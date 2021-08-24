Transfer dönemi ne zaman bitiyor? İşte yaz transfer dönemi bitiş tarihi
Süper Lig'de 2. haftanın geride kalması ile takımlar lige adapte olmaya başladı. Transfer çalışmalarına haftalardır devam eden takımlar için artık son günler geliyor. Pek çok futbolsever de TFF'nin belirlediği son tarihi merak ediyor. Peki, transfer dönemi ne zaman bitiyor?
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Süper Lig'de heyecanın başlaması ile şimdi de transfer süreci gündeme geldi. Süper Lig'in 64. sezonunda 13 ilden 20 takım mücadele edecek. Türkiye'nin 13 ilinden 20 takım, 282 gün sürecek toplam 380 maçlık periyotta belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak. İşte, yaz transfer dönemi bitiş tarihi...
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TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Futbolda 17 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 8 Eylül'de sona erecek.
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"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.