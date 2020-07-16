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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 16 Temmuz 2020 - 13:11,

Son Dakika Transfer Haberleri | Beşiktaş köşeye sıkıştı! Dorukhan Toköz, Fenebahçe derken...

Transferin gözde ismi Beşiktaş'ı köşeye sıkıştırdı. Fenerbahçe derken yılın sürprizi yaşanabilir...

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1SÜRPRİZ GELİŞME
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SÜRPRİZ GELİŞME

Gelecek sezon hangi takımda oynayacağı bilmeceye dönen Dorukhan Toköz için sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

2GELECEĞİ MERAK KONUSU
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GELECEĞİ MERAK KONUSU

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen Dorukhan Toköz'un siyah beyazlı takımdaki geleceği merak ediliyor.

33 YILLIK İMZA
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3 YILLIK İMZA

Dorukhan Toköz, geçtiğimiz sezon başında 350 bin avro maaş karşılığında Beşiktaş'a 3 yıllık imza atmıştı.

4ZAM TALEP ETTİ
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ZAM TALEP ETTİ

Sergilediği performansla kısa süre içerisinde milli takıma kadar yükselen Dorukhan Toköz, kontratının bitimine 1 yıl kala zam talep etti.

5ALDIĞI CEVAP ŞOKE ETTİ
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ALDIĞI CEVAP ŞOKE ETTİ

Genç oyuncu yıllık 1 milyon avro garanti ücret isterken, Beşiktaş yönetiminden gelen yanıt şok etkisi yarattı.

6İPLER KOPTU
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İPLER KOPTU

Yaşanan ekonomik sıkıntıları gerekçe gösteren Beşiktaş, Dorukhan Toköz'a 650 bin avro teklif etti ve taraftarlar arasında ipler kopma noktasına geldi.

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"BEŞİKTAŞ OLMASA DORUKHAN TOKÖZ İSMİ OLMAZDI"

8TRANSFERİN GÖZDESİ OLDU
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TRANSFERİN GÖZDESİ OLDU

Bu sürecin ardından Dorukhan Toköz'ün siyah beyazlı takımla sözleşme uzatmayacağı iddiaları yetenekli oyuncuyu transferin gözdesi haline getirdi.

9FENERBAHÇEDEN 2 MİLYON AVRO
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FENERBAHÇE'DEN 2 MİLYON AVRO

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki orta saha için Beşiktaş ile görüşmelerde bulunduğu ve 2 milyon avroyu gözden çıkardığı öne sürülmüştü.

10EMRE BELÖZOĞLU GÖRÜŞTÜ İDDİASI
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EMRE BELÖZOĞLU GÖRÜŞTÜ İDDİASI

Yeni sezonda sportif direktör olacak Emre Belözoğlu'nun ise Dorukhan Toköz'ün menajeri Ahmet Bulut ile görüştüğü iddia edilmişti.

11AHMET BULUT, SPOR ARENAYA KONUŞTU
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AHMET BULUT, SPOR ARENA'YA KONUŞTU

Konuyla ilgili Spor Arena'ya açıklamalarda bulunan Ahmet Bulut, Dorukhan Toköz'ün Fenerbahçe ile görüştüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

12HABERLERİN ASLI YOK
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"HABERLERİN ASLI YOK"

Bulut, "Dorukhan konusunda Fenerbahçe ile ilgili bir gelişme yok, Dorukhan’ın Beşiktaş ile 1 yıl daha kontratı var çıkan haberlerin aslı yok." demişti.

13KENDİSİ PAYLAŞIMLA YANIT VERDİ
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KENDİSİ PAYLAŞIMLA YANIT VERDİ

Transfer iddialarının ardından Dorukhan Toköz sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.

14KARTAL EMOJİSİ VE SUS İŞARETİ
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KARTAL EMOJİSİ VE SUS İŞARETİ

Paylaştığı fotoğrafından sadece emoji kullanan orta saha oyuncusu, 'sus' ve 'kartal' işaretlerini kullanması dikkat çekti.

15YENİ TALİBİ GALATASARAY
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YENİ TALİBİ GALATASARAY

Ahmet Bulut'un Fenerbahçe iddialarını yalanlamasının ardından Dorukhan Toköz cephesinde sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı.

16MERT HAKAN YANDAŞIN İNTİKAMI
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MERT HAKAN YANDAŞ'IN İNTİKAMI

Takvim'de yer alan habere göre; Mert Hakan Yandaş transferinin rövanşını almak isteyen Galatasaray, Dorukhan Toköz'le ilgilenmeye başladı.

17GÖRÜŞME YAKIN
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GÖRÜŞME YAKIN

Söz konusu haberde, Dorukhan Toköz için Galatasaray'ın da devreye girdiği ve kısa süre içinde görüşme yapacağı belirtildi.

18BEŞİKTAŞ BIRAKMAK İSTEMİYOR
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BEŞİKTAŞ BIRAKMAK İSTEMİYOR

Beşiktaş, 1 yıl daha sözleşmesi olan Dorukhan Toköz'ü ezeli rakiplerine kaptırmak istemiyor.

19KÖŞEYE SIKIŞTI
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KÖŞEYE SIKIŞTI

Ancak genç yıldızın 2021'de serbest kalacak olması Siyah-Beyazlıları köşeye sıkıştırıyor.

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