Son dakika transfer haberleri (15 Temmuz 2020) | Günün transfer gelişmeleri

SADIK'IN YERİNE ALPASLAN GELİYOR Savunmaya yerli oyuncu takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Göztepe formasını giyen Alpaslan Öztürk’ün transferinde sona yaklaşıyor. Alınan bilgilere göre 1 yıl sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu ile prensipte anlaşan Sarı-Lacivertliler, Göztepe’ye bir miktar para ve Sadık Çiftpınar’ı teklif etti. İzmir kulübünün bu teklife sıcak baktığı, Sadık ile görüşmelerin ise sürdüğü öğrenildi. (Takvim)