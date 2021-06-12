Son dakika transfer haberleri: Erol Bulut Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor! Sörloth'tan Trabzonspor'a müjde... Beşiktaş sağ bekini buldu... Tammy Abraham'a teklif...
Son dakika transfer haberi.. Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte dört büyükler ve diğer takımlarda transfer çalışmaları başladı. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor cephesinde yaşanan son dakika transfer gelişmeleri.
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Son dakika güne damga vuran transfer haberlerini derledik. İşte çok konuşulan transfer iddiaları...
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GHEZZAL'DAN BEŞİKTAŞ'A MAAŞ ŞARTI
İsmail Er / Spor Arena - Beşiktaş’ta geride kalan çifte kupalı sezonun en dikkat çeken isimlerinden olan Rachid Ghezzal 1 yıl daha siyah beyazlı formayı giymek istediğini belirtirken talep ettiği ücret sıkıntı yarattı. 31 lig maçında 17 asist yapan ve bu alanda ligin kralı olan Cezayirli futbolcu 8 kez de ağları havalandırarak şampiyonlukta önemli rol oynamıştı. Kulübe haber yollayan Ghezzal’ın geride kalan sezonda 1.5 milyon Euro’ya oynadığını hatırlatarak takımda kalmak için yönetimden 2.5 milyon Euro talep etti. Siyah beyazlıların ise kulübün menfaatlerini düşündüklerini ve yüksek rakamlar konusunda titiz davrandıklarını vurgulayarak bu rakamın ortasını bulmak için opsiyon istediği öğrenildi. Ghezzal, tekrar oynamak için her iki tarafın da fedakârlık yapması gerektiğini ifade ederken tarafların tekrar bir araya gelmesi bekleniyor.
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SZALAI VE ZANKA'YA İNGİLTERE'DEN TALİP VAR
Fenerbahçe'nin EURO 2020’de mücadele edecek iki stoperine de İngiltere’den talip var. Macaristan Milli Takımı forması giyecek olan Attila Szalai, Premier Lig’den Leicester City ve West Ham United’ın transfer listesine girdi. Yine Danimarka Milli Takımı ile boy gösterecek olan Zanka’ya ise yine İngiltere’den Championship ekibi Preston’ın talip olduğu öğrenildi.
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SİVASSPOR BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARA TALİP
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay; Boyd ve Umut Nayır’ı isterken, Lens ve Douglas’a da diğer kulüplerin ilgi gösterdiği bildirildi. Boyd ve Umut Nayır konusunda Sergen Yalçın’ın raporuna göre karar verecek olan yönetim, Douglas ve Lens’i ise isteyen kulüplere bedelsiz verecek. Beşiktaş Yönetimi, kendi kiralık gönderdiği oyuncularda da son kararı Sergen Yalçın’a bırakacak. Başta Kartal ve Atakan olmak üzere birçok oyuncusunu kiralık veren siyah-beyazlılar, yeniden kiraya göndereceği oyunculara kamp döneminden sonra karar verecek. (Milliyet)
Spor Arena - Galatasaray’da sergilediği performansla A Milli Takım’ın EURO 2020 kadrosunda kendisine yer bulan ve uzun süredir Fransız kulüpleri tarafından takip edilen Kerem Aktürkoğlu’nun dün misafirleri vardı. Lyon ve Marsilya dünkü açılış maçına özel scoutlarını gönderseler de Kerem’i izleme şansı bulamadılar. Kurallar gereği 25 kişilik kadro 23’e inerken; Kerem, Abdülkadir ve Rıdvan’la birlikte İtalya maçında tribüne çıkmak durumunda kaldı. Fransız scoutlar Roma'da açılış maçından üzgün ayrılırken, Kerem Aktürkoğlu'nu canlı izlemek için bir sonraki Galler maçını beklemeye koyuldular. Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın da dikkatini çeken genç oyuncunun EURO 2020 performansı da transfer için belirleyici olacak. Fransızların Kerem için 10 milyon euroluk bütçe ayırdığı iddia ediliyor.
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BEŞİKTAŞ SAĞ BEKTE MUTLU SONA YAKIN
Valentin Rosier'in bonservisini alamama ihtimali bulunan Beşiktaş Yönetimi, Portekizli yerine ilk adayını belirledi. Hollanda'da AZ Alkmaar forması giyen sağ bek Jonas Svensson'u, Siyah-Beyazlı ekip gündemine aldı. 28 yaşındaki oyuncu ile yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi. (Fanatik)
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ALTAY'DA HEDEF MEHMET TOPAL
18 yıl aranın ardından Süper Lig'e kavuşan Altay, Mustafa Denizli'nin raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için transferde gaza bastı. Siyah Beyazlılar, Başakşehir'den ayrılan Mehmet Topal için nabız yoklamaya başladı. Kadrosunda mutlaka lider özellikli bir isim isteyen Denizli, 35 yaşındaki futbolcu için şartların zorlanması gerektiğini yönetimeiletti. Önümüzdeki günlerde taraflar arasında resmi görüşmelerin başlayacağı öğrenildi. (Fanatik)
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TRABZONSPOR'A SÖRLOTH MÜJDESİ
Alman Bild gazetesi, Leipzig'in Alexander Sörloth'u kiralamayı planladığını yazdı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu daha önce yaptığı açıklamada "Leipzig'in kararına göre hareket edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. (Sabah)
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ERCE KARDEŞLER'E İZİN ÇIKMADI
Trabzonspor'da 27 yaşındaki file bekçisi Erce Kardeşler'e transfer için Abdullah Avcı'dan izin çıkmadı. 2019’dan Altınordu’dan kadroya katılan Erce Kardeşler, 2 sezonda Trabzonspor formasıyla 13 maça çıktı. Uğurcan Çakır’ın EURO 2020 sonrası Avrupa’ya gitmesine kesin gözle bakılırken, Erce’ye de özellikle yurt içinden bazı kulüplerin ilgisi var. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı, 27 yaşındaki file bekçisinin mutlaka takımda kalmasını istedi. Uğurcan’ın satılması durumunda kaleye ilk aday ise Mert Günok.
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EROL BULUT, CISSE'Yİ İSTİYOR
Gaziantep FK'yla sözleşme imzalayan Erol Bulut transfer için yönetime listesini verdi. Başarılı hoca, Alanyaspor ve Fenerbahçe'de beraber çalıştığı Papiss Cisse'yi takımında görmek istediğini belirtti. Kırmızı-Siyahlılar da bu transfer için harekete geçerken, Kanarya ilesözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncuyla temaslara başladı. 36 yaşındaki futbolcunun da Erol Bulut'la yeniden çalışmak istediği kaydedildi. (Fanatik)
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BEŞİKTAŞ'TAN TAMMY ABRAHAM TEKLİFİ
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda kaliteli bir forveti renklerine bağlamak istiyor. Özellikle Aboubakar'ın ayrılığının ardından Siyah-Beyazlı yönetim bir isim üzerinde yoğunlaştı. Kara Kartal, Tammy Abraham'ı kiralamak için Chelsea'nin kapısını çaldı. Ancak İngiliz kulübü, ünlü golcüsünü yeni transfer stratejisine göre kadroda tutup tutmayacağını bildireceğini siyah-beyazlılara iletti. İngiltere Milli Takımı'nın da formasını giyen 23 yaşındaki Abraham, geçen sezon Prem