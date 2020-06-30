Survivor'da ses kaydında Gizem bombası | Nisa: Onunla evlenmek istiyorum, Sercan'la değil
Kimse bunu beklemiyordu...
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Survivor'da Sercan Yıldırım şov sürüyor. Bursaspor ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Sercan Yıldırım, üst üste üçüncü dokunulmazlık oyununuda kazanarak inanılmaz bir başarıya imza attı.
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İlk olarak Berkan'ı dün ise Nisa'yı eleme adayı olarak gösteren Sercan Yıldırım, üçüncü dokunulmazlığın finalinde ise Yasin ile yarıştı.
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"KAZANAMAZSAM İSMİM YAZILACAK" DEMİŞTİ
7 kişinin kaldığı yarışmada Sercan, eleme potasına Berkan'la birlikte Nisa'yı çıkarırken üçüncü dokunulmazlığı da kazanmak zorunda olduğunu aksi takdirde kendi isminin yazılacağını söylemişti.
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'SES KAYDI' HEYECAN YARATMIŞTI
Survivor'da önceki gün yayınlanan fragmanda ise Sercan'la Nisa arasındaki sırların ses kaydıyla ortaya çıkması damga vurmuştu.
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Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada; Bir konu var Sercan ve Nisa arasında... Ekibimizden o dönem ki kayıtların tekrar incelenmesini istedik. O dönem ki bir ses kaydına ulaştık. Bu ses kaydı birçok şeyi de aydınlatıyor' ifadelerini kullanmıştı.
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'KEŞKE KAPANSAYDI' DEMİŞTİ
Nisa'nın kendisine notlar yazdığını belirten Sercan da "Notlar da var cebimde göstermek de isterim ama gerek yok, herkes bilsin. Keşke kapansaydı. Bu açıklamayı kendisi yaptırdı. Ben böyle bir şeyi istememiştim. Söyleyeceklerim bu kadar" diyerek merak uyandırmıştı.
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HERKES BİLSİN, TEK TARAFLI DEĞİL
Yıldırım ayrıca "Birbirimize baktığımız anlarda hep gökyüzüne, dolunaya bakıyorduk. Gökyüzünü temsilen bir ay çizmişti. Hep bakışmalarımız o yönde oluyordu, hani beni düşün gibisinden. Gizli buluştuğumuzda da bunu söylemişti. Burada da doğum günü mesajı var. Çok güzel çizilmiş bir yazı. Ben hiçbir zaman platonik bir şey yaşamadım. Hiç kimseye karşılığını alamayacağım şekilde yaklaşmadım. Herkes bilsin ki hiçbir zaman tek taraflı olmadı hiçbir şey" sözlerini ifadeleriyle sürdürmüştü.
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'EVRİM'İ NASIL KUTLADIYSAM...'
Sercan Yıldırım'a yazdığı notları anlatan Nisa ise "Evrim'in doğum gününü nasıl kutladıysam ona Hindistan cevizi vermiştim. Cemal Can'ın doğum gününü nasıl kutladıysam kocaman bir tablo yaptım. Onun doğum gününü de o şekilde kutladım. Kağıda 'Doğum günün kutlu olsun' yazdım. O kadar, hiçbir şey yok" demişti.
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ACUN ILICALI'DAN BEKLENEN AÇIKLAMA
Acun Ilıcalı, "İkinizin de bazı iddiaları oldu. Ben bu konuya müdahil olmadım ama iş karşılıklı büyüyünce ikibimizden o dönemki kayıtların tekrar incelenmesini istedim. İddiaların suçlamaya dönüşmesi sonrası biz de bununla ilgili bir belge var mı diye araştırma içine girdik. Biz o dönemle ilgili bir belgeye ulaştık. Sadece şunu söyleyebilirim. Benim şu ana kadar dinlediğim bir ses kaydı var.
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BEN BİR KANAATE VARDIM
Bu ses kaydı bence birçok şeyi de aydınlatıyor. Bu ses bandında ben belli bir kanaate vardım. Dinleyenin yorumlayacağı bir konu. Suçlama boyutuna geldiği için 'Elimizde bir şey var da kullanmamış olabilir miyiz?' diye derin bir araştırma yaptık. Bir gün daha bekleteceğim bunu incelemek için. Bu konuyla ilgili ilk ve son kez yorum yapacağım. Ve konuyu bu şekilde kapatmış olacağız" ifadelerini kullanmıştı.
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ACUN ILICALI HER ŞEYİ AÇIKLADI
Acun Ilıcalı bugünkü yayında ise Sercan ve Nisa ile ilgili ses kaydıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
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SERCAN'DAN NİSA'YA BİR NOT GİDİYOR
6 Nisan'da üzerinizdeki mikrofonlar kayda devam ediyor ve bu kayıttan da sizin haberiniz yok. Kayıttan anladığımız kadarıyla Sercan'dan Nisa'ya bir not gidiyor. Çok kısa bir not olduğunu da düşünmüyorum.
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Sercan Nisa'ya açık arttırmanın da olduğu bir ortamda. Bu not da Nisa'ya bir şekilde ulaşıyor. Bu notta ne yazdığını bilmiyoruz. Nisa notu aldığında o dönem yarışmada olan Gizem var. Gizem belki notu getiren belki de olaydan haberi olan bilmiyoruz.
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Söz konusu konuşma Gizem ve Nisa arasında geçiyor. Bu kaydı dinledikten sonra edindiğim intiba Gizem'le ilgili. Sercan-Nisa konusunu en heyecanlı yaşayan kişi Gizem. Sanki 2 aydır beklediği bir kişiden mektup almış gibi. Ama mektup Nisa'ya geliyor.
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Nisa aralarındaki konuşmada Sercan'la ilgili konuya sıcak bakmadığını ifade ediyor. Gizem bu konuya o kadar motive ki haber alışverişinde problemler yaşanmış olabilir. Bu arada sizin bu ses kaydını dinletmemiz söz konusu değil.
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Gizem'in o motivasyonunda çıkaracağım şey, Nisa'dan Sercan'a gelen haberler Gizem kanalıyla geldiyse, yanlış gelmiş olabilir.
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Nisa'nın bu konuya bakış açısı Sercan'ın tahmin ettiği bakış açısı değil. Sercan da bu konuda iletişim eksikliğiyle yanlış anlamış olabilir. Bu da çok doğal. Bunun benim tarafımdan karşılığı tek kelimeyle iletişim kopukluğu.
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SERCAN YILDIRIM: NİSA'DAN ÖZÜR DİLİYORUM
Sercan Yıldırım ise Acun Ilıcalı'nın bu açıklamaları sonrası şunları söyledi:
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"Ben konuyu kapatalı çok olmuştu sonra alevlendi. Doğum günümde çok güzel bir mesaj almıştım. Ben de karşılığında bir cevap almıştım. Hiçbir şekilde saklanacak, inkar edilecek bir şey yoktu.
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Ben kapattığımı düşünüyorum bu konuyu Nisa da kapattı. Burası Survivor, burada acıyı da sevinci de yaşadık. Bir kusurum olduysa da Nisa'dan özür dilerim. Söyleyeceklerim bunlar."