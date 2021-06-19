Son dakika transfer haberi... Aykut Kocaman'dan Başakşehir'e sürpriz transfer, Fenerbahçe'ye 20 milyon euroluk piyango! Galatasaray, Beşiktaş...

N'KOUDOU'YA TEKLİF VAR Beşiktaş'ın Fransız kanat oyuncusu Kevin N’Koudou’ya Katar ligi takımlarından teklifler geldi. İsimleri şimdilik gizli tutulan iki kulübün, 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi için iki milyon Euro önerdiği belirtildi. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, N’Koudou’nun 2019’da 4,5 milyon Euro’ya alındığını, kendisine de yılda 1,6 milyon Euro ödendiğini belirterek, “Maliyeti bu kadar yüksek olan bir oyuncuyu 2 milyon Euro’ya veremeyiz. Tekliflerini artırmalılar” diye konuştu.