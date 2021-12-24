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Spor Arena
Haber Giriş: 24 Aralık 2021 - 22:35 | 

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 19. haftanın programı

Süper Lig'de 19 haftalık ilk yarı periyodunun sonuna gelindi. Trabzonspor'un liderliğini sürdürdüğü ligde, bu hafta oynanacak maçların ardından ilk yarı sona erecek. Öte yandan takımlar da eksik bölgeleri için transfer çalışmalarına başlayacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

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1
"Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?" sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta 25 Aralık'ta yapılacak 4 maçla başlayacak. 19. haftanın müsabaka programı şöyle:
2
25 Aralık Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Altay (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor (Çotanak)

16.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Nef)

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)

3
26 Aralık Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-Adana Demirspor (Gürsel Aksel)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Ülker)

27 Aralık Pazartesi:

20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (Medaş Konya Büyükşehir)

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