Survivor'da Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ın gerçek elenme sebebini açıkladı!

Sercan Yıldırım'ın, Survivor'da son haftalarda gösterdiği performansa rağmen elenmesinin yankıları devam ediyor.
2
Abone Ol
BU HAFTA 3'TE 2 YAPTI AMA...
Sercan Yıldırım bu hafta da 3'te 2 yaparak Berkan'ın ardından Yasin Obuz'u eleme adayı olarak belirlemişti.
3
Abone Ol
İSMİNİ CEMAL CAN VERMİŞTİ
Sercan'ın kaybettiği tek dokunulmazlık oyununu ise Cemal Can kazanmış ve Sercan Yıldırım'ın ismini vermişti.
4
Abone Ol
Survivor 2020'nin 128. bölüm konsey toplantısında haftanın eleme adayları Berkan, Sercan ve Yasin olmuştu.
5
Abone Ol
SON ELENEN SERCAN OLDU
Survivor 2020'nin 129. bölüm konsey toplantısında yarışmaya veda eden isim Sercan Yıldırım olmuştu.
6
Abone Ol
Sercan Yıldırım, "Ben onları ayrı ayrı çok seviyorum. Ailemi, sevenlerimi gururlandırdığımı düşünüyorum. Seninle (Acun Ilıcalı) burada olduğum için çok şanslıyım. İnşallah buradan sonra da beraber olmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum, başka söyleyeceğim bir şey yok." şeklinde açıklama yapmıştı.
7
Abone Ol
'NİSA OLAYINDA ASLA SATMADIM'
Survivor Barış'ın, Sercan Yıldırım'la vedalaşırken "Nisa olayında asla seni satmadım' demesi dikkat çekmişti.
8
Abone Ol
Sercan Yıldırım'ın Survivor'dan elenmesi sosyal medyada birçok tepki toplamıştı.
9
Abone Ol
ACUN ILICALI'DAN SERCAN AÇIKLAMASI
Survivor'ın bölümünde ise Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ın adaya veda etmesi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
10
Abone Ol
2 KİŞİYE 5 KİŞİ...
Sercan, eğer kendi takımından arkadaşları olsaydı, o zaman 2 kişi, 4 kişiye karşı ya da 5 kişiye karşı mücadele etmek zorunda kalmayacaktı.
11
Abone Ol
TAKIMLAR YOK OLMUŞ OLABİLİR AMA...
Takım ortadan kalkınca elbette diğer takımla yarışmak zorunda kaldı. Takımlar yok olmuş olabilir ama Elif halen ünlüler takımından, siz de gönüllülre takımındansınız.
12
Abone Ol
ELENMEK ZORUNDA KALDI
Şu anki bireysel yarışmada da bu etkili oluyor. Sercan kazanmadığı zaman, kendisine yakın kazanan biri ona destek olabilirdi. Elif dışında böyle bir şansı yoktu. Elif de kazanamayınca Sercan elenmek zorunda kaldı diyebiliriz.