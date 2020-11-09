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GeriFutbol Son Dakika | Vedat Muriqi İtalya'da olay oldu! 'Fenerbahçe'ye verebiliriz...'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 09 Kasım 2020 - 10:06 | 

Son Dakika | Vedat Muriqi İtalya'da olay oldu! 'Fenerbahçe'ye verebiliriz...'

Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, İtalya'da tartışma konusu oldu.

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Yaz transfer döneminde 20 milyon euroya Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, İtalya'da büyük bir şok yaşıyor.

254 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ
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54 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ

Lazio'nun Juventus ile 1-1 berabere kaldığı maça ilk 11'de başlayan Kosovalı golcü, 54 dakika sahada kaldı ve ardından yerini Felipe Caicedo'ya bıraktı.

3MAÇIN EN KÖTÜLERİNDEN
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'MAÇIN EN KÖTÜLERİNDEN'

Maçın ardından Lazio taraftarları ve İtalyan basını, Muriqi'nin performansını eleştirdi. Calciomercato, Vedat'a 10 üzerinden 5 puan verirken maçın en kötülerinden biri olarak gösterdi.

4BOŞ KALEYE BİLE GOL ATAMADI
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'BOŞ KALEYE BİLE GOL ATAMADI'

Sitede golcü oyuncu hakkında ''Muriqi yine etkili olamadı. Inzaghi onu oynatmaya devam ediyor ama gol atamıyor. İlk yarıda müsait bir pozisyonunda topu boş kaleye bile gönderemedi'' yorumu yapıldı.

5ÜST ÜSTE İKİ MAÇ...
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ÜST ÜSTE İKİ MAÇ...

Muriqi, haftaiçinde Zenit ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında da 60. dakikada oyundan alınmış ve 5.5 puan almıştı.

6INZAGHIDEN VEDAT YORUMU
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INZAGHI'DEN VEDAT YORUMU

Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi ise maçın ardından yaptığı açıklamalarda Vedat hakkında konuştu ve ''Her geçen gün takıma daha çok alışacaktır. Lazio'nun DNA'ları farklıdır ve buna alışmak için zaman gereklidir. Verdiği katkıdan memnunum. Daha da iyi olacaktır.'' sözlerini kullandı.

7LAZIONUN YENİ KAHRAMANI
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LAZIO'NUN YENİ KAHRAMANI!

Kosovalı golcü ile forma şansı veren Ekvadorlu forvet Felipe Caicedo ise Lazio'da bir kez daha kahraman ilan edildi. Vedat yerine 54. dakikada oyuna giren Caicedo, 90+5'te takımına puanı getiren golü attı.

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Caicedo, geçtiğimiz hafta da Torino maçında da uzatmalarda attığı golle takımına 4-3'lük galibiyeti getirmitşi. Tecrübeli golcü, aynı şekilde Zenit maçında da Muriqi yerine oyuna girip golünü atmıştı.

9TARTIŞMALAR BAŞLADI
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TARTIŞMALAR BAŞLADI

İtalyan basını Caicedo hakkında ''Bir kez daha Lazio'nun kurtarıcısı oldu'' başlıklarını atarken Muriqi mi, Caicedo mu? tartışmaları daha da arttı.

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Son 3 maçtır Caicedo'nun Muriqi yerine oyuna girip gol atmasının ardından Lazio taraftarları sosyal medyada Caicedo'yu göklere çıkartırken Vedat hakkında sert eleştirilerde bulundular. Laziolular ve Fenerbahçe taraftarları arasında yaşanan Muriqi tartışması ise dikkat çekti.

11FUTBOLU ÇOK YETERSİZ
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'FUTBOLU ÇOK YETERSİZ'

Lazio taraftarları, Kosovalı forvet hakkında ''Onun için bu kadar para ödediğimize inanamıyorum? Bu kategoride oynayamıyor.'', ''Muriqi'nin futbolu çok yetersiz, çok kıt. Boş kaleye bile atamıyor.'' gibi yorumlar yaptılar.

12FENERBAHÇEYE BEDAVAYA VEREBİLİRİZ
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'FENERBAHÇE'YE BEDAVAYA VEREBİLİRİZ'

Sert eleştirilerin ardından Fenerbahçe taraftarları eski futbolcularını korurken bir Lazio taraftarının ''Muriqi'yi devre arasında size (Fenerbahçe) bedavaya verebiliriz.'' cevabı dikkat çekti.

13BURASI FENERBAHÇE DEĞİL
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'BURASI FENERBAHÇE DEĞİL!'

Bir başka kullanıcı ise ''Burası Fenerbahçe değil! Fenerbahçe'de oynayabilir ama İtalya seviyesinde değil'' yorumunu yaptı.

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Bu sezon 7 maçta Lazio forması giyen Muriqi'nin henüz gol ve asist katkısı yok. İtalya'da son iki maçtır sert şekilde eleştirilen ve erkenden oyundan alınan forvetin 11'deki yerini kaybedip kaybetmeyeceğini önümüzdeki haftalar gösterecek.

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