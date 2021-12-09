Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 16. haftanın programı
Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. 15 haftası geride kalan Süper Lig'de bu hafta 16. hafta müsabakaları oynanacak. Bir birinden kritik maçlara sahne olacak haftada hangi takımların kimlerle maçları olduğu futbolseverlerce sorgulanıyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'de zirve yarışı hız kesmeden devam ediyor. İlk yarının bitmesine kısa bir zaman kala, bu haftanın programı futbolseverlerce araştırılıyor. İşte, Süper Lig'de 16. haftanın maç programı...