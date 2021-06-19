Son dakika transfer haberi... Aykut Kocaman'dan Başakşehir'e sürpriz transfer, Fenerbahçe'ye 20 milyon euroluk piyango! Galatasaray, Beşiktaş...
Son dakika haberi! Süper Lig'de transfer dönemi 10 Haziran itibari ile resmen başladı ve başta 4 büyükler olmak üzere kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için harekete geçti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da ise transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor.
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İşte günün öne çıkan transfer gelişmeleri...
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N'KOUDOU'YA TEKLİF VAR
Beşiktaş'ın Fransız kanat oyuncusu Kevin N’Koudou’ya Katar ligi takımlarından teklifler geldi. İsimleri şimdilik gizli tutulan iki kulübün, 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi için iki milyon Euro önerdiği belirtildi. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, N’Koudou’nun 2019’da 4,5 milyon Euro’ya alındığını, kendisine de yılda 1,6 milyon Euro ödendiğini belirterek, “Maliyeti bu kadar yüksek olan bir oyuncuyu 2 milyon Euro’ya veremeyiz. Tekliflerini artırmalılar” diye konuştu.
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BALOTELLI OLMAZSA BACCA!
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bir süredir Mario Balotelli ile görüşmelerde bulunan Adana ekibinin hedefindeki bir diğer yıldız da ortaya çıktı. İtalya'dan Nicolo Schira'nın haberine göre; Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin haricinde Carlos Bacca'yla da görüşmelerde bulunuyor. Haberde; Süper Lig ekibinin, Kolombiyalı golcüye 2 yıllık kontrat teklifi ettiği belirtildi.
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SORLOTH'TA BÜYÜK ÇIKMAZ
Alexander Sörloth’un yerine Patson Daka’yı kadrosuna katmayı hedefleyen Leipzig, Leicester City’den transfer çalımı yemek üzere... İngiliz basını, Leicester’ın yaklaşık 25 milyon Euro bonservis bedeliyle Patson Daka’yı Salzburg’dan kadrosuna katacağını duyurdu. Bu gelişme sonrası Trabzonspor -Sörloth-Leipzig üçgeninde süreç uzayacak. Bordo Mavililer, haftalardır Bundesliga ekibinin Norveçli forvetle ilgili karar vermesini bekliyor. Alman medyası her ne kadar Sörloth’un kiralanacağını yazsa da bu konuda netleşmiş bir durum yok. (Fanatik)
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BEŞİKTAŞ'TAN VIDAL AÇIKLAMASI
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, uzun suredir adı siyah beyazlı kulüple anılan Arturo Vidal'in transferiyle ilgili net açıklamalarda bulundu. Torunoğulları, Latercera.com'da yer alan açıklamalarında transfer ile ilgili, "Dürüst olmak gerekirse şu anda Vidal ile ilgilenmiyoruz. Bazı medyaların yayınladığı gibi, oyuncu için de herhangi bir teklif göndermedik. Haberin nereden geldiğini bilmiyoruz" ifadelerini kullanarak yıldız futbolcuyu kadrolarına katmayı planlamadıklarını dile getirdi. (Fanatik)
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SZALAI İÇİN 20 MİLYON EURO!
EURO 2020'de Macaristan formasıyla boy gösteren Fenerbahçeli stoper Attila Szalai'yi İspanyol ekibi Atletico Madrid transfer listesine dahil etti. Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertli yönetim, Szali'yi kadroda tutmak istiyor. Ancak taliplileri ısrarcı olursa Szalai için kapının en az 20 milyon euro'dan açılacağı ifade edildi. (Fotomaç)
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FENERBAHÇE'DE ALIOSKİ GÜNDEMDE
Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda sol bek olarak görev yapan Ezgjan Alioski'nin Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edildi. Leeds United ile olan sözleşmesi sona eren Makedon futbolcunun menajeri ile temas kurulduğu ve ilk teklifin yapıldığı da belirtiliyor. (Takvim)
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DENİZ TÜRÜÇ İMZAYI ATIYOR
2019/20 sezonunda Süper Lig 'de şampiyon olan fakat geçtiğimiz yıl son haftalara girilirken küme düşme tehlikesi yaşayan Başakşehir, bu sezona iddialı bir şekilde girmek istiyor. Aykut Kocaman yönetimindeki İstanbul ekibi, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Deniz Türüç'ün bonservisini Fenerbahçe 'den aldı ve milli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Resmi açıklamanın kısa zamanda yapılması bekleniyor.
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GERRARD OSAI-SAMUEL'İN PEŞİNDE
Teknik direktör Steven Gerrard'ın isteği doğrultusunda Osayi Samuel'i listesine alan İskoç temsilcisi Glasgow Rangers'ın önümüzdeki hafta menajerler aracılığıyla Fenerbahçe ile masaya oturacağı öğrenildi. Glasgow Rangers'ın 3 milyon Euro'luk bir teklifle geleceği, Fenerbahçe'nin ise 4 milyon Euro bonservis istediği iddia ediliyor. (Takvim)
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MORENO: BIRAKIN G.SARAY'A GİDEYİM
Galatasaray yönetiminin geçtiğimiz haftalarda el sıkıştığı Alex Moreno, kulübünden ayrılmak için izin istedi. 28 yaşındaki İspanyol sol bekin, "Bırakın Galatasaray'a gideyim" dediği iddia edildi. Sarı-kırmızılı kulübün 1 yıllığına kiralamak için teklif yaptığı belirtilirken, kontrata satın alma opsiyonu koyulduğunu ancak "Zorunlu" ibaresinin yer almadığı ifade edildi. Teklifin masada olduğu ve son kararı Real Betis yönetiminin vereceği öğrenildi. (A Spor)
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BAŞAKŞEHİR ZULJ İÇİN PRENSİPTE ANLAŞTI
Başakşehir, geçen sezon Göztepe forması giyen Peter Zulj ile anlaştı. Geçen sezon Anderlecht takımından kiralık olarak Göztepe'de oynayan Avusturyalı oyuncunun transferi için Başakşehir kulübü prensip anlaşmasına vardı. (Ajansspor)
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AJAX'IN HEDEFİ ALTAY BAYINDIR
Fenerbahçe'nin yıldızı Altay Bayındır transferin gözdesi konumunda bulunuyor. Performanslarıyla takımın değişilmez isimleri arasına giren Altay, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Altay Bayındır'ı uzun süredir takip eden Ajax'ın Fenerbahçe'ye resmi teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Hollanda ekibinin gözlemcileri, sarı-lacivertliler'in başarılı file bekçisi için ayrıntılı bir rapor hazırladı. Ajax'ın kalecisi Andre Onana'nın transferi için Arsenal'in devreye girdiği öğrenildi. Transferin yakın zamanda gerçekleşmesi beklenirken Ajax, Kamerunlu file bekçisinin yerini Altay Bayındır ile doldurmak istiyor. (Fotomaç)
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HAKAN ÇALHANOĞLU'NDA SÜRPRİZ GELİŞME
Milan ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun önümüzdeki sezon hangi takımın formasını giyeceği merak konusu. İngiliz basını adı son dönemde Arsenal ile anılan 27 yaşındaki futbolcunun Türkiye'nin EURO 2020'deki kötü performansı nedeniyle Milan'ın teklifini kabul etmek zorunda kalacağını ve gelecek sezon da kırmızı siyahlıların formasını giymeye devam edeceğini iddia etti. Haberde İtalyan devinin Hakan'a indirimli şartlardan oluşan yeni bir sözleşme teklif edeceği belirtildi. (Fanatik)
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G.SARAY'A JAPON ORTA SAHA
Galatasaray, orta saha bölgesinde görev yapabilecek Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı kadrosuna katsa da bu oyuncuları rotasyonda düşünüyor. 6 numara pozisyonuna net performans verecek bir ismi getirmeyi planlayan Cimbom, Japon orta saha Hidemasa Morita'yı transfer listesine aldı. İzleme komitesinin önerdiği oyuncuy için girişimler başladı. Marcao'yu Portekiz Ligi'nin son sırasında bulunan Chaves'den transfer eden Aslan, yine Portekiz Ligi'nde ter döken ve kalitesine inandığı Japon orta sahayla görüşmelere başladı. Portekiz'den scout transferi olarak gelen Marcao'dan büyük katkı alan sarı kırmızılı takım, Hidemasa Morita'dan da benzer çıkış bekliyor. Morita, Portekiz'in Santa Clara takımında forma giyiyor. (A Spor)
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AWAZIEM İÇİN TRANSFE AÇIKLAMASI
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu belirtilen Chidozie Awaziem için transfer açıklaması geldi. 24 yaşındaki oyuncunun menajeri Graham Heydorn, siyah-beyazlı takımın oyuncusuyla ilgilendiğini onayladı. Nijerya basınına konuşan Heydorn, "Beşiktaş ilgilenen takımlardan ancak isteyen başka takımlar da var" ifadelerini kullandı.
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Trabzonspor'da Inter, Roma, Lille, Tottenham, Sevilla gibi dev takımların takip ettiği Uğurcan Çakır'ın yerine, teknik direktör Abdullah Avcı mutlaka bir kaleci transferi istiyor. Gündemdeki 1 numaralı aday olan Mert Günok ile temas kurulurken, tecrübeli file bekçisi Trabzonspor'a "Evet" dedi. Başakşehir'de mutsuz olan Mert Günok , eski hocası Abdullah Avcı ile yeniden çalışmayı hedefliyor. Yeni sezon için başarılı file bekçisiyle sözleşen Trabzonspor yönetimi, Uğurcan Çakır'ın transferi netleşir netleşmez resmi süreci başlatacak. Başakşehir ile 2023'e kadar kontratı bulunan Mert'in transfer sürecinde kulübünden kolaylık isteyeceği öğrenilirken, Abdullah Avcı'nın da yıllarca çalıştırdığı Başakşehir ile yakın ilişkileri devam ediyor. Dolayısıyla Fırtına, yüksek bir bonservis bedeli ödemeden Mert işini çözmeyi planlıyor. (Fotomaç)