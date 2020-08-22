Transfer Turu | Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (22 Ağustos 2020)
Süper Lig'in devleri Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'da üst üste son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. İşte güne damgasını vuran sıcak transfer haberleri...
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Transfer sezonu çok hareketli başladı. Süper Lig'in dev takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
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BEŞİKTAŞ - NIKOLA KALINIC
Forvet transferini bir an önce bitirmek isteyen Beşiktaş, Hırvat golcü Nikola Kalinic için Atletico Madrid ile pazarlığı sürdürüyor. Geçen sezon Roma'da kiralık oynayan 32 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş, Atletico Madrid'le sıkı pazarlık halinde. Roma, Kalinic'i kiralık olarak vermeye soğuk bakıyor.
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BEŞİKTAŞ - FODE KOITA
Mame Thiam'ı Fenerbahçe'ye, Fatih Öztürk'ü de Galatasaray'a bedelsiz gönderen Kasımpaşa'dan, Beşiktaş'ın aynı şartlarda istediği Koita'ya vize çıkmadı. Ancak Kartal 29 yaşındaki futbolcudan vazgeçmedi. Ahmet Nur Çebi'nin transfer görüşmelerini bizzat sürdürmesi bekleniyor. (Sabah)
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JAKUB MODER & KAMIL JOZWIAK - GALATASARAY
Galatasaray, orta saha transferi için el attığı Polonya pazarında umduğunu bulamadı. Lech Poznan'da oynayan Jakub Moder ve Kamil Jozwiak için uzun süredir girişimde bulunan sarı-kırmızılılar, bu temaslardan olumlu sonuç alamadı. 21 yaşındaki ön libero Moder'e İngiltere'den 8 milyon Euro teklif geldiği ortaya çıkarken Jozwiak'ın da peşinde Alman kulüpleri var.
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GALATASARAY - ISMAILA COULIBALY
Elindeki kısıtlı imkânlarla bu transferleri bitirme şansı olmayan Galatasaray, rotasını kuzeye çevirdi. Norveç'in Sarpsborg takımında oynayan 2000 doğumlu Malili oyuncu İsmaila Coulibaly ile birlikte İskandinav ülkelerinde boy gösteren potansiyelli genç oyuncular değerlendirmeye alındı. (Sabah)
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BEŞİKTAŞ - KAYODE
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren ve Mensah, Welinton, N'Sakala'yı kadrosuna katan Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Gazientep FK forması giyen Kayode'yi gündemine aldı. Ukrayna basını siyah-beyazlı ekibin, bonservisi Shakhtar Donetsk'te bulunan tecrübeli oyuncu için harekete geçtiğini ifade etti.
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SAMUEL KALU - FENERBAHÇE & GALATASARAY
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Samuel Kalu için Fenerbahçe'nin devreye girdiği belirtiliyor. Sarı-lacivertli ekibin, 22 yaşındaki oyuncunun kulübü Bordeaux ile görüşmelere başladığı ifade ediliyor. Fransa'nın ünlü muhabirlerinden Manu Lonjon'un haberine göre Kanarya, Samuel Kalu'nun transferi için oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Bordeaux ile görüşüyor. Sarı-kırmızılı takımın uzun süre kadrosuna katmak için uğraş verdiği Kalu'nun transferi için devam eden bir görüşme olmadığı ifade edildi. (Fotomaç)
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FENERBAHÇE - DIEGO GODIN
Orta sahasını ve savunma beklerini flaş transferlerle güçlendiren Fenerbahçe şimdi de son iki sezonda kanayan yarası olan stoper bölgesi için kolları sıvadı. Bonservisi elinde olan ve çok sayıda önemli kulübün ilgilendiği Malang Sarr'ı ikna için yoğun çaba harcayan yönetim, Inter'in dünyaca ünlü yıldızı Diego Godin'e de kancayı attı. Fenerbahçe'nin Uruguaylı stoperin menajeriyle temasa geçtiği, Sarı-Lacivertliler'in eski yıldızı Diego Lugano'nun da görüşmelerle aktif rol aldığı öğrenildi.
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FENERBAHÇE - MIHA ZAJC
F.Bahçeli Miha Zajc'ın, İtalya'dan talipleri olduğu öne sürüldü. Çizme basınında yer alan haberlerde, Bologna, Benevento ve Verona Kanarya'nın kapısını çalacak. (Takvim)
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TRABZONSPOR - DAVID MURILLO
Kolombiya basınındaki haberlere göre Trabzonspor, Medellin'in 26 yaşındaki stoperi Jesus David Murillo ile ilgileniyor. Murillo'ya başka talipler de var. (Takvim)