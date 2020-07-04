Trabzonspor'a Galatasaray maçı öncesi coşkulu uğurlama!

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerine gelen çok sayıda taraftar, yaktıkları meşalelerin yanı sıra tezahüratlarla zorlu mücadele öncesi takımlarına destek verdi. Bordo mavili bazı taraftarlar daha sonra araçlarıyla da havalimanına kadar kafileye eşlik etti.