Son Dakika | Yeni transferlere soğuk duş! Büyük umutlarla transfer edildiler ama...
Süper Lig'de milyonlarca lira maaş ödenen bir çok isim 8 haftası geride kalan Süper Lig'de çok fazla forma şansı bulamadı. İşte sezon başında büyük umutlarla gelen ancak forma yüzü göremeyen yıldızlar...
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Süper Lig'de sezon başında Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş önemli oyuncuları kadrolarına kattı.
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Kendi takımlarında fırtınalar estiren bir çok yıldız oyuncu yeni takımlarında formadan uzak kaldı.
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İşte 4 büyük takımın transfer ettiği ancak gerek sakatlıkları gerekse teknik adam tercihleri sebebiyle yeterince süre alamayan futbolcular...
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Gökhan Töre - Beşiktaş
28 yaşındaki oyuncu Yeni Malatyaspor'dan sonra eski takımına dönde. 4 maçta 118 dakika oynayabildi.
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Atakan Üner - Beşiktaş
Altınordu'dan transfer edilen 21 yaşındaki oyuncu 2 maçta 56 dakika süre alabildi.
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Kerem Aktürkoğlu - Galatasaray
3. Lig ekibi Erzincanspor'dan transfer edilen ve gösterdiği performansla büyük beklentiler olan Kerem Aktürkoğlu süre alamadı.
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Oğulcan Çağlayan - Galatasaray
Sezon başında transfer edilen forvet oyuncusu Sarı-Kırmızılı takımda sadece 2 dakika süre buldu.
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Djaniny - Trabzonspor
Bedelsiz olarak tranfser edilen Djaniny 4 maçta oynarken 131 dakika süre alabildi.
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Anders Trondsen - Trabzonspor
Rosenborg'dan kadroya katılan orta saha oyuncusu sakatlığı nedeniyle henüz süre alamadı.
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Fousseni Diabate - Trabzonspor
Fransa'nın Amiens takımından transfer edilen Fildişi Sahilli oyuncu 105 dakika forma giydi.
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Stiven Plaza - Trabzonspor
Real Valladolid'den kiralanan golcü futbolcu 4 dakika sahada kaldı.
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Mert Hakan Yandaş - Fenerbahçe
Sivasspor'un yıldızı bedelsiz olarak Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Galatasaray ile anlaştıktan sonra Sarı-Lacivertli takıma imza atan 26 yaşındaki orta saha 6 maçta sadece 98 süre aldı.
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Diego Perotti - Fenerbahçe
Roma'dan Fenerbahçe'ye transfer olan yıldız futbolcu sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giymedi. Sakatlığı geçen Perotti 2 maçta toplam 74 dakika süre aldı.
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Sinan Gümüş - Fenerbahçe
Antalyaspor performansı ile dikkat çeken Sinan Gümüş Trabzonspor istemesine rağmen tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı. 26 yaşındaki oyuncu 5 maçta 135 dakika oynadı.
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Filip Novak - Fenerbahçe
Geçen sezonun flaş ismi tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı. Caner'in yedeği olan Novak 2 maçta 42 dakika oynayabildi.
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Nazım Sangare - Fenerbahçe
Beşiktaş kendisini istiyordu ancak tercihi Fenerbahçe oldu. 1 maçta 90 dakika sahada kaldı.
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Kemal Ademi - Fenerbahçe
Basel'in sözleşmesini fesh ettiği forvet oyuncusu Fenerbahçe formasıyla 3 maçta sadece 26 dakika forma bulabildi.