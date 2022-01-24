Süper Lig puan durumu: 23 Ocak Pazar 23. hafta Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları tablosu

Süper Lig puan durumu tablosu ve maç sonuçları, 23 Ocak Pazar akşamı oynanan haftanın son karşılaşması Galatasaray Trabzonspor maçıyla değişti. Haftanın kapanışında Galatasaray son 6 dakikada yediği 2 golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Ligde 23. haftaya 13. sırada giren sarı-kırmızılı ekip, 15. sıraya düşerken Trabzonspor ise puanını 54'e yükseltti. Beşiktaş ve Fenerbahçe ise bu hafta rakipleri ile berabere kalarak avantajı kaçırdı.