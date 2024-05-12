SÜPER LİG PUAN DURUMU TABLOSU 2024 GÜNCEL | Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri? Süper Lig 36. hafta puan durumu ve fikstürü 2024

Trendyol Süper Lig’in 36. haftası maç sonuçları ve puan durumu, şampiyonluk hesaplamalarında takip ediliyor. İstatistik hesaplamasına göre Fenerbahçe Kayserispor’a puan kaybederse sarı kırmızılılar şampiyonluğu garantileyecek. Kanarya’nın yenilmesi halinde Cimbom’a mutlu son için 1 puan dahi yetecek. Lig'de Galatasaray 96 puanla liderlik koltuğunda otururken, Fenerbahçe de 90 puanla ikinci sırada yer alıyor. 58 puanlı Trabzonspor ise üçüncülük sıralamasında. İşte, Süper Lig güncel puan durumu ve ayrıntılar.