Survivor'da Barış-Yasin kavgasından diskalifiye kararı çıkar mı? Hakan Hatipoğlu açıkladı
Survivor 2020'nin yeni bölüm fragmanında Yasin ile Barış'ın kavga ettiği görüntüler merak konusu olmuştu. Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu, Spor Arena'nın canlı yayınında bu konu hakkında ve Galatasaray ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
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Survivor 2020 yeni bölüm fragmanında Yasin ve Barış arasındaki gerilimi ön plana çıktı. Bununla birlikte Survivor'da diskalifiye kararı çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu.
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Haftanın eleme adaylarından biri olan Barış ve Yasin arasındaki tartışmanın nasıl sonuçlar doğuracağı hakkında Survivor Panaroma sunucusu Hakan Hatipoğlu'ndan çarpıcı yorumlar geldi.
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Spor Arena Canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın konuğu olan Hakan Hatipoğlu, taraftarı olduğu Galatasaray ve Survivor hakkında konuştu.
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FATİH TERİM YORUMU
İlk olarak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüsle mücadelesini değerlendiren Hatioğlu, "Fatih Terim'in testinin pozitif çıktığını duyduğumda çok üzüldüm. Benim göbek adım Fatih. Babamın ona hayranlığı sebebiyle bu ismi koymuş. Çok severim hocayı. En çok maçlara gittiğim 1996-2005 yılları arasında Fatih Terim'in sayısız başarısı var. Sonrasında da fdevam etti. Bulunduğu sezonların yüzde 80'inde Galatasaray'ı şampiyon yapmış bir teknik adamdan bahsediyoruz. Ailesini de çok severim. Bu durum bizi üzdü ama hocamız kolayca, mücadeleci ruhu sayesinde atlattı. Koronavirüs de hocamıza" dedi.
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Hakan Hatipoğlu, Galatasaray'ın 20 yıl sonra Kadıköy'de kazanmasını ise "20 yıl Kadıköy'de kazanamadığımıza üzülüyoruz. Fenerbahçe'nin burada ciddi bir başarısı var. Bizim Avrupa kupalarını almamız önemli bir şey ama her zaman söylüyorum. Bir takım, evinde ezeli rakibine 20 yıl yenilmiyorsa önemli bir başarı. Bunu her zaman takdir etmişimdir. Ancak bizim hedeflerimiz daha farklı. Bu elbet kırılacaktı ve kırıldı. Bununla birlikte her şey karıştı zaten. Ben o maçta 1-0 gerideyken de kazanacağımızı hissediyordum. O hırsı, mücadeleyi gördüm" şeklinde yorumladı.
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SURVİVOR'DA DİSKALİFİYE OLUR MU?
Canlı yayında Uğur Yapıcı'nın "Survivor'da yaşanılan Barış-Yasin kavgasının ardından diskalifiye bekliyor musunuz?" sorusunu da yanıtlayan Hakan Hatioplu," Survivor bu zor günlerde insanların eğlenmesini, heyecanlanmasını sağlıyor. Son bölümde de ciddi bir durum var. Barış ile Yasin'in kavgası var. Diskalifiye durumları karışık. İki kişi kavga ediyor, bu her yerde olabilecek bir şey. İki yarışmacı da sonrasında hatalarını anladıysa, diskalifiye olmaması gerektiğini düşünüyorum. İki aylık bir emek var. Sonrasında durumlar devam ederse, prodüksiyon duruma müdahale eder." dedi.
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Hatipoğlu sözlerini, "Günlük hayatımızda hepimiz argo konuşabiliyoruz. Canlı yayında daha temkinli oluyoruz ancak arkadaş ortamında argo konuşabiliyoruz. Küfür edince uyarı alır, devamı gelirse gereği düşünülür. Bu kadar kolay yarışmacı harcamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Acun ağabey de vicdanlı hareket ediyor. Bu gece diskalifiye çıkacağını sanmıyorum. Ama hepbirlikte göreceğiz." ifadeleriyle sürdürdü.
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SURVIVOR'DA FİNALE KİMLER KALIR?
Hakan Hatipoğlu final tahminlerini de açıkladı. Hatipoğlu, "Performans bu yarışmada çok önemli. Finale gidildiği zaman ise halkımız biraz daha karaktere bakıyor. Ancak bugüne kadar performansı yüzde 55'in altında olan hiçbir yarışmacı, şampiyon olamamış.
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Nisa da iyi bir yarışmacı. Yarışma başlamadan önce benim en büyük favorimdi. Ancak Nisa'da biraz kırılgan bir yapı var. Mücadeleci ruhunu daha çok göstermesi gerekiyor. Eğer o ruhu ortaya koyarsa, final dörtlüsünde yer alabilir. " dedi.