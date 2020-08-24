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Futbol
Haber Giriş: 24 Ağustos 2020 - 08:23 | 

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'den iki bomba daha! Dünya yıldızları bedavaya geliyor...

Bonservis ödemeden 7 nokta transfer yapan Fenerbahçe, önemli isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, uzun süredir temas halinde olduğu iki dünya yıldızı tüm şartları zorluyor. İki oyuncunun menajerliğini yapan Pombeo da yaptığı açıklamayla transfer görüşmelerini doğruladı..

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1İKİ DÜNYA YILDIZI
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İKİ DÜNYA YILDIZI

Yeni sezona Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kesmiyor...

2İDDİALI KADRO HEDEFİ
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İDDİALI KADRO HEDEFİ

Sarı lacivertli ekip, beklentilerin uzağında kalan geçen sezonun ardından önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurma uğraşında.

3YILDIZLAR ARKA ARKAYA AÇIKLANDI
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YILDIZLAR ARKA ARKAYA AÇIKLANDI

Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Jose Sosa gibi isimleri bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan sarı-lacivertliler, iki dünya yıldızı için de görüşmelere devam ediyor.

4HARCAMA LİMİTLERİ SEBEBİYLE MALİYET DÜŞMEK ZORUNDA
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HARCAMA LİMİTLERİ SEBEBİYLE MALİYET DÜŞMEK ZORUNDA

TFF tarafından belirlenen harcama limitleri sebebiyle yeni transferlerini minimum maliyetle bitirmeye çalışan sarı lacivertliler, iki dünya yıldızını yine bedelsiz olarak kadrosuna katabilir.

5İKİSİ DE BEDAVAYA GELEBİLİR
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İKİSİ DE BEDAVAYA GELEBİLİR

Bir yıldızın sözleşmesinin Aralık'ta bitiyor olması, diğerinin ise Inter'in gelecek planları arasında yer almaması sarı lacivertli ekibin elini güçlendiriyor.

6ORTAK MENAJERLERİ DOĞRULADI
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ORTAK MENAJERLERİ DOĞRULADI

İki yıldız oyuncunun da menajerliğini üstlenen menajer Luiz Henrique Pompeo, bu transferlerle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

7DIEGO GODIN VE HULK BOMBASI
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DIEGO GODIN VE HULK BOMBASI

Kanarya, uzun süredir temas halinde olduğu Diego Godin ve Hulk'u renklerine bağlamayı hedefliyor.

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ŞARTLAR ZORLANIYOR

İkilinin menajerliğini yapan Luiz Henrique Pompeo'yu İstanbul'a davet eden yönetim, bu transferlerde tüm şartları zorluyor.

9İSTANBULA GELDİ
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İSTANBUL'A GELDİ

Önceki gece bir yemek sonrası basının karşısına çıkan Pompeu, "Türkiye'ye transfer görüşmeleri için geldim. Diğer ülkelerde olduğu gibi buraya da katkı sağlamak istiyorum. Godin ve Hulk'un transfer görüşmelerini yapacağım. Özellikle de Hulk için" ifadelerini kullandı.

10EMRE VE AHMET BULUT DEVREDE
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EMRE VE AHMET BULUT DEVREDE

İki yıldızın transferinde Emre Belözoğlu ile menajer Ahmet Bulut'un yakından ilgilendiği belirtilirken, yıllık ücretler konusunda pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.

11SPONSORLUK FORMÜLÜ DÜŞÜNÜLÜYOR
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SPONSORLUK FORMÜLÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Maliyetleri yüksek olan ikili için sponsorluk çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.

12BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK
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BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK

Fenerbahçe, önceki 7 transferinde olduğu gibi Diego Godin ve Hulk'a bonservis bedeli ödemeyecek.

13INTER KOLAYLIK SAĞLAYABİLİR
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INTER KOLAYLIK SAĞLAYABİLİR

Yeni sezon kadrosunda Godin'i düşünmeyen İnter'in bu konuda kolaylık sağlayacağı belirtilirken, Uruguaylı stoperi kiralayabileceği de öğrenildi.

14SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
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SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Hulk'un ise Çin ekibi Shanghai ile sözleşmesi Aralık'ta bitiyor.

15GOL MAKİNESİ
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GOL MAKİNESİ

Kariyerinde 6 farklı takımla 556 maça çıkan Hulk, 474 gole direkt katkı sağladı.

16474 GOLE DOĞRUDAN KATKISI VAR
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474 GOLE DOĞRUDAN KATKISI VAR

297 kez rakip fileleri havalandıran 34 yaşındaki Brezilyalı forvet, 177 de asist yaptı.

17YILDIZI PORTODA PARLADI
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YILDIZI PORTO'DA PARLADI

Porto ile yıldızı parlayan Sambacı, Zenit ve son olarak Çin'de Shanghai forması giyiyor.

18MİLLİ TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ
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MİLLİ TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ

Avrupa kariyerinde Villarreal, Atletico Madrid ve son olarak Inter formaları giyen Godin, Uruguay Milli Takımı'nın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

19KUPA AVCISI
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KUPA AVCISI

34 yaşındaki stoper, Uruguay ile 1 kez Copa America kazanırken, Madrid'le İspanya Ligi ile İspanya Süper Kupa, 2 UEFA Avrupa Ligi, 3 UEFA Süper Kupa zaferi yaşadı. (Fotomaç)

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