Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük çalım! Türk Telekom Stadı'na geldi ve...
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda kadrosunda görmek istediği yıldız oyuncu, Galatasaray'a imza atmak üzere... Türk Telekom Stadı'nda o paylaşım...
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EMRE İSTİYORDU, TERİM BİTİRDİ
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun imza attırabilmek için Almanya'ya dahi gitmeyi planladığı yıldız oyuncunun tercihi Galatasaray oldu. İşte detaylar ve Fatih Terim faktörü...
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DÜĞMEYE BASILDI
Süper Lig'de 2019-20 sezonunun şampiyonunun belli olmasının ardından Fenerbahçe ve Galatasaray önümüzdeki sezonun kadroları için düğmeye bastı.
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TRANSFER SAVAŞLARI
Her iki takım da yerli ve bonservisi elinde olan oyunculara öncelik verirken, bu kriterlere uyan oyuncu sayısının azlığı sebebiyle sürekli karşı karşıya geliyorlar.
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MERT HAKAN İLE BÜYÜK ÇALIM
Fenerbahçe, Galatasaray ile prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş'ı ikna ederek ezeli rakibine büyük bir transfer çalımı attı.
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GALATASARAY RÖVANŞ İSTİYOR
Mert Hakan Yandaş'ın rövanşını almak için harekete geçen Galatasaray ise özellikle Emre Belözoğlu'nun önümüzdeki sezon takımda görmek istediği yıldız için somut adım attı.
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TÜRK TELEKOM STADI'NDA GÖRÜŞME
Yeni sezonda futbol direktörlüğü görevine oturacak Emre Belözoğlu'nun transferi bitirmek için Almanya'ya gideceği haberlerinin ardından düğmeye basan Galatasaray, ilk görüşmeyi Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirdi.
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İŞTE DETAYLAR...
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.
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KENAN KARAMAN BOMBASI
Ekonomik nedenler ve yeni yabancı kısıtlamasından dolayı sözleşmesi sona erecek ve düşük bonservis bedelli Türk futbolculara yönelen Aslan, kulübü Fortuna Düsseldorf Bundesliga'da küme düşen Kenan Karaman ile görüştü.
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İLK GÖRÜŞME İSTANBUL'DA
Milli yıldızın menajeri ile yapılan görüşme Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşti.
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GALATASARAY ISRARCI
Gelecek sezondan itibaren yabancı sınırlamasının uygulanacak olması nedeniyle transferde yerli oyunculara yönelen Galatasaray, bu transferde mutlu sona ulaşmak istiyor.
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SOMUT ADIM ATILDI
Bu sezon Almanya Bundesliga'da küme düşen Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ı gündemine alan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Kenan için somut adımı atmış oldu.
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MENAJERİ STADA GELDİ
A Spor'un haberine göre sarı kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadyu'munda Kenan Karaman'ın menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi.
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İŞTE O PAYLAŞIM
Menajer Ersin Akan'ın sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım transfer iddialarını güçlendirdi.
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SERBEST KALMA MADDESİ VAR
Sarı kırmızılı yönetim, Kenan Karaman'ın sözleşmesinde bulunan ‘2 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesinin mali sorumluluğunu yerine getirmeye hazır olduğunu iletti.
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GALATASARAY ÖDEMEYE HAZIR
Taraflar arasında anlaşmaya varılması halinde, Fortuna Düsseldorf'un Bundesliga’ya veda etmesi sayesinde Galatasaray, 2 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Kenan Karaman'ı kadrosuna katabilecek.
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KENAN KARAMAN SICAK BAKIYOR
Bundesliga 2'de oynamak istemediği iddia edilen Kenan Karaman, transfere sıcak bakıyor.
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FATİH TERİM FAKTÖRÜ
Bir dönem milli takımda hocalığını yapan Fatih Terim faktörü ise Cimbom'u bu transferde öne çıkaran faktörler arasında yer alıyor.
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BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ
Alman ekibinde bu sezon 21 karşılaşmaya çıkan tecrübeli futbolcu, 6 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.