Transfer sezonu ne zaman başlıyor? İşte 2021 yaz transfer sezonu başlangıcında son bilgiler

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 42. ve son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, sezonu şampiyon tamamladı. Ligin son haftasında Helenex Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray, şampiyonluğu averajla kaybetti. Şimdi ise Süper Lig'de yeni sezon transfer döneminin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İşte, Süper Lig'de yeni sezon transferleri için tarihler...



