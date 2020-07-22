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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük çalım! Türk Telekom Stadı'na geldi ve...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 22 Temmuz 2020 - 14:39,

Son Dakika Transfer Haberleri | Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük çalım! Türk Telekom Stadı'na geldi ve...

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda kadrosunda görmek istediği yıldız oyuncu, Galatasaray'a imza atmak üzere... Türk Telekom Stadı'nda o paylaşım...

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1EMRE İSTİYORDU, TERİM BİTİRDİ
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EMRE İSTİYORDU, TERİM BİTİRDİ

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun imza attırabilmek için Almanya'ya dahi gitmeyi planladığı yıldız oyuncunun tercihi Galatasaray oldu. İşte detaylar ve Fatih Terim faktörü...

2DÜĞMEYE BASILDI
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DÜĞMEYE BASILDI

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun şampiyonunun belli olmasının ardından Fenerbahçe ve Galatasaray önümüzdeki sezonun kadroları için düğmeye bastı.

3TRANSFER SAVAŞLARI
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TRANSFER SAVAŞLARI

Her iki takım da yerli ve bonservisi elinde olan oyunculara öncelik verirken, bu kriterlere uyan oyuncu sayısının azlığı sebebiyle sürekli karşı karşıya geliyorlar.

4MERT HAKAN İLE BÜYÜK ÇALIM
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MERT HAKAN İLE BÜYÜK ÇALIM

Fenerbahçe, Galatasaray ile prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş'ı ikna ederek ezeli rakibine büyük bir transfer çalımı attı.

5GALATASARAY RÖVANŞ İSTİYOR
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GALATASARAY RÖVANŞ İSTİYOR

Mert Hakan Yandaş'ın rövanşını almak için harekete geçen Galatasaray ise özellikle Emre Belözoğlu'nun önümüzdeki sezon takımda görmek istediği yıldız için somut adım attı.

6TÜRK TELEKOM STADINDA GÖRÜŞME
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TÜRK TELEKOM STADI'NDA GÖRÜŞME

Yeni sezonda futbol direktörlüğü görevine oturacak Emre Belözoğlu'nun transferi bitirmek için Almanya'ya gideceği haberlerinin ardından düğmeye basan Galatasaray, ilk görüşmeyi Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirdi.

7İŞTE DETAYLAR...
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İŞTE DETAYLAR...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

8KENAN KARAMAN BOMBASI
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KENAN KARAMAN BOMBASI

Ekonomik nedenler ve yeni yabancı kısıtlamasından dolayı sözleşmesi sona erecek ve düşük bonservis bedelli Türk futbolculara yönelen Aslan, kulübü Fortuna Düsseldorf Bundesliga'da küme düşen Kenan Karaman ile görüştü.

9İLK GÖRÜŞME İSTANBULDA
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İLK GÖRÜŞME İSTANBUL'DA

Milli yıldızın menajeri ile yapılan görüşme Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşti.

10GALATASARAY ISRARCI
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GALATASARAY ISRARCI

Gelecek sezondan itibaren yabancı sınırlamasının uygulanacak olması nedeniyle transferde yerli oyunculara yönelen Galatasaray, bu transferde mutlu sona ulaşmak istiyor.

11SOMUT ADIM ATILDI
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SOMUT ADIM ATILDI

Bu sezon Almanya Bundesliga'da küme düşen Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ı gündemine alan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Kenan için somut adımı atmış oldu.

12MENAJERİ STADA GELDİ
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MENAJERİ STADA GELDİ

A Spor'un haberine göre sarı kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadyu'munda Kenan Karaman'ın menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

13İŞTE O PAYLAŞIM
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İŞTE O PAYLAŞIM

Menajer Ersin Akan'ın sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım transfer iddialarını güçlendirdi.

14SERBEST KALMA MADDESİ VAR
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SERBEST KALMA MADDESİ VAR

Sarı kırmızılı yönetim, Kenan Karaman'ın sözleşmesinde bulunan ‘2 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesinin mali sorumluluğunu yerine getirmeye hazır olduğunu iletti.

15GALATASARAY ÖDEMEYE HAZIR
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GALATASARAY ÖDEMEYE HAZIR

Taraflar arasında anlaşmaya varılması halinde, Fortuna Düsseldorf'un Bundesliga’ya veda etmesi sayesinde Galatasaray, 2 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Kenan Karaman'ı kadrosuna katabilecek.

16KENAN KARAMAN SICAK BAKIYOR
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KENAN KARAMAN SICAK BAKIYOR

Bundesliga 2'de oynamak istemediği iddia edilen Kenan Karaman, transfere sıcak bakıyor.

17FATİH TERİM FAKTÖRÜ
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FATİH TERİM FAKTÖRÜ

Bir dönem milli takımda hocalığını yapan Fatih Terim faktörü ise Cimbom'u bu transferde öne çıkaran faktörler arasında yer alıyor.

18BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ
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BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Alman ekibinde bu sezon 21 karşılaşmaya çıkan tecrübeli futbolcu, 6 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.

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