Futbol Haber Giriş: 09 Kasım 2020 - 15:08 | 09 Kasım 2020 - 15:08

Son Dakika | Yeni transferlere soğuk duş! Büyük umutlarla transfer edildiler ama...

Süper Lig'de milyonlarca lira maaş ödenen bir çok isim 8 haftası geride kalan Süper Lig'de çok fazla forma şansı bulamadı. İşte sezon başında büyük umutlarla gelen ancak forma yüzü göremeyen yıldızlar...