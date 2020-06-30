Survivor'da ses kaydında Gizem bombası | Nisa: Onunla evlenmek istiyorum, Sercan'la değil

BEN BİR KANAATE VARDIM Bu ses kaydı bence birçok şeyi de aydınlatıyor. Bu ses bandında ben belli bir kanaate vardım. Dinleyenin yorumlayacağı bir konu. Suçlama boyutuna geldiği için 'Elimizde bir şey var da kullanmamış olabilir miyiz?' diye derin bir araştırma yaptık. Bir gün daha bekleteceğim bunu incelemek için. Bu konuyla ilgili ilk ve son kez yorum yapacağım. Ve konuyu bu şekilde kapatmış olacağız" ifadelerini kullanmıştı.