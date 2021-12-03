MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriSüper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 15. haftanın programı
GeriSpor Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 15. haftanın programı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 03 Aralık 2021 - 07:06 | 

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 15. haftanın programı

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. 14 haftası geride kalan Süper Lig'de bu hafta 15. hafta müsabakaları oynanacak. Bir birinden kritik maçlara sahne olacak haftada hangi takımların kimlerle maçları olduğu futbolseverlerce sorgulanıyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Süper Lig'de zirve yarışı hız kesmeden devam ediyor. İlk yarının bitmesine az maç kala, bu haftanın programı futbolseverlerce araştırılıyor. İşte, Süper Lig'de 15. haftanın maç programı...
215. HAFTA MAÇ PROGRAMI

15. HAFTA MAÇ PROGRAMI

3 Aralık Cuma:20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

4 Aralık Cumartesi:13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)

19.00 Galatasaray-Altay (Nef)

3
5 Aralık Pazar:13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)

16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

6 Aralık Pazartesi:20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi