Maç sonrası hüngür hüngür ağladılar

Yeni Malatyaspor ligin son haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırladı. Maç konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Süper Lig'de 3. sezonunu geçiren ve bu sezon başında UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Yeni Malatyaspor, TFF 1'inci Lig'e düştü. Yeni Malatyasporlu futbolcular, maçın düdüğünün çalmasıyla yere yığıldı. Sarı siyahlı takımın futbolcuları gözyaşlarına hakim olamadı. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve kulüp çalışanları da stadı terk etmeyerek büyük üzüntü yaşadı.Sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Kayserispor da Süper Lig'den düşen bir diğer takım oldu.Kayserisporlu futbolcular maç 1-1 devam ederken ligden kalmak için gereken 1 golü bir türlü bulamadı.90+6'da gelen golle Trabzonspor maçı 2-1 kazanırken, Kayseri cephesi ise adeta yıkıldı.Özellikle Arturo Mina büyük üzüntü yaşarak gözyaşlarına boğuldu.İşte o anlar...