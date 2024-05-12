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SÜPER LİG PUAN DURUMU TABLOSU 2024 GÜNCEL | Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri? Süper Lig 36. hafta puan durumu ve fikstürü 2024

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Galatasaray#Fenerbahçe
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 20:56

Süper Lig puan durumu 2024, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşmaları ile gündeme geldi. Ligin bitmesine 3 hafta kala Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük, lider Galatasaray'ı konuk ederken, Fenerbahçe Kayserispor'u ağırlıyor. Şampiyonluk yarışı için önemli olan iki mücadele sporseverler tarafından heyecanla takip ediliyor. Güncel Süper Lig puan tablosunda, Galatasaray 96 puanla liderlik koltuğuna oturarak şampiyonluğa yaklaştı. Fenerbahçe'nin ise 90 puanı bulunuyor. Bu haftaki Süper Lig maç sonuçları, puan durumu tablosunu değiştirecek. Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri? Süper Lig 35. hafta puan durumu tablosu ve fikstürü.

1/4SÜPER LİG PUAN DURUMU TABLOSU 2024 GÜNCEL | Galatasaray ve Fenerbahçenin kalan maçları hangileri Süper Lig 36. hafta puan durumu ve fikstürü 2024

Trendyol Süper Lig’in 36. haftası maç sonuçları ve puan durumu, şampiyonluk hesaplamalarında takip ediliyor. İstatistik hesaplamasına göre Fenerbahçe Kayserispor’a puan kaybederse sarı kırmızılılar şampiyonluğu garantileyecek. Kanarya’nın yenilmesi halinde Cimbom’a mutlu son için 1 puan dahi yetecek. Lig'de Galatasaray 96 puanla liderlik koltuğunda otururken, Fenerbahçe de 90 puanla ikinci sırada yer alıyor. 58 puanlı Trabzonspor ise üçüncülük sıralamasında. İşte, Süper Lig güncel puan durumu ve ayrıntılar.

2/4SÜPER LİG PUAN DURUMU TABLOSU

SÜPER LİG PUAN DURUMU TABLOSU

Süper Lig'in 35. haftası puan tablosuna göre Galatasaray 96 puanla ikinci, Fenerbahçe 90 puanla ikinci, Trabzonspor 58 puanla üçüncü, Başakşehir 55 puanla dördüncü, Beşiktaş ise 54 puanla beşinci sırada yer alıyor.

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3/4Fenerbahçenin kalan maçları

Fenerbahçe'nin kalan maçları

37. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

38. hafta: Fenerbahçe - İstanbulspor

4/4Galatasarayın kalan maçları

Galatasaray'ın kalan maçları

37. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

38. hafta: Konyaspor - Galatasaray

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#Süper Lig#Galatasaray#Fenerbahçe

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