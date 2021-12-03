Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 15. haftanın programı
Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. 14 haftası geride kalan Süper Lig'de bu hafta 15. hafta müsabakaları oynanacak. Bir birinden kritik maçlara sahne olacak haftada hangi takımların kimlerle maçları olduğu futbolseverlerce sorgulanıyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'de zirve yarışı hız kesmeden devam ediyor. İlk yarının bitmesine az maç kala, bu haftanın programı futbolseverlerce araştırılıyor. İşte, Süper Lig'de 15. haftanın maç programı...
5 Aralık Pazar:13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)
16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak)
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
6 Aralık Pazartesi:20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)
16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)
16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak)
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
6 Aralık Pazartesi:20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)