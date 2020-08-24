Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'den iki bomba daha! Dünya yıldızları bedavaya geliyor...

İSTANBUL'A GELDİ Önceki gece bir yemek sonrası basının karşısına çıkan Pompeu, "Türkiye'ye transfer görüşmeleri için geldim. Diğer ülkelerde olduğu gibi buraya da katkı sağlamak istiyorum. Godin ve Hulk'un transfer görüşmelerini yapacağım. Özellikle de Hulk için" ifadelerini kullandı.