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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 26 Temmuz 2020 - 00:11,

Maç sonrası hüngür hüngür ağladılar

Kayseri ve Yeni Malatya'da büyük yıkım...

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Yeni Malatyaspor ligin son haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırladı. Maç konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

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Süper Lig'de 3. sezonunu geçiren ve bu sezon başında UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Yeni Malatyaspor, TFF 1'inci Lig'e düştü.

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Yeni Malatyasporlu futbolcular, maçın düdüğünün çalmasıyla yere yığıldı. Sarı siyahlı takımın futbolcuları gözyaşlarına hakim olamadı.

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Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve kulüp çalışanları da stadı terk etmeyerek büyük üzüntü yaşadı.

5KAYSERİSPOR DA DÜŞTÜ
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KAYSERİSPOR DA DÜŞTÜ

Sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Kayserispor da Süper Lig'den düşen bir diğer takım oldu.

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Kayserisporlu futbolcular maç 1-1 devam ederken ligden kalmak için gereken 1 golü bir türlü bulamadı.

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90+6'da gelen golle Trabzonspor maçı 2-1 kazanırken, Kayseri cephesi ise adeta yıkıldı.

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Özellikle Arturo Mina büyük üzüntü yaşarak gözyaşlarına boğuldu.

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İşte o anlar...

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