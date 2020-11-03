Son Dakika | Trabzonspor'da sürpriz isim! Yeni hoca...
Süper Lig'de istediği başlangıcı yapamayan ve İngiliz teknik adam Eddie Newton'la yolları ayıran Trabzonspor'da sürpriz bir isim...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
KÖTÜ BAŞLANGIÇ
Geçen sezon şampiyonluk mücadelesi veren, bu sezona da zirve parolasıyla başlayan bordo mavili ekipte işler yolundan gitmedi.
2
Abone Ol
YILDIZLAR AYRILDI
Alexander Sörloth, Filip Novak gibi isimleri kadrosunda tutamayan ve Eddie Newton'la sezona kötü başlayan Trabzonspor, ligde çıktığı 7 maçta; 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi aldı.
3
Abone Ol
GÖREVİNE SON VERİLDİ
Bu başarısız performansın ardından Fırtına'da Eddie Newton'un görevine son verilirken, yeni teknik direktör arayışları da hız kazandı.
4
Abone Ol
AĞAOĞLU'NUN PLANI UZUN VADELİ
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, öncelikli olarak uzun vadeli bir projenin altına imza atarak bordo-mavili camiaya özlediği başarıları yaşatmak istiyor.
5
Abone Ol
PERŞEMBEYE KADAR ÇÖZMEK İSTİYOR
Yönetim ile son üç günden bu yana adayları tek tek masaya yatıran ve bizzat temaslarda da bulunan Ağaoğlu, en geç perşembe gününe kadar bu konuyu çözmek istiyor.
6
Abone Ol
ABDULLAH AVCI
Trabzonspor Yönetimi, Abdullah Avcı ile kısa bir süre önce görüşme yapmış ancak Avcı'nın talep ettiği sözleşme süresi ve transfer planlamasından dolayı masadan kalkmıştı. Taraflar arasında tıkanan görüşmeler bugün itibariyle yeniden başladı.
7
Abone Ol
TAMER TUNA
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Tamer Tuna ile bizzat görüştü ve sözleşme süresi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Ağaoğlu, Avcı olmazsa Tuna konusunda ısrarcı, dolayısıyla Avcı'nın Antalyaspor ile yaptığı görüşmelerden alacağı sonuç süreçte belirleyici olacak.
8
Abone Ol
MUSTAFA REŞİT AKÇAY
Ağaoğlu, Mustafa Reşit Akçay'a soğuk bakıyor ancak bordo-mavili yönetimden bazı isimler, Ağaoğlu'na Akçay konusunda baskı yapıyor. Akçay, "Seve seve kabul ederim ama Trabzon'dan bana bir teklif gelmedi" diyor.
9
Abone Ol
SAMET AYBABA
Daha önce de Trabzonspor'da çalışan Samet Aybaba, bordo-mavili yönetimin gündemine geldi ancak başkan Ağaoğlu, Aybaba ismini veto etti.
10
Abone Ol
ŞOTA
Trabzonspor Yönetimi'nin gündemine gelen isimlerden biri de Şota. Phakthor'da oldukça başarılı bir dönem geçiren Şota, takımından ayrılmak istemiyor ancak Trabzonspor Yönetimi "ısrarcı tavrını" ortaya koyarsa Gürcü teknik adam sürpriz bir şekilde yeniden Karadeniz'in yolunu tutabilir.
11
Abone Ol
FATİH TEKKE
İstanbulspor'da görev yapan Fatih Tekke, Trabzonspor Yönetimi'nin masasında duran isimlerden biri ancak başkan Ağaoğlu, Tekke'nin henüz Trabzonspor için yeterli olmadığına inanıyor. (Sporx)