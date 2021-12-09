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GeriSpor Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 16. haftanın programı
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Spor Arena
Haber Giriş: 09 Aralık 2021 - 12:07 | 

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 16. haftanın programı

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. 15 haftası geride kalan Süper Lig'de bu hafta 16. hafta müsabakaları oynanacak. Bir birinden kritik maçlara sahne olacak haftada hangi takımların kimlerle maçları olduğu futbolseverlerce sorgulanıyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

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Süper Lig'de zirve yarışı hız kesmeden devam ediyor. İlk yarının bitmesine kısa bir zaman kala, bu haftanın programı futbolseverlerce araştırılıyor. İşte, Süper Lig'de 16. haftanın maç programı...
216. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

16. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

10 ARALIK CUMA:

20:00 ALTAY - ATAKAŞ HATAYSPOR

11 ARALIK CUMARTESİ:

13:30 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - KASIMPAŞA

16:00 ÇAYKUR RİZESPOR - GÖZTEPE

19:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - TRABZONSPOR

312 ARALIK PAZAR:

12 ARALIK PAZAR:

13:30 ADANA DEMİRSPOR - GZT GİRESUNSPOR

16:00 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR

19:00 BEŞİKTAŞ - YUKATEL KAYSERİSPOR

13 ARALIK PAZARTESİ:

18:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - GALATASARAY

20:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - FENERBAHÇE A.Ş.

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