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Futbol
Haber Giriş: 20 Mayıs 2020 - 13:15,

Süper Lig'in en kariyerli futbolcusu kim?

Süper Lig'e birbirinden kariyerli dünya yıldızları geldi. Peki taraftarı heyecanlandıran isimlerden kariyeri en parlak olan hangisiydi...

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Süper Lig'e gelip heyecan yaratan birçok futbolcu oldu. Bu yıldızlar arasında kariyeri en iyi olan futbolcu kimdi? Poltio'dan hazırladığımız ve sizlerden gelen oylardan oluşan ankette son durum şöyle...

2ROBINHO
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ROBINHO

%1.1

3ROBIN VAN PERSIE
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ROBIN VAN PERSIE

%1.9

4WESLEY SNEIJDER
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WESLEY SNEIJDER

%2.8

5NICOLAS ANELKA
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NICOLAS ANELKA

%4.6

6SAMUEL ETOO
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SAMUEL ETO'O

%5.9

7PEPE
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PEPE

%6.5

8ALEX DE SOUZA
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ALEX DE SOUZA

%9

9DIDIER DROGBA
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DIDIER DROGBA

%11.8

10ROBERTO CARLOS
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ROBERTO CARLOS

%23.8

11GHEORGHE HAGI
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GHEORGHE HAGI

%28.6

12
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Büyük çekişme devam ediyor! Siz de 'En kariyerli' futbolcuyu seçmek için aşağıdaki anketten oy kullanabilirsiniz.

13
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