Transfer Turu | Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (22 Ağustos 2020)

SAMUEL KALU - FENERBAHÇE & GALATASARAY Galatasaray'ın transfer gündemindeki Samuel Kalu için Fenerbahçe'nin devreye girdiği belirtiliyor. Sarı-lacivertli ekibin, 22 yaşındaki oyuncunun kulübü Bordeaux ile görüşmelere başladığı ifade ediliyor. Fransa'nın ünlü muhabirlerinden Manu Lonjon'un haberine göre Kanarya, Samuel Kalu'nun transferi için oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Bordeaux ile görüşüyor. Sarı-kırmızılı takımın uzun süre kadrosuna katmak için uğraş verdiği Kalu'nun transferi için devam eden bir görüşme olmadığı ifade edildi. (Fotomaç)