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GeriFutbol Son Dakika | Yeni transferlere soğuk duş! Büyük umutlarla transfer edildiler ama...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 09 Kasım 2020 - 15:08 | 

Son Dakika | Yeni transferlere soğuk duş! Büyük umutlarla transfer edildiler ama...

Süper Lig'de milyonlarca lira maaş ödenen bir çok isim 8 haftası geride kalan Süper Lig'de çok fazla forma şansı bulamadı. İşte sezon başında büyük umutlarla gelen ancak forma yüzü göremeyen yıldızlar...

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Süper Lig'de sezon başında Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş önemli oyuncuları kadrolarına kattı.

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Kendi takımlarında fırtınalar estiren bir çok yıldız oyuncu yeni takımlarında formadan uzak kaldı.

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İşte 4 büyük takımın transfer ettiği ancak gerek sakatlıkları gerekse teknik adam tercihleri sebebiyle yeterince süre alamayan futbolcular...

4Gökhan Töre - Beşiktaş
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Gökhan Töre - Beşiktaş

28 yaşındaki oyuncu Yeni Malatyaspor'dan sonra eski takımına dönde. 4 maçta 118 dakika oynayabildi.

5Atakan Üner - Beşiktaş
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Atakan Üner - Beşiktaş

Altınordu'dan transfer edilen 21 yaşındaki oyuncu 2 maçta 56 dakika süre alabildi.

6Kerem Aktürkoğlu - Galatasaray
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Kerem Aktürkoğlu - Galatasaray

3. Lig ekibi Erzincanspor'dan transfer edilen ve gösterdiği performansla büyük beklentiler olan Kerem Aktürkoğlu süre alamadı.

7Oğulcan Çağlayan - Galatasaray
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Oğulcan Çağlayan - Galatasaray

Sezon başında transfer edilen forvet oyuncusu Sarı-Kırmızılı takımda sadece 2 dakika süre buldu.

8Djaniny - Trabzonspor
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Djaniny - Trabzonspor

Bedelsiz olarak tranfser edilen Djaniny 4 maçta oynarken 131 dakika süre alabildi.

9Anders Trondsen - Trabzonspor
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Anders Trondsen - Trabzonspor

Rosenborg'dan kadroya katılan orta saha oyuncusu sakatlığı nedeniyle henüz süre alamadı.

10Fousseni Diabate - Trabzonspor
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Fousseni Diabate - Trabzonspor

Fransa'nın Amiens takımından transfer edilen Fildişi Sahilli oyuncu 105 dakika forma giydi.

11Stiven Plaza - Trabzonspor
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Stiven Plaza - Trabzonspor

Real Valladolid'den kiralanan golcü futbolcu 4 dakika sahada kaldı.

12Mert Hakan Yandaş - Fenerbahçe
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Mert Hakan Yandaş - Fenerbahçe

Sivasspor'un yıldızı bedelsiz olarak Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Galatasaray ile anlaştıktan sonra Sarı-Lacivertli takıma imza atan 26 yaşındaki orta saha 6 maçta sadece 98 süre aldı.

13Diego Perotti - Fenerbahçe
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Diego Perotti - Fenerbahçe

Roma'dan Fenerbahçe'ye transfer olan yıldız futbolcu sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giymedi. Sakatlığı geçen Perotti 2 maçta toplam 74 dakika süre aldı.

14Sinan Gümüş - Fenerbahçe
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Sinan Gümüş - Fenerbahçe

Antalyaspor performansı ile dikkat çeken Sinan Gümüş Trabzonspor istemesine rağmen tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı. 26 yaşındaki oyuncu 5 maçta 135 dakika oynadı.

15Filip Novak - Fenerbahçe
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Filip Novak - Fenerbahçe

Geçen sezonun flaş ismi tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı. Caner'in yedeği olan Novak 2 maçta 42 dakika oynayabildi.

16Nazım Sangare - Fenerbahçe
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Nazım Sangare - Fenerbahçe

Beşiktaş kendisini istiyordu ancak tercihi Fenerbahçe oldu. 1 maçta 90 dakika sahada kaldı.

17Kemal Ademi - Fenerbahçe
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Kemal Ademi - Fenerbahçe

Basel'in sözleşmesini fesh ettiği forvet oyuncusu Fenerbahçe formasıyla 3 maçta sadece 26 dakika forma bulabildi.

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