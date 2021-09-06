Spor Arena Haber Giriş: 06 Eylül 2021 - 18:28 | 06 Eylül 2021 - 18:28

Transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte Türkiye transfer sezonu bitiş tarihi

Transfer dönemi için tarihler belirlendi. Haziran ayında başlayan transfer dönemi kısa süre içinde tamamlanacak. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek. Peki, yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor?