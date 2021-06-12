Son dakika transfer haberleri: Erol Bulut Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor! Sörloth'tan Trabzonspor'a müjde... Beşiktaş sağ bekini buldu... Tammy Abraham'a teklif...

GHEZZAL'DAN BEŞİKTAŞ'A MAAŞ ŞARTI İsmail Er / Spor Arena - Beşiktaş’ta geride kalan çifte kupalı sezonun en dikkat çeken isimlerinden olan Rachid Ghezzal 1 yıl daha siyah beyazlı formayı giymek istediğini belirtirken talep ettiği ücret sıkıntı yarattı. 31 lig maçında 17 asist yapan ve bu alanda ligin kralı olan Cezayirli futbolcu 8 kez de ağları havalandırarak şampiyonlukta önemli rol oynamıştı. Kulübe haber yollayan Ghezzal’ın geride kalan sezonda 1.5 milyon Euro’ya oynadığını hatırlatarak takımda kalmak için yönetimden 2.5 milyon Euro talep etti. Siyah beyazlıların ise kulübün menfaatlerini düşündüklerini ve yüksek rakamlar konusunda titiz davrandıklarını vurgulayarak bu rakamın ortasını bulmak için opsiyon istediği öğrenildi. Ghezzal, tekrar oynamak için her iki tarafın da fedakârlık yapması gerektiğini ifade ederken tarafların tekrar bir araya gelmesi bekleniyor.