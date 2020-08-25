Transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte TFF'nin açıkladığı tarih!
2019-2020 sezonunun ardından ara verilen Süper Lig'de 64. sezonun perdesi yakında aralanacak. Şimdiye kadar eksik bölgelerine transferlerini yapmaya devam eden kulüpler, bu kapsamdaki çalışmalarını sürdürüyor. Futbolseverler ise transfer döneminin biteceği tarihi merak ediyor. Peki, transfer sezonu ne zaman bitiyor?
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Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için devam ediyor. Takımların transfer haberleri bir birileri ardında devam ederken, taraftarların tarih araştırmaları da sürüyor. Gözler şimdi transfer sezonunun biteceği tarihte. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bugün başlayan yaz transfer dönemi, 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.