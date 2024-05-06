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SÜPER LİG PUAN DURUMU 6 MAYIS 2024 GÜNCEL | Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri? İşte Süper Lig 35. hafta maç sonuçları ve puan tablosu!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig Puan Durumu#Galatasaray#Fenerbahçe
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 23:21

Süper Lig puan durumu ve 35. hafta maç sonuçları belli oldu. Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor karşısında 0-0 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, ligde son 3 haftaya girilirken lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü ve şampiyonluk yarışında yara aldı. İsmail Kartal'ın öğrencileri ligin 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü Kayserispor'u konuk edecek. Şampiyonun belli olmasına haftalar kala sporseverler de Süper Lig şampiyonluk hesaplamalarına başladı. Peki, Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri? İşte, 6 Mayıs Süper Lig maç sonuçları ve güncel puan durumu tablosu.

1/5SÜPER LİG PUAN DURUMU 6 MAYIS 2024 GÜNCEL | Süper Ligde Galatasaray ve Fenerbahçenin kalan maçları hangileri İşte Süper Lig 35. hafta maç sonuçları ve puan tablosu

Trendyol Süper Lig’in 35. haftası maç sonuçları ve puan durumu, Fenerbahçe Konyaspor maçı sonrası netleşti. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta , Fenerbahçe golsüz berabere kaldı ve lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşerek şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Galatasaray ise bu hafta Sivasspor’u 6-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 96’ya çıkaran Galatasaray, bu alanda puan rekorunu kırmış oldu. Beşiktaş Çaykur Rizespor karşılaşmasında da Siyah-Beyazlı ekip 3-2'lik galibiyetle, puanını 54'e çıkararak ligde 5. sıraya yerleşti. Fikstüre göre 2023 2024 Süper Lig 38. haftada bitecek. Peki, Süper Lig'de kalan maçlar hangileri? İşte, ayrıntılar.

2/5SÜPER LİG GÜNCEL PUAN TABLOSU

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN TABLOSU

Trendyol Süper Lig 35. haftası kapanış maçında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk olurken sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 90'a yükselten sarı-lacivertliler, ligde son 3 haftaya girilirken lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Galatasaray ise Sivasspor’u 6-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 96’ya çıkaran Sarı Kırmızılılar bu alanda puan rekorunu kırmış oldu. Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçında ise Siyah-Beyazlı ekip rakibini 3-2 mağlup ederek puanını 54'e yükseltti.

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3/5SÜPER LİG 35. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

SÜPER LİG 35. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

MKE ANKARAGÜCÜ 1 - 1 CORENDON ALANYASPOR

BEŞİKTAŞ A.Ş. 3 - 2 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

İSTANBULSPOR A.Ş. 0 - 1 YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

MONDİHOME KAYSERİSPOR 2 - 2 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

YILPORT SAMSUNSPOR 3 - 1 TRABZONSPOR A.Ş.

RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 4 - 1 KASIMPAŞA A.Ş.

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 1 - 1 ATAKAŞ HATAYSPOR

GALATASARAY A.Ş. 6 - 1 EMS YAPI SİVASSPOR

BITEXEN ANTALYASPOR 1 - 2 SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.

TÜMOSAN KONYASPOR 0 - 0 FENERBAHÇE A.Ş.

4/5Fenerbahçenin kalan maçları

Fenerbahçe'nin kalan maçları

36. hafta: Fenerbahçe - Kayserispor

37. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

38. hafta: Fenerbahçe - İstanbulspor

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5/5Galatasarayın kalan maçları

Galatasaray'ın kalan maçları

36. hafta: Fatih Karagümrük - Galatasaray

37. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

38. hafta: Konyaspor - Galatasaray

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#Süper Lig Puan Durumu#Galatasaray#Fenerbahçe

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