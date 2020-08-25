Spor Arena Haber Giriş: 25 Ağustos 2020 - 16:17 | 25 Ağustos 2020 - 16:17

Transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte TFF'nin açıkladığı tarih!

2019-2020 sezonunun ardından ara verilen Süper Lig'de 64. sezonun perdesi yakında aralanacak. Şimdiye kadar eksik bölgelerine transferlerini yapmaya devam eden kulüpler, bu kapsamdaki çalışmalarını sürdürüyor. Futbolseverler ise transfer döneminin biteceği tarihi merak ediyor. Peki, transfer sezonu ne zaman bitiyor?