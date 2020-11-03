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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 03 Kasım 2020 - 19:13 | 

Son Dakika | Trabzonspor'da sürpriz isim! Yeni hoca...

Süper Lig'de istediği başlangıcı yapamayan ve İngiliz teknik adam Eddie Newton'la yolları ayıran Trabzonspor'da sürpriz bir isim...

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1KÖTÜ BAŞLANGIÇ
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KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Geçen sezon şampiyonluk mücadelesi veren, bu sezona da zirve parolasıyla başlayan bordo mavili ekipte işler yolundan gitmedi.

2YILDIZLAR AYRILDI
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YILDIZLAR AYRILDI

Alexander Sörloth, Filip Novak gibi isimleri kadrosunda tutamayan ve Eddie Newton'la sezona kötü başlayan Trabzonspor, ligde çıktığı 7 maçta; 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi aldı.

3GÖREVİNE SON VERİLDİ
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GÖREVİNE SON VERİLDİ

Bu başarısız performansın ardından Fırtına'da Eddie Newton'un görevine son verilirken, yeni teknik direktör arayışları da hız kazandı.

4AĞAOĞLUNUN PLANI UZUN VADELİ
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AĞAOĞLU'NUN PLANI UZUN VADELİ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, öncelikli olarak uzun vadeli bir projenin altına imza atarak bordo-mavili camiaya özlediği başarıları yaşatmak istiyor.

5PERŞEMBEYE KADAR ÇÖZMEK İSTİYOR
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PERŞEMBEYE KADAR ÇÖZMEK İSTİYOR

Yönetim ile son üç günden bu yana adayları tek tek masaya yatıran ve bizzat temaslarda da bulunan Ağaoğlu, en geç perşembe gününe kadar bu konuyu çözmek istiyor.

6ABDULLAH AVCI
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ABDULLAH AVCI

Trabzonspor Yönetimi, Abdullah Avcı ile kısa bir süre önce görüşme yapmış ancak Avcı'nın talep ettiği sözleşme süresi ve transfer planlamasından dolayı masadan kalkmıştı. Taraflar arasında tıkanan görüşmeler bugün itibariyle yeniden başladı.

7TAMER TUNA
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TAMER TUNA

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Tamer Tuna ile bizzat görüştü ve sözleşme süresi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Ağaoğlu, Avcı olmazsa Tuna konusunda ısrarcı, dolayısıyla Avcı'nın Antalyaspor ile yaptığı görüşmelerden alacağı sonuç süreçte belirleyici olacak.

8MUSTAFA REŞİT AKÇAY
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MUSTAFA REŞİT AKÇAY

Ağaoğlu, Mustafa Reşit Akçay'a soğuk bakıyor ancak bordo-mavili yönetimden bazı isimler, Ağaoğlu'na Akçay konusunda baskı yapıyor. Akçay, "Seve seve kabul ederim ama Trabzon'dan bana bir teklif gelmedi" diyor.

9SAMET AYBABA
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SAMET AYBABA

Daha önce de Trabzonspor'da çalışan Samet Aybaba, bordo-mavili yönetimin gündemine geldi ancak başkan Ağaoğlu, Aybaba ismini veto etti.

10ŞOTA
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ŞOTA

Trabzonspor Yönetimi'nin gündemine gelen isimlerden biri de Şota. Phakthor'da oldukça başarılı bir dönem geçiren Şota, takımından ayrılmak istemiyor ancak Trabzonspor Yönetimi "ısrarcı tavrını" ortaya koyarsa Gürcü teknik adam sürpriz bir şekilde yeniden Karadeniz'in yolunu tutabilir.

11FATİH TEKKE
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FATİH TEKKE

İstanbulspor'da görev yapan Fatih Tekke, Trabzonspor Yönetimi'nin masasında duran isimlerden biri ancak başkan Ağaoğlu, Tekke'nin henüz Trabzonspor için yeterli olmadığına inanıyor. (Sporx)

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