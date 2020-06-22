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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 22 Haziran 2020 - 09:04,

Süper Lig için yayıncı kuruluş müjdesi! TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı...

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Fatih Çekirge, yayıncı kuruluşun Türkiye'den ayrılacağı yönündeki iddiaları Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e sordu.

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Yazarlarımızdan Fatih Çekirge, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un ülkedeki son durumunu TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü ve son gelişmeleri köşesinde kaleme aldı.

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Herkes bir şey söylüyor: Katarlı beIN gidiyor, Paraları ödemeyecek, Ligler ortada kalacak, Takımlar paralarını alamayacak...

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Dün TFF Başkanı Nihat Özdemir’e sordum: Doğru mu bu söylentiler? beIN gidiyor mu?

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52 yıl sonra sözleşme bitiyor
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2 yıl sonra sözleşme bitiyor

“Ne gitmesi... Bırakın gitmeyi, geçen hafta beIN’in CEO’su yönetim kurulumuzun önünde bize aynen şöyle dedi: ‘Sayın yönetim kurulu, biliyorsunuz 2 yıl sonra bizim sözleşmemiz bitiyor."

6Uzatmak istiyorlar
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"Uzatmak istiyorlar"

"Ancak biz 2 yıldan sonrası için de uzatmak istiyoruz.’ Bunu söyleyen şirket gider mi? Tam tersine, sözleşmeyi uzatmak istiyorlar.”

7Peki para ödeme konusu
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Peki para ödeme konusu?

“588 milyon lira para söz konusu. Geçen cuma bir ödeme oldu. Salı günü yine ödeme olacak. Her hafta maçlar oynandıktan sonra ödeme yapacaklar. 8 haftada tamamlanacak. Yani bir borç ödememe durumu kesinlikle söz konusu değildir.”

8Peki bu söylentiler nereden çıkıyor
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Peki bu söylentiler nereden çıkıyor?

“Onu çıkaranlara sormak lazım. Ben gerçekleri açıklıyorum. TFF üzerine düşen sorumluluğu tarafsızca yerine getiriyor. Ligler tamamlanacak. Bu tür dedikodularla liglere gölge düşürmek isteyenler varsa boşuna.”

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Evet... Birinci ağızdan anlaşılıyor ki... beIN 2 yıl sonrası için de teklif hazırlamayı düşünüyor. Dahası, 8 haftada ödemelerini tamamlayacak. Bu noktada maçların oynanması çok önemli.

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Çünkü bu maçlar oynandıkça, takımlar da paralarını alacak. Şunu da söylemeliyim ki... Kim ne derse desin, maçları da özlemişiz... Bırakın oynansın... Dedikodular yerine maçları seyredelim...

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