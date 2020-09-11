MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriTrabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
GeriSpor Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Spor Arena
Haber Giriş: 11 Eylül 2020 - 17:39 | 

Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Beşiktaş maçı ile iki takım sezona önemli bir karşılaşma ile başlıyor. Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde üçüncü kez bir sezonun ilk haftasında karşılaşıyor. Daha önce İstanbul'da oynanan iki açılış karşılaşmasında taraflar birer galibiyet almıştı. Şimdi gözler oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Peki Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş'ı konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanan Trabzonspor, 1984/85'ten bu yana rakibini iç sahada üst üste üç kez mağlup edemiyor. Trabzonspor'u Süper Lig'de iki sezondur mağlup edemeyen Beşiktaş (2B 2M), daha önceki altı sezonda sadece bir yenilgi almıştı. Beşiktaş, Trabzonspor ile oynadığı son 14 Süper Lig maçında da rakip fileleri havalandırdı.

Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Beşiktaş maçı 13 Eylül Pazar günü saat 20:00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

2Beşiktaş, rekorlarıyla Süper Lige damga vurdu
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş, rekorlarıyla Süper Lig'e damga vurdu

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, 62 yıllık lig tarihine geçen birçok rekoru elinde bulunduruyor.Siyah-beyazlılar, ligde en uzun süre yenilmeyen takım olarak yıllardır rekoru elinde tutuyor.Ligde 1990-1991 sezonunun 25. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilen Beşiktaş, sonraki 5 haftada mağlubiyet almadı. 1991-1992'de 30 karşılaşma sonunda namağlup şampiyonluğunu ilan eden siyah-beyazlı ekibin bu serisi, tam 48 hafta sonra, 1992-1993 sezonunun 13. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilerek sona erdi.13 maçlık kazanma serisiBeşiktaş, lig geçmişinde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekorunun sahibi olarak da dikkati çekiyor.Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunda 10 ila 22. haftalarda üst üste 13 maç kazandı, bu rekora şimdiye kadar ulaşan takım çıkmadı.Namağlup tek şampiyon Süper Lig'in 62 yıllık tarihinde şu ana dek sadece 2 takım sezonu yenilgisiz kapatabilirken bu başarıdan birini Beşiktaş gerçekleştirdi.Siyah-beyazlı ekip, 1991-1992 sezonunda 30 maçta yenilgi almadan şampiyonluğa ulaştı ve bunu başaran ilk ve tek takım oldu.Galatasaray ise 1985-1986 sezonunda 36 maçta yenilgi yüzü görmemesine karşın ligi şampiyon Beşiktaş'ın ardından averajla ikinci sırada tamamladı.

3
Abone Olgoogle-news

En farklı galibiyet rekoru

Süper Lig'deki en farklı skorlu galibiyet de Beşiktaş'ın elinde bulunuyor.

1989-1990 sezonunun 6. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Beşiktaş, 15 Ekim 1989'da oynanan karşılaşmayı 10-0 kazanarak tarihe geçti.

Bu tarihi karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini Ali Gültiken (4), Metin Tekin (3) ve Feyyaz Uçar (3) atarken, mücadele siyah-beyazlı taraftarların uzun süre dillerinden düşürmediği besteye konu olmuştu.

Derbi "kralı"

Beşiktaş, bir sezonda tüm derbileri kazanan tek takım olarak da lig tarihine adını yazdırmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde şampiyonluğa ulaştıkları 2002-2003 sezonunda Fenerbahçe'yi 1-0 ve 2-0, Galatasaray'ı her iki maçta 1-0'lık sonuçlarla geçerek, 4 derbi maçı da kazandı.

Beşiktaş aynı zamanda bu 4 maçta kalesini gole kapatarak ayrı bir rekora imza attı.

Seyirci rekoru

Lig tarihinde seyirci rekoru da Beşiktaş'ın oynadığı karşılaşmada kırıldı.

Siyah-beyazlıların 2013-2014 sezonunun 5. haftasında Galatasaray'ı 22 Eylül 2013 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk ettiği ve 3-0 hükmen mağlup olduğu mücadeleyi 76 bin 127 biletli seyircinin izlediği açıklanırken, bu rakam rekor olarak kayıtlara geçti. Eski rekor, 70 bin 125 biletli seyirciyle 2003-2004 sezonunda, 21 Eylül 2003 tarihinde yine aynı statta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe (2-2) derbisinde kırılmıştı.

Derbilerde kötü performans da gösterdi

Beşiktaş, bir sezonda dört derbi maçı da hiç gol atamadan kaybeden takım olarak da tarihe geçti.

Siyah-beyazlı takım, Hırvat teknik adam Slaven Bilic yönetiminde 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'ye 2-0 ve 1-0, Galatasaray'a da her iki maçta 2-0 yenildi.

5 kırmızı kart gören tek takım

Beşiktaş, Türkiye'nin 62 yıllık en üst kademe lig tarihinde bir maçta 5 oyuncusu birden kırmızı kart görerek hükmen yenik sayılan tek takım olarak da kayıtlara geçti.

Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde bir önceki sezonun şampiyonu olarak 2003-2004'te de iyi başlayan ilk yarıyı lider bitiren siyah-beyazlı ekip, söz konusu sezonun ikinci yarısına da büyük bir şokla başladı. 2003-2004 sezonunun 18. haftasında Samsunspor'u konuk eden Beşiktaş, BJK İnönü Stadı'nda 25 Ocak 2004 tarihindeki karşılaşmada Carlos Antonio Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Daniel Gabriel Pancu ve İlhan Mansız'ın hakem Cem Papila tarafından kırmızı kartla oyundan atılmasıyla 6 kişi kaldı. Hakem Papila, skor 4-1 Samsunspor lehineyken, 85. dakikada gösterdiği son kırmızı kartın ardından kurallar gereği maçı bitirirken, Türkiye Futbol Federasyonu, skoru hükmen 4-0 olarak Samsunspor lehine tescil etti.

4Trabzonspor, İstanbul takımlarına karşı başarısını sürdürmek istiyor
Abone Olgoogle-news

Trabzonspor, İstanbul takımlarına karşı başarısını sürdürmek istiyor

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında sahasında 13 Eylül Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, sezona iyi başlayarak İstanbul takımları karşısında son dönemdeki yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek.

Bordo-mavililer, 2018-2019 sezonunun 21. haftasında 10 Şubat 2019 tarihinde deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından İstanbul takımları karşısında mağlubiyet yaşamadı.

Karadeniz ekibi, ligde mücadele eden İstanbul temsilcileri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'ya karşı söz konusu dönemde 13 lig maçı oynadı.

Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet alırken, 8 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, İstanbul takımlarına karşı elde ettiği 581 günlük yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak.

Geçen sezon tarihi başarı

Trabzonspor, geçen sezon ligde 35 sezon sonra "üç büyükler" karşısında yenilgi yüzü görmedi.

Şampiyon olduğu 1983-84 sezonunda rakipleri karşısında 3 galibiyet, 3 beraberlik alan bordo-mavililer, geçen sezon da aynı başarıyı gösterdi.

Trabzonspor, 1983-84 sezonunda Beşiktaş'ı sahasında 3-1, Galatasaray'ı 1-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yenmiş, sahasında Fenerbahçe ile 0-0, deplasmanda Galatasaray ile 2-2, Beşiktaş ile 0-0 berabere kalmıştı.

Bordo-mavili takım, geçen sezon ise sahasında Beşiktaş'ı 4-1, Fenerbahçe'yi 2-1, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Trabzon'da Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, İstanbul'da Fenerbahçe karşısında 1-1, Beşiktaş karşısında ise 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılmıştı.

Beşiktaş ile 3 kez

Trabzonspor, söz konusu dönemde Beşiktaş ile 3 kez karı karşıya gelirken 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Bordo-mavililer, 2018-2019 sezonunda sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Geçen sezon da siyah-beyazlıları evinde 4-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, deplasmanda ise 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe'yi kupada elemişti

Trabzonspor, ayrıca geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi elemişti.

Kupanın yarı finalinde sahasında sarı-lacivertli takımı 2-1 yenen Karadeniz ekibi, deplasmanda da 3-1'lik galibiyetle adını finale yazdırmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi