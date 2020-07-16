Son Dakika Transfer Haberleri | Beşiktaş köşeye sıkıştı! Dorukhan Toköz, Fenebahçe derken...

Gelecek sezon hangi takımda oynayacağı bilmeceye dönen Dorukhan Toköz için sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen Dorukhan Toköz'un siyah beyazlı takımdaki geleceği merak ediliyor.Dorukhan Toköz, geçtiğimiz sezon başında 350 bin avro maaş karşılığında Beşiktaş'a 3 yıllık imza atmıştı.Sergilediği performansla kısa süre içerisinde milli takıma kadar yükselen Dorukhan Toköz, kontratının bitimine 1 yıl kala zam talep etti.Genç oyuncu yıllık 1 milyon avro garanti ücret isterken, Beşiktaş yönetiminden gelen yanıt şok etkisi yarattı.Yaşanan ekonomik sıkıntıları gerekçe gösteren Beşiktaş, Dorukhan Toköz'a 650 bin avro teklif etti ve taraftarlar arasında ipler kopma noktasına geldi.Bu sürecin ardından Dorukhan Toköz'ün siyah beyazlı takımla sözleşme uzatmayacağı iddiaları yetenekli oyuncuyu transferin gözdesi haline getirdi.Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki orta saha için Beşiktaş ile görüşmelerde bulunduğu ve 2 milyon avroyu gözden çıkardığı öne sürülmüştü.Yeni sezonda sportif direktör olacak Emre Belözoğlu'nun ise Dorukhan Toköz'ün menajeri Ahmet Bulut ile görüştüğü iddia edilmişti.Konuyla ilgili Spor Arena'ya açıklamalarda bulunan Ahmet Bulut, Dorukhan Toköz'ün Fenerbahçe ile görüştüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylemişti.Bulut, Dorukhan konusunda Fenerbahçe ile ilgili bir gelişme yok, Dorukhan’ın Beşiktaş ile 1 yıl daha kontratı var çıkan haberlerin aslı yok. demişti.Transfer iddialarının ardından Dorukhan Toköz sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu. Paylaştığı fotoğrafından sadece emoji kullanan orta saha oyuncusu, 'sus' ve 'kartal' işaretlerini kullanması dikkat çekti. Ahmet Bulut'un Fenerbahçe iddialarını yalanlamasının ardından Dorukhan Toköz cephesinde sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı.Takvim'de yer alan habere göre; Mert Hakan Yandaş transferinin rövanşını almak isteyen Galatasaray, Dorukhan Toköz'le ilgilenmeye başladı.Söz konusu haberde, Dorukhan Toköz için Galatasaray'ın da devreye girdiği ve kısa süre içinde görüşme yapacağı belirtildi.Beşiktaş, 1 yıl daha sözleşmesi olan Dorukhan Toköz'ü ezeli rakiplerine kaptırmak istemiyor. Ancak genç yıldızın 2021'de serbest kalacak olması Siyah-Beyazlıları köşeye sıkıştırıyor.