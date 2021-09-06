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Spor Arena
Haber Giriş: 06 Eylül 2021 - 18:28 | 

Transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte Türkiye transfer sezonu bitiş tarihi

Transfer dönemi için tarihler belirlendi. Haziran ayında başlayan transfer dönemi kısa süre içinde tamamlanacak. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek. Peki, yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor?

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17 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, TFF'nin yayımladığı takvime göre eylül ayında tamamlanacak. Ardından ise ocak ayında ikinci transfer dönemi başlayacak. Profesyonel kulüpler, yerli ve yabancı futbolcuları renklerine bağlamaya devam ederken, gözler transfer sezonunun bitiş tarihine çevrildi. İşte, Türkiye transfer sezonu bitiş tarihi...

2NE ZAMAN BİTECEK

NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 10 Haziran'da başlaması gereken yaz transfer döneminin başlangıç tarihi 1 hafta ertelenmişti. Transfer dönemi 8 Eylül'de sona erecek.

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