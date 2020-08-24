Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'den iki bomba daha! Dünya yıldızları bedavaya geliyor...
Bonservis ödemeden 7 nokta transfer yapan Fenerbahçe, önemli isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, uzun süredir temas halinde olduğu iki dünya yıldızı tüm şartları zorluyor. İki oyuncunun menajerliğini yapan Pombeo da yaptığı açıklamayla transfer görüşmelerini doğruladı..
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İKİ DÜNYA YILDIZI
Yeni sezona Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kesmiyor...
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İDDİALI KADRO HEDEFİ
Sarı lacivertli ekip, beklentilerin uzağında kalan geçen sezonun ardından önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurma uğraşında.
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YILDIZLAR ARKA ARKAYA AÇIKLANDI
Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Jose Sosa gibi isimleri bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan sarı-lacivertliler, iki dünya yıldızı için de görüşmelere devam ediyor.
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HARCAMA LİMİTLERİ SEBEBİYLE MALİYET DÜŞMEK ZORUNDA
TFF tarafından belirlenen harcama limitleri sebebiyle yeni transferlerini minimum maliyetle bitirmeye çalışan sarı lacivertliler, iki dünya yıldızını yine bedelsiz olarak kadrosuna katabilir.
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İKİSİ DE BEDAVAYA GELEBİLİR
Bir yıldızın sözleşmesinin Aralık'ta bitiyor olması, diğerinin ise Inter'in gelecek planları arasında yer almaması sarı lacivertli ekibin elini güçlendiriyor.
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ORTAK MENAJERLERİ DOĞRULADI
İki yıldız oyuncunun da menajerliğini üstlenen menajer Luiz Henrique Pompeo, bu transferlerle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
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DIEGO GODIN VE HULK BOMBASI
Kanarya, uzun süredir temas halinde olduğu Diego Godin ve Hulk'u renklerine bağlamayı hedefliyor.
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ŞARTLAR ZORLANIYOR
İkilinin menajerliğini yapan Luiz Henrique Pompeo'yu İstanbul'a davet eden yönetim, bu transferlerde tüm şartları zorluyor.
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İSTANBUL'A GELDİ
Önceki gece bir yemek sonrası basının karşısına çıkan Pompeu, "Türkiye'ye transfer görüşmeleri için geldim. Diğer ülkelerde olduğu gibi buraya da katkı sağlamak istiyorum. Godin ve Hulk'un transfer görüşmelerini yapacağım. Özellikle de Hulk için" ifadelerini kullandı.
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EMRE VE AHMET BULUT DEVREDE
İki yıldızın transferinde Emre Belözoğlu ile menajer Ahmet Bulut'un yakından ilgilendiği belirtilirken, yıllık ücretler konusunda pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.
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SPONSORLUK FORMÜLÜ DÜŞÜNÜLÜYOR
Maliyetleri yüksek olan ikili için sponsorluk çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.
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BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK
Fenerbahçe, önceki 7 transferinde olduğu gibi Diego Godin ve Hulk'a bonservis bedeli ödemeyecek.
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INTER KOLAYLIK SAĞLAYABİLİR
Yeni sezon kadrosunda Godin'i düşünmeyen İnter'in bu konuda kolaylık sağlayacağı belirtilirken, Uruguaylı stoperi kiralayabileceği de öğrenildi.
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SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Hulk'un ise Çin ekibi Shanghai ile sözleşmesi Aralık'ta bitiyor.
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GOL MAKİNESİ
Kariyerinde 6 farklı takımla 556 maça çıkan Hulk, 474 gole direkt katkı sağladı.
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474 GOLE DOĞRUDAN KATKISI VAR
297 kez rakip fileleri havalandıran 34 yaşındaki Brezilyalı forvet, 177 de asist yaptı.
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YILDIZI PORTO'DA PARLADI
Porto ile yıldızı parlayan Sambacı, Zenit ve son olarak Çin'de Shanghai forması giyiyor.
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MİLLİ TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ
Avrupa kariyerinde Villarreal, Atletico Madrid ve son olarak Inter formaları giyen Godin, Uruguay Milli Takımı'nın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
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KUPA AVCISI
34 yaşındaki stoper, Uruguay ile 1 kez Copa America kazanırken, Madrid'le İspanya Ligi ile İspanya Süper Kupa, 2 UEFA Avrupa Ligi, 3 UEFA Süper Kupa zaferi yaşadı. (Fotomaç)