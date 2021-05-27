Son Dakika Transfer Haberleri: Alexander Sorloth transferinde işler değişti! Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe derken...
Süper Lig'de lig bitti, transfer sezonu erken açıldı. Anlaşma sağlanan iki ünlü futbolcu bugün İstanbul'a geliyor... İşte güne damga vuran transfer haberleri...
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GÜNÜN TRANSFER HABERLERİ
Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle beraber gözler kulüplerin yapacağı yeni transfer hamlelerinde. Günün transfer haberlerini sizler için derledik.
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ALEX TEIXEIRA - BEŞİKTAŞ
Spor Arena / İsmail ER - Teknik direktör sergen yalçın ile yapılan görüş alışverişinde çok sayıda oyuncu gündeme gelirken, orta alan için Alex Teixeira ismi öne çıktı. Çin macerası sona eren ve bonservisi elinde bulunan Brezilyalı futbolcu ile temasa geçilirken, vatandaşı Josef de Souza’dan da destek istendi.
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GALATASARAY'DA 186 MİLYONLUK TEMİZLİK
Geride bıraktığımız sezon şampiyonluğu averajla kaybeden Galatasaray'da yeni sezon öncesinde temizlik operasyonu... İç ve dış transferde çalışmalarını sürdüren Aslan bir yandan da takım bütçesini dengelemek adına yoğun mesai harcıyor. Primler dışında Falcao 5 (51.6 milyon TL), Feghouli 3.85 (39.7 milyon TL) ve Diagne de 2.4 milyon Euro (24.7 milyon TL), Sarı-Kırmızılılar'dan garanti ücret alıyor. Cim Bom sadece bu 3 oyuncusuna her sene net olarak 11 milyon 250 bin Euro (116.2 milyon TL) ödüyor. Bu mali yükümlülükten kurtulmak isteyen Sarı-Kırmızılı ekip aynı zamanda kadronun yaş ortalamasını da düşürmeyi amaçlıyor. Galatasaray geçen sezon istediği verimi alamadığı Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli'nin yanı sıra İngiliz ekibi West Bromwich Albion'a kiraladığı Mbaye Diagne ile yolları ayırmayı planlıyor. Falcao için ABD ekipleri İnter Miami, Portland Timbers ve DC United devrede ancak henüz kulübe ulaşan resmi bir teklif yok. Feghouli için Yunan temsilcisi Olimpiakos başta olmak üzere birkaç Avrupa ekibi sırada. Aslan'ın, Cezayirli yıldızdan 1.5-2 milyon Euro (15.4-20.6 milyon TL) bandında bir bonservis beklentisi var. İngiliz ekiplerinin radarında olan Diagne'ye de teklif getirmesi söylendi. Aslan, Senegalli golcüden de minimum 5 milyon Euro (51.6 milyon TL) takıma kazandırmasını hedefliyor. Cim Bom tüm bu operasyondan 18 milyon Euro (186 milyon TL)civarında bir rakamı kasasına koymayı planlıyor. (Fanatik)
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BURAK YILMAZ - ROMA & FIORENTINA
Fransa Ligue 1 şampiyonu Lille’in maddi sıkıntılar nedeniyle birçok oyuncusuyla vedalaşmak zorunda kalacağı öne sürüldü. L’Equipe gazetesi, başta teknik direktör Christophe Galtier olmak üzere Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Soumare ve Reinildo’nun ayrılacağını yazdı. Zeki’ye Everton, Tottenham ve Roma, Burak Yılmaz’a ise Fiorentina ve Roma takımları talip.
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BORINI - FENERBAHÇE
Sezon boyunca Karagümrük’ün yıldızları Fenerbahçe’yle anıldı. Özellikle Biglia ve Ndao bir süredir Sarı-Lacivertliler’le adı anılan isimlerdi. Genç stoper Fatih Kuruçuk’un da ismi geçti. Biglia e Ndao’yla ilgili lig biter bitmez harekete geçmesi beklenen Kanarya, Kırmızı-Siyahlı takımdan bir transfer yapacak. Ancak bu isimler ne Biglia ne de Ndao. Fenerbahçe’nin peşinde olduğu isim Fabio Borini... Fanatik'te yer alan habere göre; Geride kalan ligin ara transfer döneminde Karagümrük’e transfer olan ve ortaya koyduğu başarılı performansla sezona damga vuran Fabio Borini için Karagümrük’le ilk görüşmenin yapıldığı bildirildi. Emre Belözoğlu’nun raporu doğrultusunda harekete geçen Başkan Ali Koç’un iyi ilişkiler içerisinde olduğu Karagümrük’ün patronu Süleyman Hurma ile doğrudan bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.
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LUIS ABRAM - GALATASARAY
Süper Lig'de yeni sezon öncesi takımlar transfer çalışmalarına başladı. İç transferde Brezilyalı stoper Marcao'nun sözleşmesini uzatan Galatasaray için Peru basınından transfer iddiası ortaya atıldı. Peru'da yayın yapan America TV'de yer alan habere göre Arjantinli gazeteci Lorena Gago, Velez Sarsfield ile sözleşmesi bitecek Luis Abram'ın taliplerinden söz etti.
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XHERDAN SHAQIRI - FENERBAHÇE
Yeni sezona Emre Belözoğlu yönetiminde girecek Fenerbahçe Arnavut asıllı İsviçreli yıldız Xherdan Shaqiri için görüşmelere başladı. Fenerbahçe'de, seçim çalışmaları ve hoca arayışının yanı sıra transfer temasları da sürerken sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim Liverpool'un İsviçreli oyuncusu Xherdan Shaqiri oldu. Geçen sezon sadece 5 lig maçına 11'de başlayabilen 29 yaşındaki yıldız futbolcu, çok az süre alması dolayısıyla İngiliz ekibinde mutsuz. Menajerine kendisine kulüp bulması talimatını veren İsviçreli sağ kanat, Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Sarı-lacivertliler, transferin mali boyutunu araştırmaya başlasa da Shaqiri hiç de ucuz bir oyuncu değil... Liverpool öncelikli olarak oyuncuyu elden çıkarmak istiyor ve 7 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi var. Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe, iki yıl daha İngiliz ekibiyle sözleşmesi bulunan Shaqiri için Liverpool'a satın alma şartıyla kiralama teklifinde bulundu. Bu hamleye İngilizler halen olumlu ya da olumsuz bir cevap vermiş değil.
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DJANINY - AL NASR
Suudi Arabistan basını, Trabzonspor’un forveti Djaniny Semedo için Al-Nasr Kulübü’nün görüşmelere başladığını duyurdu. Bonservis bedeli olarak 8 milyon Euro’nun gözden çıkarıldığı belirtilirken, Bordo-Mavililer’in satışa sıcak baktığı vurgulandı. Bedelsiz olarak Fırtına’nın kadrosuna kattığı 30 yaşındaki santrfor, geride bıraktığımız sezon çıktığı 31 maçta 9 gol, 2 asistlik performans göstermişti. (Fanatik)
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BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU
Beşiktaş formasıyla son 2 sezonda yaşadığı başarılı çıkışla dikkat çeken Ersin Destanoğlu, özellikle Avrupa'da transfer pazarının en dikkat çeken isimlerinden birisi olmuştu. 20 yaşında olmasına rağmen şampiyon kadronun as kalecisi olarak çifte kupa kaldıran genç file bekçisi, özellikle Fransız kulüplerinin radarında... Nice, Lille, Lyon gibi kulüplerin radarında bulunan başarılı kaleci için her geçen gün taliplerin artması sonrasında yönetim, Ersin için istedikleri bonservis bedelini belirledi. Siyah-Beyazlılar'ın, yetenekli kaleci için kapıyı 8 milyon Euro'dan açma kararı aldığı kaydedildi.
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MANDZUKIC - BEŞİKTAŞ
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde gelecek sezona da damga vurmayı planlayan Siyah-Beyazlılar, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için kolları sıvadı. İlk olarak Aytemiz Alanyaspor'la yollarını ayıran tecrübeli orta saha oyuncusu Salih Uçan'la el sıkışan yönetim, başarılı futbolcuya gelecek hafta imza attırmayı planlıyor. Salih'le yapılan anlaşma sonrasında hücum hattına yoğunlaşan Kara Kartal, Cenk Tosun'un ayrılığı, Vincent Aboubakar'ın da yeni sözleşme için 3.5 milyon Euro'da diretmesi sonrasında çifte golcü harekâtı başlattı. Bu doğrultuda ara transfer döneminde takımın kapısından dönen Mario Mandzukic'i tekrar hedefleri arasına ekleyen Kara Kartal'a, Hırvat futbolcudan müjdeli haber geldi. (Fanatik)
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HAMSIK - TRABZONSPOR
Yaz transfer dönemine çok hızlı giren Trabzonspor, orta saha arayışları doğrultusunda flaş bir hamle yaptı. Bordo-Mavililer, Marek Hamsik için temaslara başladı. Slovak yıldızın şartlarını araştıran Fırtına, Biglia ile Hamsik arasında tercih yapacak. Çin’de forma giydiği dönemde de adı Trabzonspor’la anılan Hamsik, Mart ayında Göteborg ile anlaşmıştı. EURO 2020’ye hazır bir şekilde gitmek isteyen ve Çin’den ayrıldığı süreçte İsveç’te transfer dönemi açık olduğu için tercihini bu yönde kullanan Hamsik, cüzzi bir maaş karşılığında Göteborg formasını giyiyor. Ağustos’a kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Hamsik’in sözleşmesinde bedelsiz çıkış maddesi olduğu konuşuluyor. 8. haftası geride kalan İsveç Ligi’ne Avrupa Şampiyonası nedeniyle Temmuz ayına kadar ara verilecek. Hamsik de Slovakya Milli Takımı’nda olacak. Slokvaya’nın açıklanan geniş kadrosunda Marek Hamsik’in ismi yer alırken, kesin liste 1 Haziran tarihinde duyurulacak. 126 kez milli formayı terleten Hamsik, ülkesinde bu alanda rekorun sahibi. (Fanatik)
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CYLE LARIN - PREMIER LİG
Siyah-Beyazlı formayla 45 maça çıkıp 23 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek çifte kupanın ana mimarlarından olmayı başaran Cyle Larin, transfer piyasasına da damgasını vurdu. Ara transfer döneminde Premier Lig'den 15 milyon Euro'luk teklifler gelmesine rağmen teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Kanadalı futbolcuyu takımda tutan yönetim, yeni sezon öncesinde de oyuncuyla masaya oturacak. İngiltere Premier Lig'den hâlâ birçok kulübün takibinde bulunan deneyimli futbolcuyla ilk etapta yola devam etmeyi planlayan Siyah-Beyazlılar, 25 yaşındaki ismin de kararını dinleyecek. (Fanatik)
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EMRE AKBABA KARARI
Sarı-Kırmızılılar'da iç transferde hareketli saatler yaşanıyor... Geçtiğimiz günlerde Marcao ile nikah tazeleyen Aslan şimdi de sözleşmeleri sona eren Ömer Bayram ve Emre Akbaba için resmi adımları attı. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda iki oyuncuyla da görüşmeler başlarken, pazarlıklarda sona gelindiği kaydedildi. Ömer ve Emre için birçok Anadolu kulübü devredeydi ancak iki isim de önceliği Galatasaray'a verdiği için herhangi bir kulüple görüşmedi. Cim Bom'da kalmak isteyen Ömer ve Emre'yle kısa sürede yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.
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BENTEKE - BEŞİKTAŞ & FENERBAHÇE
Yeni sezon öncesi forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı yıldızın peşine düştü. Ezeli rakipler, Premier Lig ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Christian Benteke'yi gündemine aldı. Belçikalı futbolcu için resmi temas sağlandı. Hem Fener hem Beşiktaş'ın Benteke'nin Türk menajeri Kısmet Eriş'le görüşme yaptığı ortaya çıktı. 30 yaşındaki yıldızla 2 İngiliz ve 1 İtalyan kulübünün de ilgilendiği belirlendi. Ada basınına göre Benteke, Crystal Palace ile de yeni sözleşme görüşmesi yapıyor. Ancak maaş anlaşmazlığı nedeniyle Belçikalı forvetin takımdan ayrılma ihtimali yüksek görülüyor. (Takvim)
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SORLOTH - BEŞİKTAŞ
Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Trabzonspor'un görüşme önceliği bulunan Alexander Sörloth'u Devler Ligi kozuyla ikna etmeyi planlıyor. Kolombiyalı ünlü forvet Carlos Bacca ise bonservis bedeli olmazsa değerlendirmeye alınacak. Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, transfer listesinin ön sırasında Alexander Sörloth'a yer veriyor. Leipzig'in yeni teknik direktörü Jesse Marsch ile yapacağı görüşmelerden çıkacak sonuca göre Norveçli golcünün geleceği netleşecek. Oyuncunun Türkiye'ye dönmesi halinde eski kulübü Trabzonspor'un görüşme önceliği bulunuyor. Ancak bunun bağlayıcı olmadığı ve 25 yaşındaki forvetin tercihinin önem taşıdığı belirtildi. Beşiktaş cephesi de Sörloth'un ve Leipzig'in alacağı kararı bekliyor. Alexander Sörloth'a Avrupa'dan da çok sayıda talipli var ancak siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi faktörüyle öne geçme çabasında. Kartal'da alternatifli listedeki bir diğer isimse Carlos Bacca... Villarreal ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'a önerildiği kaydedildi. İspanya'dan bonservissiz ayrılması halinde Kolombiyalı forvetin transferinin düşünülebileceği belirtildi.
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VEDAT MURIQI - FENERBAHÇE
Fenerbahçe'de yeniden Vedat Muriç sesleri… Geçtiğimiz sezon forvet hattında büyük sıkıntı çeken ve golcü transferlerinden beklediği katkıyı alamayan Sarı- Lacivertliler eski yıldızı için yeniden harekete geçti. İtalyan Ligi ekibi Lazio'ya transfer olan ancak orada istediği performansı bir türlü sergileyemeyen Kosovalı golcünün de dönüş için bir hayli istekli olduğu öğrenildi. Tranfserle bizzat Emre Belözoğlu ilgileniyor. Emre Belözoğlu Vedat Muriç ile sezon bittikten sora birden fazla görüşme gerçekleştirdi. Kosovalı yıldız oyuncunun Belözoğlu'nun teklifine sıcak baktığı ve dönmek istediği öğrenildi.
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ADEM LJAJIC - CSKA MOSKOVA
Beşiktaş'ta transfer gündemi tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyon Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Öncelikle Ghezzal ve Rosier transferini sonlandırmak isteyen Beşiktaş diğer yandan da elindeki oyuncuları satmak ve kasasını doldurmak istiyor. Bu sezon istenilen performansı ortaya koyamayan Adem Ljajic'in satılması söz konusu. CSKA Moskova, Adem Ljajıc ile ilgileniyor. Beşiktaş 3-4 milyon €'luk teklif gelirse transfere onay verecek. (A Spor)