Survivor Aycan Yanaç'a milli takım şoku!

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'ün açıklamaları olay oldu...
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Survivor'da inişli çıkışlı günler geçiren ve iki hafta önce kazandığı iletişim oyununda arkadaşıyla gerçekleştirdiği şifreli konuşmalar Acun Ilıcalı tarafından çözülen Aycan Yanaç'a bir şok daha geldi.
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Survivor kapsamında Dominik'te bulunan milli futbolcu Aycan Yanaç hakkında hocası Necla Güngör tarafından çarpıcı bir açıklama geldi.
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A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, Aycan Yanaç'ın yeniden milli takımda forma giyip giyemeyeceğine ilişkin soruya gündeme oturan bir cevap verdi.
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"Ben de size soruyorum, daha doğrusu izleyenlere soruyorum: Koronavirüs ortaya çıkmasaydı, biz Rusya, ardından da Kosova ile iki maç yapacaktık."
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"Aycan bu süreçte de Survivor’da olacaktı. Siz bir teknik direktör olsanız, yarışmadan Aycan’ı çağırıp milli takıma alır mıydınız?"
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"Adaletli bir antrenör olduğumu düşünüyorum. Benim oyuncularım burada kan ter içinde antrenman yaparken, milli takım maçlarına kanalize olmuşken, bütün konsantrasyonlarını maça vermişken yarışmaya giden bir Aycan’ı alır mıyım.. onu çok zannetmiyorum"
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Şifreli konuşma çözüldü
Acun lıcalı, Aycan’ın 2 hafta önce kazandığı iletişim ödülü esnasında arkadaşıyla üç harf (A,Y,Ö) üzerinden şifreli olarak anlaştığını açıklamıştı.
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"Aycan ile konseydeki diyaloğu seyredin. Tüm şifreleri çözdük, konuya hakimiz. Aycan da bu hakimiyeti gördü, Survivor sevenlere sesleniyorum, şu 3 gün kaçırmayın."
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"Tahmin etmeyeceğiniz olaylar var. Şaşkın şaşkın ben de seyrediyorum.Aycan bir arkadaşıyla özel konuşmaya başlıyor. Kız Aycan'a 'Sana bir sözüm vardı' diyor, 'O sözü tuttum' diyor."
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"Arada bir şifre daha var. Kız 'Öğrendim' diyor, 'Neyi öğrendin' diyor, 'O konuyu' diyor. Aycan sonra bu kız ile özel olarak konuşmaya başlıyor. Kız 'Biz bize yeteriz' diyor. Sizin anlayacağınız dışarıdaki bir olayı Aycan öğreniyor."