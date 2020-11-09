Son Dakika | Vedat Muriqi İtalya'da olay oldu! 'Fenerbahçe'ye verebiliriz...'

INZAGHI'DEN VEDAT YORUMU Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi ise maçın ardından yaptığı açıklamalarda Vedat hakkında konuştu ve ''Her geçen gün takıma daha çok alışacaktır. Lazio'nun DNA'ları farklıdır ve buna alışmak için zaman gereklidir. Verdiği katkıdan memnunum. Daha da iyi olacaktır.'' sözlerini kullandı.