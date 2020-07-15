Son dakika transfer haberleri (15 Temmuz 2020) | Günün transfer gelişmeleri
Süper Lig'de son iki haftaya girilirken takımlar bir yandan da gelecek sezonun transferlerini bitirmeye çalışıyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
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1
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Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda son iki haftaya girilirken, takımların transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Fenerbahçe, Süper Lig'de sürpriz bir takasa imza atmaya çalışırken, Galatasaray ise 'Yeni Onyekuru'yu Hollanda'da buldu. Beşiktaş ve Trabzonspor da transfer çalışmalarına devam ediyor. İşte günün öne çıkan transfer gelişmeleri...
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GALATASARAY'IN KURTULUŞU AMERİKA
Galatasaray’ın 7 milyon Euro’luk maaşından kurtulmak istediği Kolombiyalı Radamel Falcao, Körfez ve Çin’e gitmek istemiyor. Yönetim, ailesiyle birlikte ABD’de yaşamaya sıcak bakan Falcao için MLS’ten gelecek bir teklifi dört gözle bekliyor. (Sabah)
3
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'DORUKHAN, FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI' İDDİASI
Geçen sezon başında Eskişehirspor’dan Beşiktaş’a transfer olan ve kısa sürede A Milli Takım’a kadar yükselen Dorukhan Toköz için bomba bir iddia ortaya atıldı. Yeni sözleşme konusunda Beşiktaş yönetimi ile uzun zamandır sıkıntı yaşayan genç futbolcunun Fenerbahçe ile anlaştığı öne sürüldü. (Takvim)
4
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BEŞİKTAŞ'TA WELINTON ZİRVESİ
Beşiktaş, kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi olan Welinton için kiralama teklifinde bulundu. Alanyaspor bu oyuncunun ancak bonservis bedeliyle satabileceğini bildirdi. Buna rağmen Siyah-Beyazlı yönetim Brezilyalı futbolcu için şansını zorlayacak. (Takvim)
5
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YENİ ONYEKURU: CHIDERA EJUKE
Monaco'nun Onyekuru’yu geri çağırmasıyla transfer planlaması değişen Galatasaray'da Chidera Ejuke sesleri yükseliyor. Onyekuru gibi Nijeryalı olan Ejuke bu sezon Heerenveen formasıyla Hollanda Ligi’nde 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. (Takvim)
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EROL BULUT'UN GÖZDESİ CHUBA AKPOM
Fenerbahçe yönetimi, PAOK formasını giyen Chuba Akpom’u listesine ekledi. Genç forvet için Yunan kulübünün yetkilileri ile temasa geçti. Bu sürpriz transferin ise Alanyaspor'a Yunan Ligi'nden Manolis Siopis ve Bakasetas'ı getiren Erol Bulut tarafından bizzat istendiği belirtildi. (Takvim)
7
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BRAVO'DAN BEŞİKTAŞ TEPKİSİ
Beşiktaş'ın kaleci adayları arasında yer aldığı iddia edilen Claudio Bravo, Beşiktaş'a gideceği yönünde Şili basınında çıkan habere sert tepki gösterdi. Tecrübeli kalecisi sosyal medya hesabından, "Neyin yeni kalecisi? Sürekli yanlış haber. Doğru haber yapın" ifadesini kullandı. (Sabah)
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SADIK'IN YERİNE ALPASLAN GELİYOR
Savunmaya yerli oyuncu takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Göztepe formasını giyen Alpaslan Öztürk’ün transferinde sona yaklaşıyor. Alınan bilgilere göre 1 yıl sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu ile prensipte anlaşan Sarı-Lacivertliler, Göztepe’ye bir miktar para ve Sadık Çiftpınar’ı teklif etti. İzmir kulübünün bu teklife sıcak baktığı, Sadık ile görüşmelerin ise sürdüğü öğrenildi. (Takvim)
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"SELÇUK, GALATASARAY'DA DEVAM EDECEK"
Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan, Galatasaraylı Selçuk İnan'a transfer teklifi yaptıklarını belirterek, "Teklife olumlu yanıt alamadık. Selçuk herhalde Galatasaray'da devam edecek" dedi.
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BENJAMIN STAMBOULI İDDİASI
Schalke 04 ile sözleşmesi sona eren Benjamin Stambouli’nin Fenerbahçe’ye yakın olduğu öne sürüldü. Alman basını, hem stoper hem ön libero oynayan Fransız yıldızın birçok takımdan teklif aldığını ama Türkiye’ye yakın olduğunu yazdı. (Takvim)