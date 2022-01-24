Süper Lig puan durumu: 23 Ocak Pazar 23. hafta Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları tablosu

Süper Lig puan durumu tablosu ve maç sonuçları, 23 Ocak Pazar akşamı oynanan haftanın son karşılaşması Galatasaray Trabzonspor maçıyla değişti. Haftanın kapanışında Galatasaray son 6 dakikada yediği 2 golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Ligde 23. haftaya 13. sırada giren sarı-kırmızılı ekip, 15. sıraya düşerken Trabzonspor ise puanını 54'e yükseltti. Beşiktaş ve Fenerbahçe ise bu hafta rakipleri ile berabere kalarak avantajı kaçırdı.
Süper Lig'de 23 Ocak Pazar günü oynanan maçlarla 23. hafta tamamlandı.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 1-1
Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: 1-1
Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 5-0
Medipol Başakşehir-Göztepe: 1-2
Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor: 3-1
Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: 0-0
Altay-İttifak Holding Konyaspor: 0-1
GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-3
Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep: 0-0
Galatasaray-Trabzonspor: 1-2
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR A.Ş.
|23
|16
|6
|1
|41
|17
|24
|54
|2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|22
|13
|6
|3
|34
|16
|18
|45
|3.AYTEMİZ ALANYASPOR
|23
|11
|5
|7
|41
|33
|8
|38
|4.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
|23
|10
|7
|6
|35
|25
|10
|37
|5.FENERBAHÇE A.Ş.
|23
|10
|7
|6
|36
|28
|8
|37
|6.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|23
|10
|6
|7
|35
|31
|4
|36
|7.ATAKAŞ HATAYSPOR
|23
|11
|3
|9
|32
|34
|-2
|36
|8.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|22
|10
|4
|8
|31
|23
|8
|34
|9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|22
|9
|5
|8
|27
|28
|-1
|32
|10.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|23
|7
|10
|6
|30
|24
|6
|31
|11.YUKATEL KAYSERİSPOR
|23
|8
|7
|8
|31
|32
|-1
|31
|12.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|23
|8
|6
|9
|29
|36
|-7
|30
|13.KASIMPAŞA A.Ş.
|23
|7
|6
|10
|30
|31
|-1
|27
|14.GÖZTEPE A.Ş.
|23
|7
|6
|10
|28
|31
|-3
|27
|15.GALATASARAY A.Ş.
|23
|7
|6
|10
|28
|33
|-5
|27
|16.GZT GİRESUNSPOR
|23
|7
|5
|11
|22
|25
|-3
|26
|17.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|23
|6
|6
|11
|23
|34
|-11
|24
|18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|23
|6
|4
|13
|21
|39
|-18
|22
|19.ALTAY
|23
|5
|3
|15
|24
|38
|-14
|18
|20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|22
|4
|4
|14
|18
|38
|-20
|16