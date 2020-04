Survivor'da Barış-Yasin kavgasından diskalifiye kararı çıkar mı? Hakan Hatipoğlu açıkladı

Hakan Hatipoğlu, Galatasaray'ın 20 yıl sonra Kadıköy'de kazanmasını ise "20 yıl Kadıköy'de kazanamadığımıza üzülüyoruz. Fenerbahçe'nin burada ciddi bir başarısı var. Bizim Avrupa kupalarını almamız önemli bir şey ama her zaman söylüyorum. Bir takım, evinde ezeli rakibine 20 yıl yenilmiyorsa önemli bir başarı. Bunu her zaman takdir etmişimdir. Ancak bizim hedeflerimiz daha farklı. Bu elbet kırılacaktı ve kırıldı. Bununla birlikte her şey karıştı zaten. Ben o maçta 1-0 gerideyken de kazanacağımızı hissediyordum. O hırsı, mücadeleyi gördüm" şeklinde yorumladı.