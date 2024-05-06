Trendyol Süper Lig’in 35. haftası maç sonuçları ve puan durumu, Fenerbahçe Konyaspor maçı sonrası netleşti. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta , Fenerbahçe golsüz berabere kaldı ve lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşerek şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Galatasaray ise bu hafta Sivasspor’u 6-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 96’ya çıkaran Galatasaray, bu alanda puan rekorunu kırmış oldu. Beşiktaş Çaykur Rizespor karşılaşmasında da Siyah-Beyazlı ekip 3-2'lik galibiyetle, puanını 54'e çıkararak ligde 5. sıraya yerleşti. Fikstüre göre 2023 2024 Süper Lig 38. haftada bitecek. Peki, Süper Lig'de kalan maçlar hangileri? İşte, ayrıntılar.