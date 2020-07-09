Survivor'da Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ın gerçek elenme sebebini açıkladı!

Sercan Yıldırım, "Ben onları ayrı ayrı çok seviyorum. Ailemi, sevenlerimi gururlandırdığımı düşünüyorum. Seninle (Acun Ilıcalı) burada olduğum için çok şanslıyım. İnşallah buradan sonra da beraber olmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum, başka söyleyeceğim bir şey yok." şeklinde açıklama yapmıştı.