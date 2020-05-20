Süper Lig'in en kariyerli futbolcusu kim?

Süper Lig'e birbirinden kariyerli dünya yıldızları geldi. Peki taraftarı heyecanlandıran isimlerden kariyeri en parlak olan hangisiydi...
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Süper Lig'e gelip heyecan yaratan birçok futbolcu oldu. Bu yıldızlar arasında kariyeri en iyi olan futbolcu kimdi? Poltio'dan hazırladığımız ve sizlerden gelen oylardan oluşan ankette son durum şöyle...
2
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ROBINHO
%1.1
3
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ROBIN VAN PERSIE
%1.9
4
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WESLEY SNEIJDER
%2.8
5
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NICOLAS ANELKA
%4.6
6
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SAMUEL ETO'O
%5.9
7
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PEPE
%6.5
8
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ALEX DE SOUZA
%9
9
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DIDIER DROGBA
%11.8
10
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ROBERTO CARLOS
%23.8
11
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GHEORGHE HAGI
%28.6
12
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Büyük çekişme devam ediyor! Siz de 'En kariyerli' futbolcuyu seçmek için aşağıdaki anketten oy kullanabilirsiniz.