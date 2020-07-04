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GeriFutbol Trabzonspor'a Galatasaray maçı öncesi coşkulu uğurlama!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 04 Temmuz 2020 - 19:52,

Trabzonspor'a Galatasaray maçı öncesi coşkulu uğurlama!

Trabzonspor taraftarları, Galatasaray maçı için İstanbul'a giden kafileyi uğurladı.

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Süper Lig'de 2. sırada yer alan Trabzonspor'da kafile, Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde İstanbul'a hareket etti.

2TEZAHÜRATLARLA UĞURLADI
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TEZAHÜRATLARLA UĞURLADI

Trabzonspor, Süper Ligin 30uncu haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul’a hareket etti. İstanbul yolculuğu öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesislerine gelen çok sayıda taraftar, bordo mavili takımı tezahüratlarla uğurladı.

3YALNIZ BIRAKMADILAR
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YALNIZ BIRAKMADILAR

Süper Ligde şampiyonluk iddiasını sürdüren ve 30uncu hafta mücadelesinde yarın Türk Telekom Stadyumunda saat 21.00da deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonsporda taraftarlar, İstanbul yolculuğu öncesi takımı yalnız bırakmadı.

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Mehmet Ali Yılmaz Tesislerine gelen çok sayıda taraftar, yaktıkları meşalelerin yanı sıra tezahüratlarla zorlu mücadele öncesi takımlarına destek verdi. Bordo mavili bazı taraftarlar daha sonra araçlarıyla da havalimanına kadar kafileye eşlik etti.

5KADROYA ALINDI
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KADROYA ALINDI

Bu arada Trabzonsporda sakatlıkları bulunan ve 2-3 hafta sahalardan uzak kalacakları açıklanan ancak hafta içi takımla çalışmalara katılan Nwakaeme ile Ekubanın yanı sıra Ankaragücü karşılaşmasında sakatlanan Abdulkadir Parmak da İstanbula götürüldü

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Bu oyuncuların Galatasaray karşısında forma giymeleri bekleniyor.

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