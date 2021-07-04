Son dakika transfer haberi... Ve Balotelli'de mutlu son! Beşiktaş Salih Uçan'ı resmen açıklıyor... Fenerbahçe jokerini buldu...
Son dakika haberi! Süper Lig ekipleri yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transfer hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. 4 büyükler, kadrolarını güçlendirmek için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda...
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İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transferdeki tüm gelişmeler...
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GALATASARAY LARSEN'İ İZLEMEYE GİTTİ
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme son olarak Danimarkalı Jens Stryger-Larsen gelmişti. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Galatasaraylı scoutlar, Danimarka'nın Çekya ile oynadığı EURO 2020 çeyrek final maçını izlemek için Roma Olimpiyat Stadı'na gitti. Larsen'i yakından takip eden ve sık sık notlar alan scoutların İstanbul'a dönüşte detaylı rapor hazırlayacağı kaydedildi. Udinese, 30 yaşındaki sağ bek için 4 milyon Euro talep etti. 2.5-3 milyon Euro’ya indirilmesi hedefleniyor. Larsen’in de yıllık 1 milyon Euro istediği bildirildi. Danimarkalı futbolcunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2022 Haziran ayında sona eriyor.
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GUSTAVO TAKIMDA KALIYOR
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Vitor Pereira oldu. Sarı Lacivertlilerde artık gözler tamamen yapılacak transferler ve takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Portekizli hoca için öncelik sonuç alıp, ardından oyunu inşa etmek. Pereira bu çerçevede ilk sezonunda olduğu gibi maç kazanmaya ve gol yememeye öncelik verecek. Bunun için de Luiz Gustavo büyük önem taşıyor. Savunmanın önünde yer alacak Brezilyalı oyuncu, Pereira’nın önceki sezonunda Josef de Souza’nın üstlendiği gibi kritik bir görevi yerine getirecek. Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte 11'den kesilen ve hamle oyuncusu kimliğine bürünen Luiz Gustavo, Belözoğlu'nun yeni sezon planları arasında yer almıyordu. Vitor Pereira mevcut kadroyu inceledi ve genel anlamda beğendi. Doğal olarak eksik yerlere bazı takviyeler istese de diğer görüşülen teknik adamlar gibi yönetimden fazla oyuncu talebinde bulunmadı. Özellikle hücum hattına yapılacak takviye ile mevcut kadroyu şampiyon yapabileceğini ifade etti. (Milliyet)
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KAAN İÇİN RESMİ AÇIKLAMA
Transferde yerli isimlere ilgi artarken 3 büyükler milli futbolcu Kaan Ayhan'ın peşine düştü. Sassuolo yetkilileri yaptıkları açıklamada Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif aldıklarını doğruladı. Yeşil-siyahlı kulüp, "Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe durumunu sordu. İki kulüp Galatasaray ve Beşiktaş bir adım önde. Fenerbahçe ise diğerlerine göre şimdilik daha uzakta görünüyor" sözleriyle durumu net bir şekilde ortaya koydu. 26 yaşındaki oyuncu için geçen sezon da nabız yoklayan Galatasaray yine masada... Ancak Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği ile işi hızlandırdığı öğrenildi. Geçen sezon Fortuna Düsseldorf'tan 2.5 milyon Euro'ya İtalyan ekibine transfer olan Kaan için kulübü 5 milyon Euro'dan kapıyı açtı. İtalyanlar bu bedeli bulamazsa kiralama opsiyonuna yönelme kararı aldı. Beşiktaş, milli yıldız için kiralama ücreti ödeyip kadroya dahil etmeyi ve gelecek sezon sonuna ise 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonu koymak istiyor. (Sabah)
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OZAN TUFAN'A DEV TEKLİF
Mevcut kadrodaki futbolcularına teklifler gelen Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a ciddi talip çıktı. Özellikle Ozan Tufan, orta sahadaki dinamizmi ve uzaktan attığı nefis gollerle Avrupa kulüplerinin dikkatini fazlasıyla çekerken, sarı-lacivertilere de transfer teklifleri gelmeye başladı. Fransız kulübü Lyon Ozan'ın peşine düştü. Bu tekliflerden biri de Fransız devi Olympique Lyon'dan geldi. Lyon'un Sportif Direktörü Juninho Pernambucano'nun, Ozan için ilk teması gerçekleştirdiği kaydedildi. Brezilyalı efsane futbolcu Juninho, Ozan'ın transferi için 13 milyon euroyu (yaklaşık 134 milyon lira) gözden çıkarmış durumda. Fenerbahçe yönetiminin ise 26 yaşındaki yıldız için 20 milyon eurodan az olan hiçbir teklife sıcak bakmadığı kaydedildi. (A Spor)
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10 NUMARA İTALYA'DA BULUNDU
Yeni sezon öncesi transferde adından sıkça söz ettirmesi beklenen Galatasaray, Aytaç Kara’nın ardından orta sahaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray, kariyerini İtalya ekiplerinden Empoli’de sürdüren 22 yaşındaki on numara Nedim Bajrami’yi kiralık olarak kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Arnavutluk vatandaşı olan genç orta saha, Galatasaray’ın scout ekibi tarafından Fatih Terim’e önerildi ve ardından da oyuncuyu izleyen deneyimli çalıştırıcı; transferin gerçekleşmesine onay verdi. Bu doğrultuda ise sarı-kırmızılı kurmaylar, güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan hücumcuyu mali şartların karşılanabilmesi durumunda kiralama formülü ile sarı-kırmızılı takımın kadrosuna katmak için harekete geçecek. (Milliyet)
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MORENO OLMAZSA ALIOSKİ
Arda Turan ve Emre Akbaba ile sözleşme uzatan, Barış Alper Yılmaz transferini de hafta içi açıklamaya hazırlanan Galatasaray’da transfer adına çalışmalar dört koldan devam ediyor. Gedson Fernandes, Larsen ve Kaan Ayhan için temaslarını sürdüren Galatasaray’da sol bek için düşünülen Alex Moreno’nun transferi için kulübü Real Betis işi yokuşa sürdü. İspanyol sol bek ile haftalar önce el sıkışan Galatasaray, La Liga ekibinin kapısını kiralama isteğiyle çalsa da “Ancak bonservisi ile verebiliriz” yanıtını aldı. Real Betis’in 5 milyon Euro’luk bonservis talebi sonrasında Galatasaray alternatif isimlere yöneldi. Betis kiralama için ikna edilemezse Moreno’dan vazgeçilecek. Moreno olmazsa yönetim, bonservisi elinde olan Ezgjan Alioski’ye yönelecek. Leeds United ile sözleşmesi biten ve şu an boşta olan Kuzey Makedonyalı sol bek için menajeri ile temasa geçildi. Ancak 29 yaşındaki oyuncunun temsilcileri, yıllık 2.5 milyo Euro talep etti. Sarı kırmızılı yönetim Alioski için istenilen bu rakamı yüksek buldu. Makedon oyuncunun garanti ücretini düşürmek için pazarlıklar sürüyor.
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BALOTELLI'DE MUTLU SON!
Ligi 70 puanla şampiyon olarak kapatıp 26 yıllık özlemin ardından Süper Lig ’e yükselen Adana Demirspor’da bombalar ardı ardına patlıyor. Belhanda’yı kadrosuna katıp tüm dikkatleri üzerine çeken Güney ekibinde Balotelli ile de anlaşma sağlandı. Konuyla ilgili Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Balotelli ile %85 oranında anlaştık. Gelmek istediğini ifade etti. Önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek. Biz Adanalıyız biz de deliyiz kimse merak etmesin biz onu yönetiriz. Vereceğimiz paranın yarısını sponsorlar karşılayacak." ifadelerini kullandı. (A Spor)
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PEREIRA'NIN JOKERI HYSAJ
Fenerbahçe'nin, son olarak Napoli forması giyen ve şu anda boşta olan Elseid Hysaj ile ilgilendiği belirtildi. 27 yaşındaki başarılı savunmacı için ayrıca Almanya'dan ve İtalya'dan pek çok takımın takipte olduğu bildirildi. Arnavut futbolcu, Fenerbahçe'ye gelmesi halinde yeni teknik direktörün adeta jokeri olacak. Asıl mevkisi sağ bek olan Arnavut futbolcu, sol bekte de forma verilmesi halinde başarılı bir şekilde görev yapabiliyor. Bu arada Napoli ile mukavelesi sona eren Hysaj'ın, kesin bir şekilde sözleşmesini uzatmayacağını yönetime bildirdiği öğrenildi. (Fanatik)
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SALİH SAĞLIK KONTROLÜNDEN GÇETİ, BUGÜN AÇIKLANIYOR
Sezon bitiminden 36 gün sonra teknik direktör Sergen Yalçın’la yeniden anlaşan siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor’la sözleşmesi biten Salih Uçan’ı da 3 yıllığına renklerine bağlamıştı. Dün sağlık kontrollerinden geçen 27 yaşındaki orta saha, bugün resmi olarak açıklanacak.
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ONYEKURU İÇİN BÜYÜK SAVAŞ
Galatasaray 'a döneceğine kesin gözüyle bakılan Nijeryalı Henry Onyekuru konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Onyekuru için Fenerbahçe ve Beşiktaşın devrede olduğu, oyuncunun bu takımlardan birine imza atmasının an meselesi olduğu öğrenildi. Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, Ajansspor'a yaptığı açıklamada futbolcuyla birlikte İstanbul'da olduklarını belirterek, transferdeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Onyekuru'nun 5 hafta Galatasaray'dan haber beklediğini ancak kendileriyle iletişim kurulmadığını belirten D'Avila, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın masada olduğunu açıkladı. D'Avila'nın verdiği bilgiye göre, her iki kulüp Monaco'nun talep ettiği 4.3 milyon Euro'yu ödemeye hazır. Onyekuru'nun Şampiyonlar Ligi nedeniyle siyah beyazlılara daha yakın olduğu öğrenilirken Monaco ile anlaşan takıma imza atılacak. (Ajansspor)
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GALATASARAY'DAN NDAO SÜRPRİZİ
Takımda maliyeti yüksek isimlerle yolları ayırmaya çalışan Galatasaray 'da, gözden çıkarılan oyunculardan biri de Feghouli. Cezayirli yıldızın satılması halinde, alternatifi de hazır. Sarı-Kırmızılılar, Karagümrük'ün 24 yaşındaki kanat oyuncusu Alassane Ndao'yu gözüne kestirdi. Feghouli'den gelmesi muhtemel bonservis bedeli ve açılacak maaş bütçesi, Senegalli futbolcu için kullanılacak. Karagümrük'ün sadece 75 bin Euro bonservisle kadrosuna kattığı genç futbolcu, Süper Lig 'deki 38 maçta 11 gol 9 asistlik performansıyla göz kamaştırdı. Ndao'nun bu performansını en çok da Fatih Terim'in takdir ettiği ve hem takımı gençleştirme hem de tempoyu artırma hedefi doğrultusunda bu transferin önemini yöneticilere aktardığı öğrenildi. Bu transfer girişiminin Feghouli'ye bağlı olması her ne kadar süreci uzatsa da takım içerisinde gerçekleşmesi muhtemel bir başka transfer veya ayrılık sonucunda da Ndao'ya teklif götürüleceği, gelen haberler arasında. Genç yıldızın da büyük bir takım formasıyla Avrupa kupalarında boy göstermek istediği belirtiliyor. (Fanatik)
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TRABZONSPOR'DAN İSMAİL KÖYBAŞI VE MUHAMMET DEMİR SÜRPRİZİ
Trabzonspor, yabancı transferinden sonra gözünü Türk futbolculara çevirdi. Yeni kurala göre sahada 3 Türk futbolcu oynatma gerekliliği sonrası bordo-mavililer, iç piyasada arayışa başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın önceki gün düzenlediği basın toplantısında bazı tecrübeli yerli isimleri kadrolarına katabileceklerini söylemesi üzerine gözler İsmail Köybaşı'na çevrildi. Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki oyuncunun ismi yeniden masaya geldi. Forvet için de tanıdık bir isim gündemde. 2015- 17 sezonlarında bordo-mavili formayı 25 maçta giyen ve 5 gol, 2 asistle oynayan Muhammet Demir'i Başakşehir'den kiralamak için harekete geçildi. (Sabah)
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PAULINHO'DAN SOSYAL MEDYA HAMLESİ
Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte adı Galatasaray ile anılan eski Barcelonalı yıldız orta saha Paulinho, Instagram'dan yaptığı hamleyle taraftarı heyecanlandırdı. Fatih Terim'in Instagram paylaşımlarına beğeni bırakan Brezilyalı yıldız, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Paulinho'nun bu hareketi, transfer ateşini yaktı şeklinde yorumlandı.
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TRABZON 3 STOPERİ GÖZÜNE KESTİRDİ
Forvet ve sol bek transferlerine öncelik veren Trabzonspor , sonrasında stoper, orta saha ve kanat bölgesine takviye yapmayı düşünüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı düzenlediği basın toplantısında, bu 3 mevki için de yerli oyuncular üzerinden çalışma yapıldığını belirtirken, savunmaya 3 aday var: Mert Çetin, Cenk Özkaçar ve Ömer Toprak. Galatasaray ’ın da ilgilendiği Mert Çetin’in bonservisi Roma’da bulunuyor. Geçen sezonu Verona’da kiralık geçiren 24 yaşındaki futbolcu, Türkiye’ye dönmeye sıcak bakıyor. 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle geçtiğimiz yıl Altay’dan Lyon’a giden Cenk’in kiralanması gündemde. Ömer Toprak ise menajerler aracılığıyla Trabzonspor’a teklif edildi. Werder Bremen formasıyla Bundesliga’da 26 maça çıkan Ömer, takımı küme düştüğü için ayrılmayı planlıyor. (Fanatik)