SÜPER LİG PUAN DURUMU TABLOSU 2024 GÜNCEL | Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri? Süper Lig 36. hafta puan durumu ve fikstürü 2024

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Süper Lig puan durumu 2024, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşmaları ile gündeme geldi. Ligin bitmesine 3 hafta kala Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük, lider Galatasaray'ı konuk ederken, Fenerbahçe Kayserispor'u ağırlıyor. Şampiyonluk yarışı için önemli olan iki mücadele sporseverler tarafından heyecanla takip ediliyor. Güncel Süper Lig puan tablosunda, Galatasaray 96 puanla liderlik koltuğuna oturarak şampiyonluğa yaklaştı. Fenerbahçe'nin ise 90 puanı bulunuyor. Bu haftaki Süper Lig maç sonuçları, puan durumu tablosunu değiştirecek. Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri? Süper Lig 35. hafta puan durumu tablosu ve fikstürü.