A GELİYOR

Yeni sezonda şampiyon olma hedefiyle yola çıkan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda yoğun mesai harcayan siyah-beyazlı yönetim, aradığı stoperi İspanya'da buldu. İspanyol basını, Atletico Madrid'in 21 yaşındaki savunmacısı Francisco Montero'nun Beşiktaş'a gelmeye hazırlandığını yazdı. (Sabah)

19GALATASARAY, HÜSEYİN ATAKAN ÜNERİN PEŞİNDE
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GALATASARAY, HÜSEYİN ATAKAN ÜNER'İN PEŞİNDE

Gelecek sezon bol alternatifli bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hedef Altınordu forması giyen 21 yaşındaki Hüseyin Atakan Üner... Cimbom genç futbolcu için İzmir ekibiyle önümüzdeki hafta masaya oturacak. (Ajansspor)

20KEVIN BUA, BEŞİKTAŞ İÇİN HAZIR KITA
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KEVIN BUA, BEŞİKTAŞ İÇİN HAZIR KITA

Yeni sezonda hem maliyetleri düşürmek hem de iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Basel'le mukavelesi sona eren Kevin Bua ile her konuda anlaştı. İsviçreli yıldız ‘gel’ çağrısını bekliyor. (Fanatik)

21GALATASARAYDAN ATLETICOYA MENSAH ÇALIMI
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GALATASARAY'DAN ATLETICO'YA MENSAH ÇALIMI

Bernard Mensah’ı isteyen Galatasaray, Kayserispor’u transferde rahatlatacak yeni bir yöntem buldu. Atletico Madrid'in bir sonraki satıştan alacağı %40 payı devre dışı bırakmak için Kayserispor'a 1+1 yıllık kiralık teklifi sunan Aslan, Ganalı oyuncuya karşılık 2 milyon Euro ve takas önerdi. (Sabah)

22BEŞİKTAŞIN İSTEDİĞİ OULARE KADROYA ALINMADI
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BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ OULARE KADROYA ALINMADI

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan isimlerden Obbi Oulare, sezonun açılış karşılaşmasında takımı Standard Liege'in Cercle Brugge ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı. Oulare'nin takımdan ayrılabileceği ve yeni durağı adına en ciddi adayın Beşiktaş olduğu aktarıldı. (Fanatik)

23SHON WEISSMAN İÇİN GALATASARAY İDDİASI
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SHON WEISSMAN İÇİN GALATASARAY İDDİASI

Avusturya ekibi Wolfsberger'de forma giyen Shoon Weissman'a şimdiye dek Galatasaray, Lokomotiv Moskova ve Celtic resmi transfer teklifi yaptığı iddia edildi. Haberde ayrıca golcü futbolcuya La Liga ekibi Levante'nin de talip olduğu yazıldı. Weissman'ın kariyer hedefinle Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğu belirtilirken, İspanya La Liga'ya da sıcak baktığı aktarıldı. (Sabah)

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