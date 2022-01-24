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Süper Lig puan durumu: 23 Ocak Pazar 23. hafta Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları tablosu

#Süper Lig#Tff#Galatasaray

Süper Lig puan tablosu Galatasaray-Trabzonspor maçıyla güncellendi. Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla ligdeki üst üste 4. yenilgisini alan Galatasaray, 27 puanda kaldı. Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Trabzonspor ise puanını 54'e yükselterek liderlik koltuğunu korudu. Heyecan dolu karşılaşma sonrası gözler 23. hafta Süper Lig puan durumuna çevrildi. İşte, 23 Ocak Süper Lig maç sonuçları tablosu ve puan sıralaması.

1/4Süper Lig puan durumu: 23 Ocak Pazar 23. hafta Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları tablosu

Süper Lig puan durumu tablosu ve maç sonuçları, 23 Ocak Pazar akşamı oynanan haftanın son karşılaşması Galatasaray Trabzonspor maçıyla değişti. Haftanın kapanışında Galatasaray son 6 dakikada yediği 2 golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Ligde 23. haftaya 13. sırada giren sarı-kırmızılı ekip, 15. sıraya düşerken Trabzonspor ise puanını 54'e yükseltti. Beşiktaş ve Fenerbahçe ise bu hafta rakipleri ile berabere kalarak avantajı kaçırdı.

2/4SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

Süper Lig'de 23 Ocak Pazar günü oynanan maçlarla 23. hafta tamamlandı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: 1-1

Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 5-0

Medipol Başakşehir-Göztepe: 1-2

Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: 3-1

3/4Süper Lig puan durumu: 23 Ocak Pazar 23. hafta Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları tablosu

Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: 0-0

Altay-İttifak Holding Konyaspor: 0-1

GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-3

Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep: 0-0

Galatasaray-Trabzonspor: 1-2

4/4Süper Lig puan durumu: 23 Ocak Pazar 23. hafta Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları tablosu

 OGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR A.Ş.23166141172454
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR22136334161845
3.AYTEMİZ ALANYASPOR2311574133838
4.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.23107635251037
5.FENERBAHÇE A.Ş.2310763628837
6.BEŞİKTAŞ A.Ş.2310673531436
7.ATAKAŞ HATAYSPOR2311393234-236
8.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK2210483123834
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.229582728-132
10.DEMİR GRUP SİVASSPOR2371063024631
11.YUKATEL KAYSERİSPOR238783132-131
12.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK238692936-730
13.KASIMPAŞA A.Ş.2376103031-127
14.GÖZTEPE A.Ş.2376102831-327
15.GALATASARAY A.Ş.2376102833-527
16.GZT GİRESUNSPOR2375112225-326
17.FRAPORT TAV ANTALYASPOR2366112334-1124
18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.2364132139-1822
19.ALTAY2353152438-1418
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR2244141838-2016

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#Süper Lig#Tff#Galatasaray